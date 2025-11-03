Исак не сыграет с «Реалом»: «Александер не тренируется с «Ливерпулем». Он может попасть в состав против «Сити», возможно»

Александер Исак не сыграет против «Реала».

Александер Исак пропустит матч с «Реалом ». «Ливерпуль » завтра примет мадридцев в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Шведский форвард получил травму паха в матче с «Айнтрахтом» (5:1) 23 октября.

«Возможно, он может быть включен в состав против «Манчестер Сити » в воскресенье, но пока не тренируется с командой.

Джереми Фримпонг и Алиссон в воскресенье будут недоступны», – сообщил главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.

Мерсисайдцы на выезде сыграют с «горожанами» в 11-м туре АПЛ.