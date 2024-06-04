«Краснодар» отказался продать «Зениту» Агкацева. Станислав был главной целью питерцев (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Балтика Карабах Краснодар Андрей Лунев Евгений Латышонок Матвей Сафонов Станислав Агкацев Футбол

«Зениту» не удалось договориться о трансфере Станислава Агкацева.

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, 22-летний игрок был основной целью петербуржцев на позицию вратаря. Они попытались приобрести футболиста «быков» после того, как стало известно об уходе Матвея Сафонова в «ПСЖ», но получили отказ.

Среди других целей «Зенита» были Евгений Латышонок («Балтика») и Андрей Лунев («Карабах»). Последний, как утверждается, близок к переходу в «Динамо».

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27 комментариев
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"после того, как стало известно об уходе Матвея Сафонова"
То есть узнав об уходе Сафонова, Зенит сразу же догадался, что Краснодар теперь обязательно отдаст еще и его главного сменщика, чтобы остаться совсем без вратарей, и тут же обратился в клуб.
У алкоКарпова логические связи в мозгу совсем уже разрушились.
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+34
«Зенит» хочет купить всю РПЛ (с) Иван Карпов. Всеми интересуемся, короче
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+32
Ответ Тралл из Питера
«Зенит» хочет купить всю РПЛ (с) Иван Карпов. Всеми интересуемся, короче
А потом скажет, что его инсайд сбылся, когда попадет в одного из пятнадцати вратарей
+29
0
+29
Карпов, похож на Жириновского. На делает 500 прогнозов в день, которые сами себе противоречат. Потом 5 процентов из них сбудутся, и куча одарённых надмозгов будут писать, что он гений, он все знал!
+6
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+4
Только бы Зенит не переключился Лещука
+4
0
+4
Ответ Cearvm
Я, конечно, не смотрю РПЛ, но не слишком ли жирно называть второго вратаря Краснодара без нормального опыта игры в РПЛ главной целью Зенита? Вряд ли это бриллиант уровня Пиняева или Дзагоева.
Пиняев- бриллиант?))
+4
-1
+3
Ответ Cearvm
Я, конечно, не смотрю РПЛ, но не слишком ли жирно называть второго вратаря Краснодара без нормального опыта игры в РПЛ главной целью Зенита? Вряд ли это бриллиант уровня Пиняева или Дзагоева.
Пиняев и Дзагоев - это бриллианты из кала на фоне Головина, Миранчука и Кузяева даже
+5
-2
+3
Ответ Вячеслав Максименко
Пиняев- бриллиант?))
То есть, хрустальный соучастник Ерёменко, которого не спалила федерация футбола Финляндии, в роли бриллианта вам норм?
+3
-1
+2
Ответ Cearvm
Я, конечно, не смотрю РПЛ, но не слишком ли жирно называть второго вратаря Краснодара без нормального опыта игры в РПЛ главной целью Зенита? Вряд ли это бриллиант уровня Пиняева или Дзагоева.
Пиняев это Вова Быстров на минималках безголовый бегунок
+3
-2
+1
Ответ Celsius
"после того, как стало известно об уходе Матвея Сафонова" То есть узнав об уходе Сафонова, Зенит сразу же догадался, что Краснодар теперь обязательно отдаст еще и его главного сменщика, чтобы остаться совсем без вратарей, и тут же обратился в клуб. У алкоКарпова логические связи в мозгу совсем уже разрушились.
Все зависит от того, есть ли у Краснодара первоочередное право покупки Латышонка. Если есть, они могут его первым номером оставить, тогда Агкацева могут продать даже .
Неплохая в Краснодаре школа вратарей, считай уже три вратаря хорошего уровня. Еще в Арсенале Тульском Кокарев играет. Постепенно Краснодарская школа дает плоды.
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карпов заглянул в бутылку и выудил оттуда инсайд.
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После того, как алкокарп узнает, что Спартак покупает Латышонка, следующей новостью от него будет про интерес Зенита к Максименко )
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Это что-то из серии про Соболева - основную цель петербуржцев на позицию дельфина.
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Ответ Глебов Илья
Пиняев это Вова Быстров на минималках безголовый бегунок
Хоть ты и за Зенит но Быстров в его лучшие годы намного круче Пиняева играл так то.
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Ответ Cearvm
Я, конечно, не смотрю РПЛ, но не слишком ли жирно называть второго вратаря Краснодара без нормального опыта игры в РПЛ главной целью Зенита? Вряд ли это бриллиант уровня Пиняева или Дзагоева.
Агкацев второй условно. Кто в теме знают,что он сильнее большинства вратарей рпл.
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Интересно, кто конкретно -"инсайдерец" Иван Карпов или "журнализдец", запостивший этот "инсайд", не знает русского языка и пишет слово "питерцы"? Или же оба этих персонажа - "грамотейдцы"? :)
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Все зависит от того, есть ли у Краснодара первоочередное право покупки Латышонка. Если есть, они могут его первым номером оставить, тогда Агкацева могут продать даже . Неплохая в Краснодаре школа вратарей, считай уже три вратаря хорошего уровня. Еще в Арсенале Тульском Кокарев играет. Постепенно Краснодарская школа дает плоды.
Вопрос не в этом, а в том, зачем "Зениту" Агкацев.

Адамов в наличии уже есть, Агкацев пока вроде ничем не лучше. Покупать сразу двух более-менее идентичных вратарей из одной бочки - малоосмысленное занятие (ну разве что близнецов, чтобы втихую подменять их в перерыве).
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Все зависит от того, есть ли у Краснодара первоочередное право покупки Латышонка. Если есть, они могут его первым номером оставить, тогда Агкацева могут продать даже . Неплохая в Краснодаре школа вратарей, считай уже три вратаря хорошего уровня. Еще в Арсенале Тульском Кокарев играет. Постепенно Краснодарская школа дает плоды.
Денис Адамов тоже продукт школы Краснодара.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Все зависит от того, есть ли у Краснодара первоочередное право покупки Латышонка. Если есть, они могут его первым номером оставить, тогда Агкацева могут продать даже . Неплохая в Краснодаре школа вратарей, считай уже три вратаря хорошего уровня. Еще в Арсенале Тульском Кокарев играет. Постепенно Краснодарская школа дает плоды.
"есть ли у Краснодара первоочередное право покупки Латышонка."
Пока об интересе Краснодара к Латышонку никакой информации не было. Но даже если так, в заявке Краснодара на сезон всего 2 вратаря - Сафонов и Агкацев, отпустить обоих, даже в условиях возвращения Латышонка, выглядит абсурдным решением.
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Ответ Фантом
Вопрос не в этом, а в том, зачем "Зениту" Агкацев. Адамов в наличии уже есть, Агкацев пока вроде ничем не лучше. Покупать сразу двух более-менее идентичных вратарей из одной бочки - малоосмысленное занятие (ну разве что близнецов, чтобы втихую подменять их в перерыве).
Я об этом писал ранее в постах. Зениту незачем брать вратаря . Я с этим согласен 👍 Зениту нужны паспортисты на другие позиции
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Ответ Nogoi89
Карпов, похож на Жириновского. На делает 500 прогнозов в день, которые сами себе противоречат. Потом 5 процентов из них сбудутся, и куча одарённых надмозгов будут писать, что он гений, он все знал!
Не преувеличивай, Жириновский плюс минус общую картину предугадывал (или просто знал). В отличии от нынешних политиков и аналитиков ютуба, которые обсираются каждую неделю
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Ответ Хызыр
Не преувеличивай, Жириновский плюс минус общую картину предугадывал (или просто знал). В отличии от нынешних политиков и аналитиков ютуба, которые обсираются каждую неделю
Он был не дурак, а, демагог.
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Ответ Otto Kretschmer
Только бы Зенит не переключился Лещука
пусть переключается
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