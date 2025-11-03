  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Исак не сыграет с «Реалом»: «Александер не тренируется с «Ливерпулем». Он может попасть в состав против «Сити», возможно»
3

Исак не сыграет с «Реалом»: «Александер не тренируется с «Ливерпулем». Он может попасть в состав против «Сити», возможно»

Александер Исак не сыграет против «Реала».

Александер Исак пропустит матч с «Реалом». «Ливерпуль» завтра примет мадридцев в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Шведский форвард получил травму паха в матче с «Айнтрахтом» (5:1) 23 октября.

«Возможно, он может быть включен в состав против «Манчестер Сити» в воскресенье, но пока не тренируется с командой.

Джереми Фримпонг и Алиссон в воскресенье будут недоступны», – сообщил главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.

Мерсисайдцы на выезде сыграют с «горожанами» в 11-м туре АПЛ.

«Ливерпуль» против «Реала» в Лиге чемпионов. Кто победит?544 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoАлександер Исак
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрне Слот
logoДжереми Фримпонг
logoАлиссон
logoЛа Лига
logoтравмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Исака из-за травма паха заменили в перерыве матча с «Айнтрахтом». У форварда «Ливерпуля» 1 гол в 8 играх за клуб
22 октября, 21:47
У Исака один гол в 8 матчах за «Ливерпуль» – сегодня не забил «Айнтрахту» и был заменен после перерыва. Форварда купили за 125 млн фунтов
22 октября, 20:40
Главные новости
Слот о Винисиусе: «Он очень быстр, «Ливерпулю» нужно быть с ним внимательнее. Его поведение – не первое, что приходит мне на ум»
4 минуты назад
Де ла Фуэнте о стычке Ямаля и Карвахаля в класико: «В сборной общие интересы важнее личной выгоды, мы чувствуем себя семьей. Говорить с игроками – ответственность клубов»
21 минуту назад
Сафонов о французском: «Mignon» значит «милый», «прелестный». Если к желтым из мультфильма вопросов нет, то с чего стейк называют милым, я не понимаю»
30 минут назад
Гурцкая о Личке и «Спартаке»: «Марцел готов прийти при конкретном предложении, он за возвращение в Россию. Но Кахигао сделает все, чтобы этого не случилось»
46 минут назад
Мостовой о своем приглашении на матчи «Спартака»: «Это должно быть автоматически. В Европе это так делается, я 15 лет играл там»
58 минут назад
Арне Слот: «Реал» всегда был силен в ЛЧ, Хаби проделывает невероятную работу. Но у «Ливерпуля» тоже хорошая команда»
сегодня, 16:56
Роналду о словах Руни, что Месси лучше: «Нет проблем, но я не согласен. Не буду скромничать»
сегодня, 16:37
Ямаль, Альварес, Кейн и …? Вам нужно выбрать только 5 игроков, которые точно забьют в новом туре Лиги чемпионов. Кого возьмете?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Ямаль, Дембеле, Беллингем, Мбаппе, Доннарумма, Палмер, ван Дейк и Витинья – в символической сборной года от FIFPro
сегодня, 15:46
Экс-судья Федотов про «Краснодар» – «Спартак»: «Повторы, нужные для оценки эпизодов, вещатель просто не показывает. Потом еще был повтор из космоса – и это на центральном матче!»
сегодня, 15:39
Ко всем новостям
Последние новости
Конте о судействе в Серии А: «Система не имеет прочного фундамента. Когда арбитра вызывают на ВАР, он чуствует обязанность изменить решение, но может быть прав. Давайте оставим их в покое»
1 минуту назад
Президент Серии А о матче в Австралии: «Все нам завидуют и приезжают сюда, чтобы улучшить свой продукт. Мы стремимся познакомить мир с итальянским футболом»
13 минут назад
Чемпионат Италии. «Сассуоло» против «Дженоа», «Лацио» сыграет с «Кальяри»
20 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Осасуна» в гостях у «Овьедо»
сегодня, 06:57
Чемпионат Англии. «Сандерленд» сыграет с «Эвертоном»
26 минут назад
Первая лига. «Факел» против «Торпедо», «Ротор» проиграл «Арсеналу»
27 минут назадLive
Кьеллини выбран советником в FIGC. Директор «Ювентуса» будет представлять Серию А в совете итальянской федерации
43 минуты назад
Шикунов о поражении «Спартака»: «Печально, что игры у команды нет. Смешно, что Станкович цепляется за фол на Мартинсе – ты не к судье апеллируй, а расставь игроков правильно»
сегодня, 16:39
Шерингем о Палмере: «Коул может решить проблемы Англии в атаке. Он проявляется в важных матчах, уверен в себе при пенальти. Немного похож на Гаскойна, говорившего: «Отдайте мне мяч»
сегодня, 16:25
Гарет Саутгейт: «После 37 лет в футболе я нахожу другие сферы, где могу проявить себя. У меня была одна из лучших работ, будет сложно это повторить»
сегодня, 16:21