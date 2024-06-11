Романцев о бане Тихонова за слова об Опейкиной: «Абсурд. В Европе сейчас мода на гендерное равенство – видимо, мы решили не отставать. И упаси Господь женщинам что-то неприятное сказать»

Олег Романцев высказался о наказании Андрея Тихонова за слова про Веру Опейкину.

Тренер красноярского «Енисея» выразил недовольство работой главного арбитра в проигранном матче против «СКА-Хабаровск» (0:3), за что получил дисквалификацию на 5 игр. Позднее апелляционный комитет РФС сократил наказание до 4 матчей отстранения, из которых 3 – условно.

– В мае КДК дисквалифицировал за критику Веры Опейкиной за «действие, направленное на унижение человека по половому признаку». Странное обвинение, поскольку до этого Тихонов объяснял, что он не против женщин-арбитров, если их квалификация соответствует хотя бы уровню ФНЛ.

Не кажется ли вам, что тренера наказали за то, что он осмелился дать нелестную оценку судейству Опейкиной? И не удивляет ли, что ей вообще доверили судить, несмотря на ряд ошибок?

– Уникальная история! Хотя у нас почти в каждом туре без критики судей не обходилось. Но на сей раз Тихонову не повезло – матч « » в Хабаровске почему-то доверили женщине. Да еще и арбитру ФИФА! А сказанное Андреем Валерьевичем ясно дало понять, что ее квалификация не соответствует столь высокому статусу.

Но это, как и ошибки в качестве видеоарбитра госпожи Опейкиной, осталось безнаказанным. А вот Тихонову прилетела дисквалификация и денежный штраф «за унижение человека по половому признаку»?! Хотя именно он несколько лет назад после скандального финала на Кубке легенд публично выступил в защиту провалившей тот матч судьи Пономаревой.

В Европе сейчас мода на гендерное равенство, которая проходит под девизом: женщины везде и всюду! Видимо, решили не отставать в этом вопросе и мы. Отсюда и девушки со свистком в руках, которые уже на подступах к Премьер-лиге. И упаси Господь им что-то неприятное сказать – они ведь представительницы слабого пола. А их надо оберегать любыми способами! Что и подтвердила история с абсурдным наказанием Тихонова.

Поэтому не удивлюсь, если скоро в метро услышу, что теперь надо уступать места не только беременным женщинам, но и женщинам-арбитрам. А что касается тренеров, то с ними можно не церемониться – они ведь народ железный!

В завершении этой несуразной истории рискну посоветовать сначала навести порядок в нашем мужском судейском корпусе, у которого дамам со свистком, к сожалению, пока нечему поучиться. Кстати, на этом чемпионате Европы к услугам арбитров, представляющих слабый пол, решено не обращаться... – сказал бывший главный тренер «Спартака».