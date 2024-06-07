«Барса» хочет подписать Виртца в 2025 году, если позволят финансы. Хавбек с детства болеет за клуб (Mundo Deportivo)

В «Барселоне» рассматривают трансфер Флориана Виртца.

Приобретение немецкого полузащитника является одной из приоритетных целей Деку. Спортивный директор каталонцев давно следит за немецким футболом, в том числе за матчами «Байера» и сборной Германии.

Учитывая сложное финансовое положение клуба, «Барселона» рассчитывает на возможность трансфера в 2025 году. В их пользу может сыграть тот факт, что Виртц с детства болеет за «блауграну», пишет Mundo Deportivo.

Действующий контракт футболиста с «Байером» рассчитан до 2027 года. Интерес к игроку также проявляют «Реал», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ».

Проанализировав текущую ситуацию, руководство «Барселоны» пришло к выводу, что немец не покинет «Байер», с которым вышел в Лигу чемпионов, в этом году, если не случится неожиданностей.

Учитывая хорошие отношения со спортивным директором немецкого клуба Симоном Рольфесом, каталонцы надеются, что смогут в будущем претендовать на игрока. Помимо симпатии Деку, Виртца хорошо знает новый главный тренер «Барсы» Ханси Флик.