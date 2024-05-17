РФС отказал «Арсеналу», «Торпедо» и «СКА-Хабаровску» в лицензии на участие в РПЛ и турнирах УЕФА. 20 клубов получили разрешения

РФС выдал 20 лицензий на участие в РПЛ и турнирах УЕФА в следующем сезоне.

Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ рассмотрела заявки футбольных клубов Мир РПЛ и лиги на получение лицензий для возможного участия в соревнованиях УЕФА и Мир РПЛ в сезоне-2024/25.

По итогам заседания лицензии РФС I / выданы футбольным клубам « », , « », « » и « ».

Лицензии РФС I получили « », « », « », « », « », « », « », « », « », « », « », « », « », « » и « ».

Таким образом, лицензии выданы 20 клубам. Еще три клуба – тульский « », московское «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» – получили отказы в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых или ).