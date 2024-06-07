«Барса» хочет подписать Виртца в 2025 году, если позволят финансы. Хавбек с детства болеет за клуб (Mundo Deportivo)
В «Барселоне» рассматривают трансфер Флориана Виртца.
Приобретение немецкого полузащитника является одной из приоритетных целей Деку. Спортивный директор каталонцев давно следит за немецким футболом, в том числе за матчами «Байера» и сборной Германии.
Учитывая сложное финансовое положение клуба, «Барселона» рассчитывает на возможность трансфера в 2025 году. В их пользу может сыграть тот факт, что Виртц с детства болеет за «блауграну», пишет Mundo Deportivo.
Действующий контракт футболиста с «Байером» рассчитан до 2027 года. Интерес к игроку также проявляют «Реал», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ».
Проанализировав текущую ситуацию, руководство «Барселоны» пришло к выводу, что немец не покинет «Байер», с которым вышел в Лигу чемпионов, в этом году, если не случится неожиданностей.
Учитывая хорошие отношения со спортивным директором немецкого клуба Симоном Рольфесом, каталонцы надеются, что смогут в будущем претендовать на игрока. Помимо симпатии Деку, Виртца хорошо знает новый главный тренер «Барсы» Ханси Флик.
И да, каталонские Манда Депортиво и Спорт писали аналогичные статьи "мечтают о бчк" про: Бензема, Бэйла, Винисиуса, Родриго, Эндрика, Мбаппе, Тчуамени. Не подскажешь, в каком клубе они де факто играют теперь?
Там же будет и Виртц. Можешь заплакать заранее.