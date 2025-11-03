  • Спортс
  • Кьеллини выбран советником в FIGC. Директор «Ювентуса» будет представлять Серию А в совете итальянской федерации
Кьеллини выбран советником в FIGC. Директор «Ювентуса» будет представлять Серию А в совете итальянской федерации

Джорджо Кьеллини выбран советником в Итальянскую федерацию футбола.

Джорджо Кьеллини получил должность в Итальянской федерации футбола.

«На сегодняшнем заседании Серии А Джорджо Кьеллини был избран на должность советника федерации. Директор по футбольной стратегии «Ювентуса» получил 12 голосов.

Кьеллини будет представлять Серию А в совете федерации футбола Италии вместе с президентом «Интера» Джузеппе Мароттой и вице-президентом «Удинезе» Стефано Кампоччей, а также президентом Серии А Эцио Симонелли.

Удачи и поздравления, Джорджио!» – говорится в сообщении «Ювентуса».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ювентуса»
