«Байер» потребует 40 млн евро за Та. «Бавария» уже договорилась с защитником

Названа возможная сумма трансфера Джонатана Та.

Ранее стало известно, что защитник «Байера» согласовал контракт с «Баварией» до 2029 года. Переговоры между клубами должны начаться в ближайшее время.

По информации kicker, клуб из Леверкузена продаст игрока не менее чем за 40 миллионов евро. Отступных в его контракте нет.

«Байер» может отпустить Та, чтобы не потерять его бесплатно – соглашение с футболистом истекает в 2025 году.