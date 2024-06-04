Медведев о Латышонке в «Зените»: «Очень талантливый вратарь, проявил себя. Но про трансферы говорить не будем»
Александр Медведев высказался о возможности перехода Евгения Латышонка в «Зенит».
– Ждать ли Латышонка, о котором много писали, после такой хорошей игры?
– Латышонок опять проявил себя. Сделал несколько спасений (в суперфинале Фонбет Кубка России – Спортс).
Очень талантливый вратарь. Но про трансферы говорить не будем, – заявил председатель правления «Зенита».
Латышонок выступает за «Балтику» с 2019 года. Вратарь является воспитанником «Краснодара».
В сезоне-2023/24 голкипер провел за калининградцев 26 матчей в Мир РПЛ (5 игр – на ноль) и пропустил 38 голов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.
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