Шикунов о поражении «Спартака»: «Печально, что игры у команды нет. Смешно, что Станкович цепляется за фол на Мартинсе – ты не к судье апеллируй, а расставь игроков правильно»
Александр Шикунов отреагировал на высказывания Деяна Станковича о судействе после матча с «Краснодаром».
В 14-м туре Мир РПЛ «Спартак» уступил со счетом 1:2. После матча главный тренер красно-белых раскритиковал судейство арбитра Кирилла Левникова: «Был очевидный фол на Мартинсе. С этим арбитром такое не впервые, у «Спартака» с ним минимальный процент очков».
– Станкович вновь атаковал судей. По его мнению, перед голевой атакой хозяев был фол на Мартинсе.
– Ну чего сейчас это обсуждать? Даже если там что-то и было, сколько времени прошло до гола? Ты не к судье апеллируй, а расставь игроков правильно! Что делали твои защитники, когда Черников забивал? Все подборы, все отскоки за «быками». Никто зоны свои не закрывал, не туда бежали... Ну что это такое?
– Так вы этого фола на Мартинсе не увидели?
– Да по повторам не до конца понятно. Сложилось ощущение, что оба игрока друг друга хватали. А кто там на ком фолил... Это же не глобальное нарушение, которое должен рассматривать ВАР. Скорее не фол, а столкновение просто. Да и говорю же: это не так важно.
Не надо было кричать на судью! Лучше подскажи людям, чтобы они зоны перекрыли. Смешно цепляться за этот эпизод. Цеплять надо за то, что у «Спартака» игры нет! Вот это печально, – сказал бывший спортивный директор «Спартака».