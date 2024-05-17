РФС отказал «Арсеналу», «Торпедо» и «СКА-Хабаровску» в лицензии на участие в РПЛ и турнирах УЕФА. 20 клубов получили разрешения

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РФС выдал 20 лицензий на участие в РПЛ и турнирах УЕФА в следующем сезоне.

Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ рассмотрела заявки футбольных клубов Мир РПЛ и Первой лиги на получение лицензий для возможного участия в соревнованиях УЕФА и Мир РПЛ в сезоне-2024/25.

По итогам заседания лицензии РФС I / УЕФА выданы футбольным клубам «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Динамо Москва» и «Локомотив».

Лицензии РФС I получили «Краснодар», «Рубин», «Ахмат», «Крылья Советов», «Ростов», «Пари НН», «Урал», «Факел», «Оренбург», «Балтика», «Сочи», «Химки», «Акрон», «Динамо Махачкала» и «Родина».

Таким образом, лицензии выданы 20 клубам. Еще три клуба – тульский «Арсенал», московское «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» – получили отказы в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых или РПЛ).

22 комментария
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Зачем получать лицензии УЕФА и зачем СКА и Торпедо подавили на лицензию в РПЛ?
+26
-4
+22
Два министра из регионов, где подняли спорт😏
+13
-1
+12
Ответ Николай Лихачев
Так-с... А где лицензия для Шинника, м?)
В руках у Черышева вчера была
+6
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+6
Ответ 2vdhrvmmzf
Акрон со стадионом 3000 человек допущен? Или в другом городе играть будут?
В Самаре на Металлурге будут играть.
+4
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+4
Ответ Тимофей Щепкин
Там КС-2 уже играют. Так что вряд ли
Уже точно подтверждено, что они будут играть в Самаре, а по регламенту РФПЛ - нельзя, чтобы 2 клуба играли на 1 стадионе домашние игры (кроме разовых переносов по договоренности), остается Металлург. Третьего же не дано. Они обязаны играть в Самарской области, т.ч. Волгоград отпадает.
+3
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+3
Ответ Overkiller
Аналогичный вопрос. Сборной ещё там РФС не выдал на участие в Евро2024 лицензию заодно?)
Там суперсерия с Белорусью. Не до этих ваших Евро
+6
-3
+3
Ответ Давид Agabekyan
Зачем получать лицензии УЕФА и зачем СКА и Торпедо подавили на лицензию в РПЛ?
СКА и Торпедо скорее всего заранее подали — еще зимой, когда были теоретические шансы на подъем в РПЛ. Сейчас отказ пришел.
+2
0
+2
Ответ Давид Agabekyan
Зачем получать лицензии УЕФА и зачем СКА и Торпедо подавили на лицензию в РПЛ?
Аналогичный вопрос. Сборной ещё там РФС не выдал на участие в Евро2024 лицензию заодно?)
+2
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+2
Интересно какой стадион у Акрона заявлен основным. Вряд ли Жигулёвский. Металлург?🤔 но там системы фан-айди нет
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Ответ Давид Agabekyan
Зачем получать лицензии УЕФА и зачем СКА и Торпедо подавили на лицензию в РПЛ?
Например, чтобы получить мотивированный отказ, а затем устранять замечания и быть готовым в случае если лицензия реально потребуется. Скажем, если окажется, что на стадионе сиденья зрителей не соответствуют неким обновлениям в стандартах, то лучше их планово спокойно заменить, чем делать это потом в последний момент
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Ответ Заборостроитель
Два министра из регионов, где подняли спорт😏
Оказалось на бумаге, а в жизни отрицательный подъем получается.
+3
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Акрон со стадионом 3000 человек допущен? Или в другом городе играть будут?
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то есть Краснодар не собирается играть в еврокубках?:)
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Так-с... А где лицензия для Шинника, м?)
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Ответ &_Bishep_&
Расширить РПЛ до 20 команд😁
Подумают, и в последний момент сделают, всё возможно в нашей стране.
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Ответ 2vdhrvmmzf
Акрон со стадионом 3000 человек допущен? Или в другом городе играть будут?
Они заявили "Самара-Арена" как домашний.

В Тольятти есть стадион "Торпедо" на 12 000 чел. на котором Лада в РПЛ играла, но там нет оборудования для фан-уйди.
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Ответ ЦСКА УСБ
Они заявили "Самара-Арена" как домашний. В Тольятти есть стадион "Торпедо" на 12 000 чел. на котором Лада в РПЛ играла, но там нет оборудования для фан-уйди.
Про арену точная информация? Потому что по идее это странно - "Самара-Арена" домашний стадион Крыльев. Как будут распределять матчи по турниру? А в очных встречах как будет определяться, кто номинальные "хозяева", а кто "гости"?🤷
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Расширить РПЛ до 20 команд😁
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Ответ koljas23
В руках у Черышева вчера была
Хорош
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