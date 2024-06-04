«Краснодар» отказался продать «Зениту» Агкацева. Станислав был главной целью питерцев (Иван Карпов)
«Зениту» не удалось договориться о трансфере Станислава Агкацева.
По сведениям инсайдера Ивана Карпова, 22-летний игрок был основной целью петербуржцев на позицию вратаря. Они попытались приобрести футболиста «быков» после того, как стало известно об уходе Матвея Сафонова в «ПСЖ», но получили отказ.
Среди других целей «Зенита» были Евгений Латышонок («Балтика») и Андрей Лунев («Карабах»). Последний, как утверждается, близок к переходу в «Динамо».
То есть узнав об уходе Сафонова, Зенит сразу же догадался, что Краснодар теперь обязательно отдаст еще и его главного сменщика, чтобы остаться совсем без вратарей, и тут же обратился в клуб.
У алкоКарпова логические связи в мозгу совсем уже разрушились.
Неплохая в Краснодаре школа вратарей, считай уже три вратаря хорошего уровня. Еще в Арсенале Тульском Кокарев играет. Постепенно Краснодарская школа дает плоды.
Адамов в наличии уже есть, Агкацев пока вроде ничем не лучше. Покупать сразу двух более-менее идентичных вратарей из одной бочки - малоосмысленное занятие (ну разве что близнецов, чтобы втихую подменять их в перерыве).
Пока об интересе Краснодара к Латышонку никакой информации не было. Но даже если так, в заявке Краснодара на сезон всего 2 вратаря - Сафонов и Агкацев, отпустить обоих, даже в условиях возвращения Латышонка, выглядит абсурдным решением.