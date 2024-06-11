«Байер» потребует 40 млн евро за Та. «Бавария» уже договорилась с защитником
Названа возможная сумма трансфера Джонатана Та.
Ранее стало известно, что защитник «Байера» согласовал контракт с «Баварией» до 2029 года. Переговоры между клубами должны начаться в ближайшее время.
По информации kicker, клуб из Леверкузена продаст игрока не менее чем за 40 миллионов евро. Отступных в его контракте нет.
«Байер» может отпустить Та, чтобы не потерять его бесплатно – соглашение с футболистом истекает в 2025 году.
Да, какие-то клубы на этом делают деньги, всякие там Порту и Аяксы уже десятилетиями на этом и живут, но вот проблема, будучи клубами "донорами" Вы никогда не достигнете весомых побед на международной сцене. Никаких побед в ЛЧ ни у Порту, ни у Аякса уже не будет(как это можно было сделать раньше), максимум если повезет, раз в 10 лет можно высоко дойти, как-то сделав полу-случайный разовый выстрел, как сделал недавно Аякс дойдя до 1/2 ЛЧ, но не более. Как-то грустно от этого чтоли... Хотелось посмотреть на Байер в ЛЧ в их "полной силе", а вполне возможно, что к моменту розыгрыша ЛЧ нас там вообще будет ждать другая команда...
Напоминает время, когда они у Байера взяли Лусио, Зе Роберто и Баллака