Медведев о Латышонке в «Зените»: «Очень талантливый вратарь, проявил себя. Но про трансферы говорить не будем»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Балтика Александр Медведев Евгений Латышонок Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев высказался о возможности перехода Евгения Латышонка в «Зенит».

– Ждать ли Латышонка, о котором много писали, после такой хорошей игры?

– Латышонок опять проявил себя. Сделал несколько спасений (в суперфинале Фонбет Кубка России – Спортс).

Очень талантливый вратарь. Но про трансферы говорить не будем, – заявил председатель правления «Зенита».

Латышонок выступает за «Балтику» с 2019 года. Вратарь является воспитанником «Краснодара».

В сезоне-2023/24 голкипер провел за калининградцев 26 матчей в Мир РПЛ (5 игр – на ноль) и пропустил 38 голов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

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9 комментариев
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Единственный стоящий россиянин в РПЛ. Берите.
Ну не Соболев же, в самом деле...
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То есть вероятность есть, я так понимаю и одобряю
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В ФНЛ ему делать нечего, вратарю такого уровня надо играть в РПЛ, и в Зените для него есть место.
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Ответ Onion
Единственный стоящий россиянин в РПЛ. Берите. Ну не Соболев же, в самом деле...
"Ну не Соболев же, в самом деле..."
Соболева пусть Зарема забирает, консультантом по спортивно-половым вопросам, она предлагала выпускать копии фаллоса Соловьева в качестве клубных сувениров Спартака, вот самое время ей вернуться к этой идее, а Соболев будет ей позировать.
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Было бы неплохо, а не купят и тоже хорошо.
+1
0
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