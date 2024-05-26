Майну, Фернандеш и Гарначо получили 9 из 10 за финал Кубка Англии от The Guardian. У Де Брюйне, Гвардиола и еще 3 игроков «Сити» худший балл – 4
Бруну Фернандеш стал одним из лучших игроков в финале Кубка Англии.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» получил от The Guardian 9 из 10. Так же британская газета оценила выступления Кобби Майну и Алехандро Гарначо.
Самые низкие оценки в составе этой команды получили вышедшие на замену Джонни Эванс и Расмус Хейлунд – по шестерке.
В «Манчестер Сити» больше шести баллов получил только Жереми Доку – 8. Хуже всех, на 4 из 10, себя проявили Кевин де Брюйне, Матео Ковачич, Йошко Гвардиол, Джон Стоунз и Штефан Ортега.
«Манчестер Юнайтед» одержал победу со счетом 2:1.
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