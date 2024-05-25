Бруну о победе в Кубке Англии: «Наконец-то «МЮ» есть что праздновать, мы этого заслуживаем. Это был последний шанс добиться чего-то положительного в сезоне»
Бруну Фернандеш высказался о победе «МЮ» в Кубке Англии.
«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» в финальном матче со счетом 2:1.
«Это был последний шанс добиться чего-то положительного в этом сезоне. В прошлом году мы также дошли до финала, но были недостаточно хороши и смотрели, как они поднимают трофей.
Это очень качественная команда, у них отличные игроки, прекрасный тренер. Нам пришлось жертвовать и страдать, но в итоге мы добились большого успеха. Я делаю все возможное, чтобы помочь команде.
Кобби Майну очень хорош, такой одаренный игрок, вы видели, с каким хладнокровием он забил гол. Он прошел через академию и на самой большой сцене в мире снова продемонстрировал это. Поздравляю всех, персонал, игроков и всех болельщиков, они дали нам большой толчок – наконец-то нам есть что праздновать.
Это очень важно для всех. Мы знаем, что тренер находится под пристальным вниманием, и он заслуживает этого, а также все сотрудники и игроки, мы все заслуживаем этого», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в интервью BBC.
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