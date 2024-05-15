Аленичев о бане Тихонова за критику Опейкиной: «Женщинам нужно поменьше давать судить мужской футбол. Андрей погорячился, но наказание слишком суровое, он же никого не оскорблял»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия судьи Первая лига Дмитрий Аленичев КДК РФС Енисей девушки и спорт дискриминация Вера Опейкина Футбол

Дмитрий Аленичев отреагировал на бан Андрея Тихонова за критику Веры Опейкиной.

Тренер красноярского «Енисея выразил недовольство работой главного арбитра в проигранном матче против «СКА-Хабаровск» (0:3), за что получил дисквалификацию на 5 игр. Позднее апелляционный комитет РФС сократил наказание до 4 матчей отстранения, из которых 3 – условно.

«Дисквалифицировать Тихонова на 5 матчей было неправильным решением, поэтому наказание и смягчили. Он же никого не оскорблял. Конечно, Андрей немного погорячился, но наказание – слишком суровое.

К женщинам в футболе отношусь хорошо, с симпатией – и к футболисткам, и к арбитрам. Но все-таки считаю, что женщинам-арбитрам нужно поменьше давать судить мужской футбол, особенно взрослый», – сказал экс-игрок и главный тренер «Спартака».

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9 комментариев
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Еще один джентльмен высказался
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В ФК Енисей одни джентельмены
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Поменьше чем нынешние "около нуля"?
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Думаю, сейчас Тихонов еще будет оправдывать своих гопников, избивших людей на турбазе.
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Заступился за соседа по пещере.
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"Поменьше" это, видимо, такой джентльменский способ сказать, что вообще не должны судить. Хорошо, что до это предупредил, что он хорошо относится к женщинам. Классика.
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