РФС отказал «Арсеналу», «Торпедо» и «СКА-Хабаровску» в лицензии на участие в РПЛ и турнирах УЕФА. 20 клубов получили разрешения
РФС выдал 20 лицензий на участие в РПЛ и турнирах УЕФА в следующем сезоне.
Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ рассмотрела заявки футбольных клубов Мир РПЛ и Первой лиги на получение лицензий для возможного участия в соревнованиях УЕФА и Мир РПЛ в сезоне-2024/25.
По итогам заседания лицензии РФС I / УЕФА выданы футбольным клубам «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Динамо Москва» и «Локомотив».
Лицензии РФС I получили «Краснодар», «Рубин», «Ахмат», «Крылья Советов», «Ростов», «Пари НН», «Урал», «Факел», «Оренбург», «Балтика», «Сочи», «Химки», «Акрон», «Динамо Махачкала» и «Родина».
Таким образом, лицензии выданы 20 клубам. Еще три клуба – тульский «Арсенал», московское «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» – получили отказы в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых или РПЛ).
В Тольятти есть стадион "Торпедо" на 12 000 чел. на котором Лада в РПЛ играла, но там нет оборудования для фан-уйди.