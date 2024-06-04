«Краснодар» отказался продать «Зениту» Агкацева. Станислав был главной целью питерцев (Иван Карпов)

«Зениту» не удалось договориться о трансфере Станислава Агкацева.

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, 22-летний игрок был основной целью петербуржцев на позицию вратаря. Они попытались приобрести футболиста «быков» после того, как стало известно об уходе в «ПСЖ», но получили отказ.

Среди других целей « » были Евгений Латышонок (« ») и Андрей Лунев (« »). Последний, как утверждается, близок к переходу в « ».