Кьеллини выбран советником в FIGC. Директор «Ювентуса» будет представлять Серию А в совете итальянской федерации
Джорджо Кьеллини выбран советником в Итальянскую федерацию футбола.
Джорджо Кьеллини получил должность в Итальянской федерации футбола.
«На сегодняшнем заседании Серии А Джорджо Кьеллини был избран на должность советника федерации. Директор по футбольной стратегии «Ювентуса» получил 12 голосов.
Кьеллини будет представлять Серию А в совете федерации футбола Италии вместе с президентом «Интера» Джузеппе Мароттой и вице-президентом «Удинезе» Стефано Кампоччей, а также президентом Серии А Эцио Симонелли.
Удачи и поздравления, Джорджио!» – говорится в сообщении «Ювентуса».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ювентуса»
