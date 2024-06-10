«Баварии» интересен защитник «Челси» Колуилл. Его могут подписать вместо или вместе с Та

Теги Бавария Байер Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джонатан Та Ливай Колуилл Футбол

Ливай Колуилл может перейти из «Челси» в «Баварию».

Мюнхенский клуб рассматривает возможность трансфера 21-летнего защитника в летнее трансферное окно, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Немцы уже давно следят за игроком.

«Бавария» считает англичанина главной альтернативой футболисту «Байера» Джонатану Та. При этом не исключено, что она подпишет обоих игроков. Важным фактором для мюнхенцев является тот факт, что Колуилл – левша. 

Первые переговоры между сторонами уже состоялись. 

В сезоне АПЛ-2023/24 Ливай провел 23 матча, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь

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15 комментариев
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Челси сам охотится за молодыми талантами,а тут продать своего воспитанника,да еще и такого топового и перспективного
К тому же в прошлом году Брайтону за оверпрайс не продали.Если и продадут,то за 80+- млн
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Скорее всего Челси из вежливости провел переговоры, на этом и закончат.
Могу представить такой переход только при условии, что Колвилл очень хочет уйти, но таких новостей нигде и никогда не было. А вот руководство его очень любит, и отбивалось прошлым летом от всех предложений, причем больших.

21 год, воспитанник, идеально подходит под футбол нового тренера, контракт до 2030.
Тут ценник будет 100+.
Но я не верю в этот трансфер совсем.
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Ответ flash166
Челси с удовольствием его продаст именно потому что он их воспитанник , так как это пойдет им в чистую прибыль по правилам уефа, как собственно и история с галлахером.
При всем уважении к Галлахеру его легче заменить на рынке.
Колвилл в каком-то смысле штучный товар. Не так много игроков на таком уровне, которые играют и лз и цз, к тому же имеют такой потенциал.
+3
0
+3
Не думаю, что его продлевали отбиваясь от многих топ клубов, чтобы через год продать после травм.
+2
0
+2
Ответ Agusha1
Челси сам охотится за молодыми талантами,а тут продать своего воспитанника,да еще и такого топового и перспективного К тому же в прошлом году Брайтону за оверпрайс не продали.Если и продадут,то за 80+- млн
Челси с удовольствием его продаст именно потому что он их воспитанник , так как это пойдет им в чистую прибыль по правилам уефа, как собственно и история с галлахером.
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Этот бриллиант не продается
+2
-1
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Колуилл не продается, это будущая легенда Челси
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Челси сам ЦЗ подписал на днях. В продажу Коллвила не верю, разве что сумма какая-то космическая
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А Сперцян им не интересен? А то за ним сейчас все европейские клубы гоняются
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А Боули может и продать его. От него можно все ожидать
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Как левый защитник он ужасен, как центральный еще боле менее. На счет штучного товара конечно можно дискутировать, дело вкуса. Как собственно и по галлахеру, всегда конечно можно купить очередного лавию за 100 и хвататься за голову, желательно с контрактом лет на 7, а капитана и воспитанника толкнуть конкурентам👍🏻
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У Ливая само имя требует ливать каждый год в новую команду)
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