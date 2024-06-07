«Барса» хочет подписать Виртца в 2025 году, если позволят финансы. Хавбек с детства болеет за клуб (Mundo Deportivo)

Теги Байер Симон Рольфес бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Флориан Виртц Футбол

В «Барселоне» рассматривают трансфер Флориана Виртца.

Приобретение немецкого полузащитника является одной из приоритетных целей Деку. Спортивный директор каталонцев давно следит за немецким футболом, в том числе за матчами «Байера» и сборной Германии.

Учитывая сложное финансовое положение клуба, «Барселона» рассчитывает на возможность трансфера в 2025 году. В их пользу может сыграть тот факт, что Виртц с детства болеет за «блауграну», пишет Mundo Deportivo.

Действующий контракт футболиста с «Байером» рассчитан до 2027 года. Интерес к игроку также проявляют «Реал», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ».

Проанализировав текущую ситуацию, руководство «Барселоны» пришло к выводу, что немец не покинет «Байер», с которым вышел в Лигу чемпионов, в этом году, если не случится неожиданностей.

Учитывая хорошие отношения со спортивным директором немецкого клуба Симоном Рольфесом, каталонцы надеются, что смогут в будущем претендовать на игрока. Помимо симпатии Деку, Виртца хорошо знает новый главный тренер «Барсы» Ханси Флик.

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33 комментария
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Когда появилась новость о Реале, я в комментах написал про то, что он фанат Барсы, но меня заминусовали маргарины.
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+27
Ответ Евгений Гапонов
Теперь тебя нужно заплюсовать? Правильно понимаю?)
Было бы славно
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А с Педри тогда что делать?
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Да ладно, Деку хочет…
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Как только появляется новость что Реал главный претендент на какую-то молодую звезду, так сразу вылезает "Mundo Deportivo" и накидывает барсофанам что эта молодая звезда ещё в животе у матери болела за Барселону. Ну это же трешак! На кого вы модете претендовать? Интересоваться, да, но не претендовать).
+2
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+1
Ответ Farkhod Tursunkulov
А с Педри тогда что делать?
Для начала избавиться от регулярных травм
+1
0
+1
Ответ SaH4r.
Когда появилась новость о Реале, я в комментах написал про то, что он фанат Барсы, но меня заминусовали маргарины.
Они тебя продолжают минусовать)
+2
-1
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Ответ войд
К этому моменту мчк прекратит своё существование,какой Вирц?)
Главное что ты на месте под каждой новостью, отсутствие Виртца как нибудь переживём))) 🤡🔥🐓💩🧯🧯🧯🧯
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Ответ Farkhod Tursunkulov
А с Педри тогда что делать?
педри пол сезона на лавке сидит
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Ответ Евгений Гапонов
Теперь тебя нужно заплюсовать? Правильно понимаю?)
Жалко плюс поставить?)
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Ответ SaH4r.
Когда появилась новость о Реале, я в комментах написал про то, что он фанат Барсы, но меня заминусовали маргарины.
Не будем и тут нарушать традицию.
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Ответ SaH4r.
Когда появилась новость о Реале, я в комментах написал про то, что он фанат Барсы, но меня заминусовали маргарины.
Ты такого не писал, и тебя за такое не минусовали. Жаль, думал хоть один Барсик не врёт.
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Ответ SaH4r.
Когда появилась новость о Реале, я в комментах написал про то, что он фанат Барсы, но меня заминусовали маргарины.
Поплачь, может полегчает.
И да, каталонские Манда Депортиво и Спорт писали аналогичные статьи "мечтают о бчк" про: Бензема, Бэйла, Винисиуса, Родриго, Эндрика, Мбаппе, Тчуамени. Не подскажешь, в каком клубе они де факто играют теперь?
Там же будет и Виртц. Можешь заплакать заранее.
+7
-7
0
Ответ SaH4r.
Когда появилась новость о Реале, я в комментах написал про то, что он фанат Барсы, но меня заминусовали маргарины.
Меренги никогда не любили правду. Давно известный факт
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Фаны барсы могут сколько угодно тешить себя тем, что он фанат барсы, но если ему вместо зарплаты предложат футболку и бесплатные обеды, то мало шансов что он придет.
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источник- помойка редкая).а вот Вирц - настоящий бриллиант)
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Если Алонсо пойдет через год в Реал, Виртц скорее всего перейдет следом
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По крайней мере это лучше чем всякие Ямали и Педри.
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Барселона хочет в 2025-м, но вот спрашивать её никто не будет. Вирц возьмёт и уйдёт куда-нибудь сразу после Евро, если круто сыграет. А болельщиками Барселоны, насколько я помню, были и Иско, и Модрич. Это никак не связано с вероятностью перехода
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А можно не выкладывать новости пробарселонских Diario и Mundo? По их словам, КАЖДЫЙ футболист в мире мечтает играть в Барсе. Просто каждый. Даже игроки Реала
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Больше, чем если...
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