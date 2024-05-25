Бруну о победе в Кубке Англии: «Наконец-то «МЮ» есть что праздновать, мы этого заслуживаем. Это был последний шанс добиться чего-то положительного в сезоне»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Кобби Майну Футбол

Бруну Фернандеш высказался о победе «МЮ» в Кубке Англии.

«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» в финальном матче со счетом 2:1.

«Это был последний шанс добиться чего-то положительного в этом сезоне. В прошлом году мы также дошли до финала, но были недостаточно хороши и смотрели, как они поднимают трофей.

Это очень качественная команда, у них отличные игроки, прекрасный тренер. Нам пришлось жертвовать и страдать, но в итоге мы добились большого успеха. Я делаю все возможное, чтобы помочь команде.

Кобби Майну очень хорош, такой одаренный игрок, вы видели, с каким хладнокровием он забил гол. Он прошел через академию и на самой большой сцене в мире снова продемонстрировал это. Поздравляю всех, персонал, игроков и всех болельщиков, они дали нам большой толчок – наконец-то нам есть что праздновать.

Это очень важно для всех. Мы знаем, что тренер находится под пристальным вниманием, и он заслуживает этого, а также все сотрудники и игроки, мы все заслуживаем этого», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в интервью BBC.

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6 комментариев
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Ответ Инсаф Галиуллинн
8 место тоже будете праздновать?
Так он же написал что хоть что-то хорошее. Читать учись
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Капитан был на высоте!
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заслуженный трофей, после всех мучений МЮ, связанных с травмами в этом сезоне.
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