Тен Хаг о том, что «МЮ» потратил 400+ млн фунтов при нем: «Цены очень высоки, я не ответственен за это. Несмотря на все проблемы, фундамент клуба стал крепче»
Эрик тен Хаг высказался о сложностях «Ман Юнайтед» при оформлении трансферов.
При нем клуб потратил на трансферы более 400 миллионов фунтов. Среди прочих футболистов состав команды пополнили Антони, Расмус Хейлунд, Каземиро, Мэйсон Маунт и Андре Онана.
«Цены на игроков действительно очень высоки, но я не несу ответственность за это. Клуб провел все переговоры, в том числе – с очень хорошими потенциальными новичками, которые в конечном счете к нам не перешли.
Все немного сложнее, чем пытаются показать, говоря, что наша трансферная политика – катастрофа. Негатива много, но, несмотря на все проблемы, фундамент клуба стал крепче.
Возможно, сейчас не все это видно внешнему миру, но внутри клуба такой анализ проведут. С такими талантами, как Майну, Гарначо, Хейлунд, а также кем-то вроде Амада Диалло, который достиг очень большого прогресса, будущее выглядит блестящим», – сказал тен Хаг.