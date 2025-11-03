  • Спортс
  • Шикунов о поражении «Спартака»: «Печально, что игры у команды нет. Смешно, что Станкович цепляется за фол на Мартинсе – ты не к судье апеллируй, а расставь игроков правильно»
Шикунов о поражении «Спартака»: «Печально, что игры у команды нет. Смешно, что Станкович цепляется за фол на Мартинсе – ты не к судье апеллируй, а расставь игроков правильно»

Александр Шикунов: у «Спартака» игры нет, смешно цепляться за фол на Мартинсе.

Александр Шикунов отреагировал на высказывания Деяна Станковича о судействе после матча с «Краснодаром».

В 14-м туре Мир РПЛ «Спартак» уступил со счетом 1:2. После матча главный тренер красно-белых раскритиковал судейство арбитра Кирилла Левникова: «Был очевидный фол на Мартинсе. С этим арбитром такое не впервые, у «Спартака» с ним минимальный процент очков».

– Станкович вновь атаковал судей. По его мнению, перед голевой атакой хозяев был фол на Мартинсе.

– Ну чего сейчас это обсуждать? Даже если там что-то и было, сколько времени прошло до гола? Ты не к судье апеллируй, а расставь игроков правильно! Что делали твои защитники, когда Черников забивал? Все подборы, все отскоки за «быками». Никто зоны свои не закрывал, не туда бежали... Ну что это такое?

– Так вы этого фола на Мартинсе не увидели?

– Да по повторам не до конца понятно. Сложилось ощущение, что оба игрока друг друга хватали. А кто там на ком фолил... Это же не глобальное нарушение, которое должен рассматривать ВАР. Скорее не фол, а столкновение просто. Да и говорю же: это не так важно.

Не надо было кричать на судью! Лучше подскажи людям, чтобы они зоны перекрыли. Смешно цепляться за этот эпизод. Цеплять надо за то, что у «Спартака» игры нет! Вот это печально, – сказал бывший спортивный директор «Спартака».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
