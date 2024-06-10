«Баварии» интересен защитник «Челси» Колуилл. Его могут подписать вместо или вместе с Та

Ливай Колуилл может перейти из «Челси» в «Баварию».

Мюнхенский клуб рассматривает возможность трансфера 21-летнего защитника в летнее трансферное окно, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Немцы уже давно следят за игроком.

« » считает англичанина главной альтернативой футболисту « » . При этом не исключено, что она подпишет обоих игроков. Важным фактором для мюнхенцев является тот факт, что – левша.

Первые переговоры между сторонами уже состоялись.

В сезоне АПЛ-2023/24 Ливай провел 23 матча, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.