Бруну о победе в Кубке Англии: «Наконец-то «МЮ» есть что праздновать, мы этого заслуживаем. Это был последний шанс добиться чего-то положительного в сезоне»

Бруну Фернандеш высказался о победе «МЮ» в Кубке Англии.

« » победил « » в финальном матче со счетом 2:1.

«Это был последний шанс добиться чего-то положительного в этом сезоне. В прошлом году мы также дошли до финала, но были недостаточно хороши и смотрели, как они поднимают трофей.

Это очень качественная команда, у них отличные игроки, прекрасный тренер. Нам пришлось жертвовать и страдать, но в итоге мы добились большого успеха. Я делаю все возможное, чтобы помочь команде.

очень хорош, такой одаренный игрок, вы видели, с каким хладнокровием он забил гол. Он прошел через академию и на самой большой сцене в мире снова продемонстрировал это. Поздравляю всех, персонал, игроков и всех болельщиков, они дали нам большой толчок – наконец-то нам есть что праздновать.

Это очень важно для всех. Мы знаем, что тренер находится под пристальным вниманием, и он заслуживает этого, а также все сотрудники и игроки, мы все заслуживаем этого», – сказал капитан « » Бруну Фернандеш в интервью BBC.

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