Медведев о Латышонке в «Зените»: «Очень талантливый вратарь, проявил себя. Но про трансферы говорить не будем»

Александр Медведев высказался о возможности перехода Евгения Латышонка в «Зенит».

– Ждать ли Латышонка, о котором много писали, после такой хорошей игры?

– Латышонок опять проявил себя. Сделал несколько спасений (в суперфинале Фонбет Кубка России – Спортс).

Очень талантливый вратарь. Но про трансферы говорить не будем, – заявил председатель правления « ».

Латышонок выступает за «Балтику» с 2019 года. Вратарь является воспитанником «Краснодара».

В сезоне-2023/24 голкипер провел за калининградцев 26 матчей в Мир (5 игр – на ноль) и пропустил 38 голов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

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