Тен Хаг о том, что «МЮ» потратил 400+ млн фунтов при нем: «Цены очень высоки, я не ответственен за это. Несмотря на все проблемы, фундамент клуба стал крепче»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия трансферы Эрик тен Хаг деньги Амад Диалло Расмус Хейлунд Алехандро Гарначо Кобби Майну Футбол

Эрик тен Хаг высказался о сложностях «Ман Юнайтед» при оформлении трансферов.

При нем клуб потратил на трансферы более 400 миллионов фунтов. Среди прочих футболистов состав команды пополнили Антони, Расмус Хейлунд, Каземиро, Мэйсон Маунт и Андре Онана.

«Цены на игроков действительно очень высоки, но я не несу ответственность за это. Клуб провел все переговоры, в том числе – с очень хорошими потенциальными новичками, которые в конечном счете к нам не перешли.

Все немного сложнее, чем пытаются показать, говоря, что наша трансферная политика – катастрофа. Негатива много, но, несмотря на все проблемы, фундамент клуба стал крепче.

Возможно, сейчас не все это видно внешнему миру, но внутри клуба такой анализ проведут. С такими талантами, как Майну, Гарначо, Хейлунд, а также кем-то вроде Амада Диалло, который достиг очень большого прогресса, будущее выглядит блестящим», – сказал тен Хаг.

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24 комментария
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Абсолютно убежден, что такие тренеры - не тренеры вовсе. Они политики, которые просто льют воду, имитируя деятельность. Главное побольше пафоса..
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Главный инфоцыган в мировом футболе. Всякие агенты вроде Мендеша курят в сторонке
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Нас ***, а мы крепчаем
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Ну сколько можно слушать его дешёвые отмазки. Очень разочаровал он, ждал от него намного больше
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Похоже на цитату застройщика
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Манчестер Юнайтед весь сезон играл в импотента и только в кубке с Сити наконец смог включиться .
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+3
Красавчик))
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Ответ Ogmass
Абсолютно убежден, что такие тренеры - не тренеры вовсе. Они политики, которые просто льют воду, имитируя деятельность. Главное побольше пафоса..
Рагник где-то тихо смеётся за углом)
+1
0
+1
Аякс силой заставил купить ноунейма за 100млн у которого в арсенале полтора приёма. А Маунт это вообще что? игрок перманентно в лазарете. МЮ вообще все твои хотелки удовлетворил.
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Деньги потрачены, игры нет, тренер не виноват((
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Хорошо что Тен Хаг борется с высокими ценами. И эта борьба успешна. Сами посудите, сколько стоили санчо или антони, и сколько стоят теперь
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Удивлен, как он ВВП не обвинил в этом. )) Был бы новым кандидатом в европейскую политику ))
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