Аленичев о бане Тихонова за критику Опейкиной: «Женщинам нужно поменьше давать судить мужской футбол. Андрей погорячился, но наказание слишком суровое, он же никого не оскорблял»
Дмитрий Аленичев отреагировал на бан Андрея Тихонова за критику Веры Опейкиной.
Тренер красноярского «Енисея выразил недовольство работой главного арбитра в проигранном матче против «СКА-Хабаровск» (0:3), за что получил дисквалификацию на 5 игр. Позднее апелляционный комитет РФС сократил наказание до 4 матчей отстранения, из которых 3 – условно.
«Дисквалифицировать Тихонова на 5 матчей было неправильным решением, поэтому наказание и смягчили. Он же никого не оскорблял. Конечно, Андрей немного погорячился, но наказание – слишком суровое.
К женщинам в футболе отношусь хорошо, с симпатией – и к футболисткам, и к арбитрам. Но все-таки считаю, что женщинам-арбитрам нужно поменьше давать судить мужской футбол, особенно взрослый», – сказал экс-игрок и главный тренер «Спартака».