«Баварии» интересен защитник «Челси» Колуилл. Его могут подписать вместо или вместе с Та
Ливай Колуилл может перейти из «Челси» в «Баварию».
Мюнхенский клуб рассматривает возможность трансфера 21-летнего защитника в летнее трансферное окно, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Немцы уже давно следят за игроком.
«Бавария» считает англичанина главной альтернативой футболисту «Байера» Джонатану Та. При этом не исключено, что она подпишет обоих игроков. Важным фактором для мюнхенцев является тот факт, что Колуилл – левша.
Первые переговоры между сторонами уже состоялись.
В сезоне АПЛ-2023/24 Ливай провел 23 матча, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.
К тому же в прошлом году Брайтону за оверпрайс не продали.Если и продадут,то за 80+- млн
Могу представить такой переход только при условии, что Колвилл очень хочет уйти, но таких новостей нигде и никогда не было. А вот руководство его очень любит, и отбивалось прошлым летом от всех предложений, причем больших.
21 год, воспитанник, идеально подходит под футбол нового тренера, контракт до 2030.
Тут ценник будет 100+.
Но я не верю в этот трансфер совсем.
Колвилл в каком-то смысле штучный товар. Не так много игроков на таком уровне, которые играют и лз и цз, к тому же имеют такой потенциал.