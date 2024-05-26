Майну, Фернандеш и Гарначо получили 9 из 10 за финал Кубка Англии от The Guardian. У Де Брюйне, Гвардиола и еще 3 игроков «Сити» худший балл – 4

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Бруну Фернандеш стал одним из лучших игроков в финале Кубка Англии.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» получил от The Guardian 9 из 10. Так же британская газета оценила выступления Кобби Майну и Алехандро Гарначо.

Самые низкие оценки в составе этой команды получили вышедшие на замену Джонни Эванс и Расмус Хейлунд – по шестерке.

В «Манчестер Сити» больше шести баллов получил только Жереми Доку – 8. Хуже всех, на 4 из 10, себя проявили Кевин де Брюйне, Матео Ковачич, Йошко Гвардиол, Джон Стоунз и Штефан Ортега.

«Манчестер Юнайтед» одержал победу со счетом 2:1.

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3 комментария
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Ковачич+Гвардиол=Привоз.
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Первый тайм вообще был удивительным, я даже не верил что это играет именно Манчестер Юнайтед, ибо Сити вообще ничего сделать не могли
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Де Брюйне почти в каждом матче тормозит игру Сити.
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