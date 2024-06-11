«Байер» потребует 40 млн евро за Та. «Бавария» уже договорилась с защитником

Теги Бавария Байер бундеслига Германия возможные трансферы Джонатан Та Футбол

Названа возможная сумма трансфера Джонатана Та.

Ранее стало известно, что защитник «Байера» согласовал контракт с «Баварией» до 2029 года. Переговоры между клубами должны начаться в ближайшее время.

По информации kicker, клуб из Леверкузена продаст игрока не менее чем за 40 миллионов евро. Отступных в его контракте нет.

«Байер» может отпустить Та, чтобы не потерять его бесплатно – соглашение с футболистом истекает в 2025 году.

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28 комментариев
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Та ладно!
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Ну вот... Обыденная ситуация современного футбола. Стоит команде не из категории "денежных топ-клубов" выстрелить, проведя успешный сезон, так ее сразу раскупают и растаскивают по частям те самые денежные топ-клубы. Сколько уже было таких историй и сколько еще будет.

Да, какие-то клубы на этом делают деньги, всякие там Порту и Аяксы уже десятилетиями на этом и живут, но вот проблема, будучи клубами "донорами" Вы никогда не достигнете весомых побед на международной сцене. Никаких побед в ЛЧ ни у Порту, ни у Аякса уже не будет(как это можно было сделать раньше), максимум если повезет, раз в 10 лет можно высоко дойти, как-то сделав полу-случайный разовый выстрел, как сделал недавно Аякс дойдя до 1/2 ЛЧ, но не более. Как-то грустно от этого чтоли... Хотелось посмотреть на Байер в ЛЧ в их "полной силе", а вполне возможно, что к моменту розыгрыша ЛЧ нас там вообще будет ждать другая команда...
+12
-3
+9
Ответ Karl Franz F. Brandt
Та ладно!
Болельщики Химок прочитали, как " Тала-дно"
+9
-3
+6
Ответ Ллб
Болельщики Химок прочитали, как " Тала-дно"
Все 4 человека
+4
-1
+3
Классическое ослабление конкурентов от Баварии

Напоминает время, когда они у Байера взяли Лусио, Зе Роберто и Баллака
+8
-5
+3
Ответ Ваня Шипитко
Классическое ослабление конкурентов от Баварии Напоминает время, когда они у Байера взяли Лусио, Зе Роберто и Баллака
Напоминает последние 10-15 лет, когда любую команду могут раздербанить
+3
-1
+2
Та пусть забирают уже
+1
0
+1
Ответ Pasta
Ну вот... Обыденная ситуация современного футбола. Стоит команде не из категории "денежных топ-клубов" выстрелить, проведя успешный сезон, так ее сразу раскупают и растаскивают по частям те самые денежные топ-клубы. Сколько уже было таких историй и сколько еще будет. Да, какие-то клубы на этом делают деньги, всякие там Порту и Аяксы уже десятилетиями на этом и живут, но вот проблема, будучи клубами "донорами" Вы никогда не достигнете весомых побед на международной сцене. Никаких побед в ЛЧ ни у Порту, ни у Аякса уже не будет(как это можно было сделать раньше), максимум если повезет, раз в 10 лет можно высоко дойти, как-то сделав полу-случайный разовый выстрел, как сделал недавно Аякс дойдя до 1/2 ЛЧ, но не более. Как-то грустно от этого чтоли... Хотелось посмотреть на Байер в ЛЧ в их "полной силе", а вполне возможно, что к моменту розыгрыша ЛЧ нас там вообще будет ждать другая команда...
Потому что в футболе нет антимонопольных органов и наказаний за тамперинг, а переговорная сила слишком неровно распределена, в отличие от сша тех же
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Ответ Pasta
Ну вот... Обыденная ситуация современного футбола. Стоит команде не из категории "денежных топ-клубов" выстрелить, проведя успешный сезон, так ее сразу раскупают и растаскивают по частям те самые денежные топ-клубы. Сколько уже было таких историй и сколько еще будет. Да, какие-то клубы на этом делают деньги, всякие там Порту и Аяксы уже десятилетиями на этом и живут, но вот проблема, будучи клубами "донорами" Вы никогда не достигнете весомых побед на международной сцене. Никаких побед в ЛЧ ни у Порту, ни у Аякса уже не будет(как это можно было сделать раньше), максимум если повезет, раз в 10 лет можно высоко дойти, как-то сделав полу-случайный разовый выстрел, как сделал недавно Аякс дойдя до 1/2 ЛЧ, но не более. Как-то грустно от этого чтоли... Хотелось посмотреть на Байер в ЛЧ в их "полной силе", а вполне возможно, что к моменту розыгрыша ЛЧ нас там вообще будет ждать другая команда...
Так Та сам не хочет контракт продлевать. Бавария, это следствие, а не причина ухода.
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Ответ SayCoffet
А как это вообще решается в других видах спорта? Жду экспертов
Драфты и потолки зарплат, но это в закрытых лигах в рамках 1-2 стран, а как это применить в европейскому футболу - неизвестно.
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40? Даром по сегодняшним ценам
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Не нужен он Баварии за чела с годом контракта, лучше уже работать с теми кто есть. Лучше Девису зарплату докинуть чтобы не ушел.
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зачем эта хта обязательно Та, а жерка, как правило, Эта?(с)
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Копейки по современным меркам
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Ответ kidante
Все 4 человека
Это на 2 больше , чем болельщиков Фиорентины и Тотенхема на местном ресурсе. Так что норм
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Ответ Pasta
Ну вот... Обыденная ситуация современного футбола. Стоит команде не из категории "денежных топ-клубов" выстрелить, проведя успешный сезон, так ее сразу раскупают и растаскивают по частям те самые денежные топ-клубы. Сколько уже было таких историй и сколько еще будет. Да, какие-то клубы на этом делают деньги, всякие там Порту и Аяксы уже десятилетиями на этом и живут, но вот проблема, будучи клубами "донорами" Вы никогда не достигнете весомых побед на международной сцене. Никаких побед в ЛЧ ни у Порту, ни у Аякса уже не будет(как это можно было сделать раньше), максимум если повезет, раз в 10 лет можно высоко дойти, как-то сделав полу-случайный разовый выстрел, как сделал недавно Аякс дойдя до 1/2 ЛЧ, но не более. Как-то грустно от этого чтоли... Хотелось посмотреть на Байер в ЛЧ в их "полной силе", а вполне возможно, что к моменту розыгрыша ЛЧ нас там вообще будет ждать другая команда...
А как это вообще решается в других видах спорта? Жду экспертов
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Помните как грабили Лейпциг , теперь байер
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