Романцев о бане Тихонова за слова об Опейкиной: «Абсурд. В Европе сейчас мода на гендерное равенство – видимо, мы решили не отставать. И упаси Господь женщинам что-то неприятное сказать»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия судьи Олег Романцев Енисей Спорт-Экспресс Вера Опейкина Футбол

Олег Романцев высказался о наказании Андрея Тихонова за слова про Веру Опейкину.

Тренер красноярского «Енисея» выразил недовольство работой главного арбитра в проигранном матче против «СКА-Хабаровск» (0:3), за что получил дисквалификацию на 5 игр. Позднее апелляционный комитет РФС сократил наказание до 4 матчей отстранения, из которых 3 – условно.

– В мае КДК дисквалифицировал Андрея Тихонова за критику Веры Опейкиной за «действие, направленное на унижение человека по половому признаку». Странное обвинение, поскольку до этого Тихонов объяснял, что он не против женщин-арбитров, если их квалификация соответствует хотя бы уровню ФНЛ.

Не кажется ли вам, что тренера наказали за то, что он осмелился дать нелестную оценку судейству Опейкиной? И не удивляет ли, что ей вообще доверили судить, несмотря на ряд ошибок?

– Уникальная история! Хотя у нас почти в каждом туре без критики судей не обходилось. Но на сей раз Тихонову не повезло – матч «Енисея» в Хабаровске почему-то доверили женщине. Да еще и арбитру ФИФА! А сказанное Андреем Валерьевичем ясно дало понять, что ее квалификация не соответствует столь высокому статусу.

Но это, как и ошибки в качестве видеоарбитра госпожи Опейкиной, осталось безнаказанным. А вот Тихонову прилетела дисквалификация и денежный штраф «за унижение человека по половому признаку»?! Хотя именно он несколько лет назад после скандального финала на Кубке легенд публично выступил в защиту провалившей тот матч судьи Пономаревой.

В Европе сейчас мода на гендерное равенство, которая проходит под девизом: женщины везде и всюду! Видимо, решили не отставать в этом вопросе и мы. Отсюда и девушки со свистком в руках, которые уже на подступах к Премьер-лиге. И упаси Господь им что-то неприятное сказать – они ведь представительницы слабого пола. А их надо оберегать любыми способами! Что и подтвердила история с абсурдным наказанием Тихонова.

Поэтому не удивлюсь, если скоро в метро услышу, что теперь надо уступать места не только беременным женщинам, но и женщинам-арбитрам. А что касается тренеров, то с ними можно не церемониться – они ведь народ железный!

В завершении этой несуразной истории рискну посоветовать сначала навести порядок в нашем мужском судейском корпусе, у которого дамам со свистком, к сожалению, пока нечему поучиться. Кстати, на этом чемпионате Европы к услугам арбитров, представляющих слабый пол, решено не обращаться... – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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50 комментариев
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Да вообще, они в этих европах поди еще и жен не бьют
+46
-10
+36
Господи, как же это старичьё всё переворачивает с ног на голову.
+39
-14
+25
Равенство полов еще в СССР продвигали, помнить надо .
+13
0
+13
Если бы Тихонов сказал, что квалификация арбитра Опейкиной не соответствует уровню матча - это одно, но он буквально сказал что оно не соответствует потому что она женщина. Очевидный сексизм.
+12
-4
+8
"В Европе сейчас мода на гендерное равенство, которая проходит под девизом: женщины везде и всюду!" - жуть какая у них там в Гейропе происходит... Вот истинный спартаковский дух - это мужчины везде и всюду, ну и стеночки с забеганиями для разнообразия: вот на это смотришь, и глаз радуется, а то тоже придумали - женщины какие-то!
+12
-5
+7
Ответ Dexter Morgan
Надо гасить эту заразу феминизма, толерантности в зародыше. Романцев прав. А так полностью за Тихонова. Женщины хотят работать так же, как арбитры-мужчины? Вперёд, только гасить конфликты, слушать всякое им тоже придётся. И в таком случае пусть отвечают за всё, как арбитры, а не как арбитры-женщины.
Что за каша у тебя в голове? Никто не против чтобы ее оценивали как арбитра, а не как женщину. А Тихонов именно это и притянул.
Вот если бы наоборот Тихонов ее покритиковал без привязки к полу, а ему стали говорить, что "как ты можешь, она же женщина", то твои слова были уместны. А в данном случае твои слова как раз против Тихонова- "оценивайте как арбитра, а не как женщину"
+15
-8
+7
Ответ Двестик Двестик
Всё по делу сказал. Опейкина - слабый судья. И двигают её только в угоду программе УЕФА по половой квоте. Квоты - зло. И раз её продвигают не потому, что она сильнее, а потому, что у неё пол удовлетворяет текущей повестке, об этом можно и нужно говорить.
А Казарцева по какой квоте продвигают?
+8
-1
+7
Думаю вопросов не было бы к Тихонову если бы он прошёлся просто по её профессиональным качествам или их отсутствию, а упирать на пол, острить и хамить… это не от большого ума. В том числе с учётом того, что он человек публичный и сделал это заявление публично.
Вопрос не в феминизме здесь, а в том, что иногда публичному человеку всё-таки стоит продумывать потенциальные последствия своих высказываний.
+8
-3
+5
Ответ Двестик Двестик
Всё по делу сказал. Опейкина - слабый судья. И двигают её только в угоду программе УЕФА по половой квоте. Квоты - зло. И раз её продвигают не потому, что она сильнее, а потому, что у неё пол удовлетворяет текущей повестке, об этом можно и нужно говорить.
У нас кроме Опейкиной еще десятки и десятки слабых судей мужчин и их вполне себе ставят на гораздо более отвественные матчи. Так что дело не в квотах и не в поле, а в том, что у нас судейский копус в целом слабый.
+7
-4
+3
У Тихонова бан за слепую бабу, а вот романцев должен сидеть за убийство Нечаевой как соучастник
+4
-2
+2
Ответ zer
вообще в плане равенства у нас со времён СССР большая фора по сравнению даже с Европой) и конкретно в этом случае не повестка, а реальный свинский поступок Тихонова, когда он человека оскорбил ни за что, сделав акцент на том, что она плохо сработала только потому что она женщина (хотя по факту все решения по делу были). это не выдуманный, а реальный сексизм. как и здесь у Романцева. это же просто противно читать, есть претензии - выражай их по существу, а не в духе "иди борщ готовь баба"
Тихонов сделал акцент, что она оказалась судьёй этого матча, только потому, что она женщина. Просто сказал правду.

Профессионально судья Опейкина и близко не соответствует этому уровню.
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Ответ Dexter Morgan
Уже понабежали сторонники современного образа мышления и сторонники равенства.
Такое впечатление, что сюда с фигурки публика хлынула.
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Ответ 4adikovski007
"В Европе сейчас мода на гендерное равенство, которая проходит под девизом: женщины везде и всюду!" - жуть какая у них там в Гейропе происходит... Вот истинный спартаковский дух - это мужчины везде и всюду, ну и стеночки с забеганиями для разнообразия: вот на это смотришь, и глаз радуется, а то тоже придумали - женщины какие-то!
Женщины и спереди и сзади 🫤🫤🫤
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правильно .слишком много бабенам прав дали
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Дело не в Европах и не в моде. Если кто не понимает за что дали бан, то прочитайте слова Тихонова заменив слово "жещина" на "русский", или "негр", или "ниже 170 см". Т.е. на что-то, что дается от рождения и что человек не может изменить.
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Это уже не гендерное равенство, а гендерное НЕравенство. В любой пограничной ситуации предпочтение отдаëтся женщинам. Особенно удивляет возможность досрочного освобождения даже за совершения женщиной самых страшных преступлений. Ухитрилась забеременеть на зоне - милости просим на волю "с чистой совестью".
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Женщины, негры, трансгендеры - сейчас все Д’Артаньяны. А белые мужчины во всём виноваты.
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Уже понабежали сторонники современного образа мышления и сторонники равенства.
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То ли дело скрепная Россия, все всегда прекрасно🤡
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0
Ответ seversever
Каждый второй арбитр мужчина не соответствует занимаемому уровню, но работают именно потому что мужчины. И так во многих профессиях.
Мужчины, сидя на ВАРе, такие голы не засчитывают:

https://www.sports.ru/football/1116030835-myach-vozmozhno-ne-peresek-liniyu-vorot-baltiki-posle-udara-glebova-su.html

Можно сколько угодно говорить об их слабости. Но Опейкина ещё слабее. Причём очень-очень сильно слабее.
0
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Ответ Двестик Двестик
Её квалификация не соответствует уровню. И оказалась она на этом месте только потому, что женщина, а не сильный арбитр. Всё сказано как раз правильно.
Каждый второй арбитр мужчина не соответствует занимаемому уровню, но работают именно потому что мужчины. И так во многих профессиях.
0
0
0
Ответ seversever
Если бы Тихонов сказал, что квалификация арбитра Опейкиной не соответствует уровню матча - это одно, но он буквально сказал что оно не соответствует потому что она женщина. Очевидный сексизм.
Её квалификация не соответствует уровню. И оказалась она на этом месте только потому, что женщина, а не сильный арбитр. Всё сказано как раз правильно.
+5
-5
0
Ответ Андоррский почтальон
Такое впечатление, что сюда с фигурки публика хлынула.
Я пару раз читал комментарии на ветках про фигурное катание. Там самая суровая публика, конечно. Такая тотальная ненависть к своим же.
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Вообще женщины и мужчины в СССР и в России одни и те же должности занимают. И черновую работу женщины наряду с мужчинами выполняют. Предлагаю Копейкиной шпалы укладывать, там мужчины и женщины бок о бок работают. И никто не ноет. Проблема таких, как Копейкина, в том, что они хотят попасть в мужской вид спорта и чтобы в них видели профи, а не женщин. Но стоило добраться до реального уровня, так она поплыла после первых серьёзных разговоров. И вдруг стала женщиной. Очень удобно. Сильная женщина, но в любой непонятной ситуации слабая.
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Ответ Император Плутона
аналитик)
Лучше так, чем проснуться через лет пять, а у нас будет куча гендеров в стране.
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Ответ Dexter Morgan
А она должна быть на уровне.
аналитик)
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Ответ Император Плутона
смешной ты, сам себе противоречишь. Фишка как раз в том, что тихонов и говорил не про арбитра, а про арбитра-женщину)
А она должна быть на уровне.
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Ответ Men77
Что за каша у тебя в голове? Никто не против чтобы ее оценивали как арбитра, а не как женщину. А Тихонов именно это и притянул. Вот если бы наоборот Тихонов ее покритиковал без привязки к полу, а ему стали говорить, что "как ты можешь, она же женщина", то твои слова были уместны. А в данном случае твои слова как раз против Тихонова- "оценивайте как арбитра, а не как женщину"
Вот так феминизм в массы и ушёл на Западе в современной токсичной версии. А начинается с малого.
+2
-2
0
Ответ Dexter Morgan
Надо гасить эту заразу феминизма, толерантности в зародыше. Романцев прав. А так полностью за Тихонова. Женщины хотят работать так же, как арбитры-мужчины? Вперёд, только гасить конфликты, слушать всякое им тоже придётся. И в таком случае пусть отвечают за всё, как арбитры, а не как арбитры-женщины.
смешной ты, сам себе противоречишь. Фишка как раз в том, что тихонов и говорил не про арбитра, а про арбитра-женщину)
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-1
0
Ответ Евгений Сидоров
Господи, как же это старичьё всё переворачивает с ног на голову.
Женёк Сидоров, ты? Когда новый стендап?
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