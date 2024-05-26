Майну, Фернандеш и Гарначо получили 9 из 10 за финал Кубка Англии от The Guardian. У Де Брюйне, Гвардиола и еще 3 игроков «Сити» худший балл – 4

Бруну Фернандеш стал одним из лучших игроков в финале Кубка Англии.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» получил от The Guardian 9 из 10. Так же британская газета оценила выступления и .

Самые низкие оценки в составе этой команды получили вышедшие на замену Джонни Эванс и – по шестерке.

В « » больше шести баллов получил только Жереми Доку – 8. Хуже всех, на 4 из 10, себя проявили де Брюйне, Матео Ковачич, Йошко Гвардиол, Джон Стоунз и Штефан Ортега.

«Манчестер Юнайтед» одержал победу со счетом 2:1.

Победа Тен Хага над Пепом: скопировал прием «Тоттенхэма» (или Сульшера?), наказал Родри и оригинально сдержал Доку