Директор «Енисея» о критике Тихонова в адрес Опейкиной: «Оскорблений не было, человек сказал то, что думает. Полностью его поддерживаем»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия судьи Первая лига КДК РФС Енисей Р-Спорт Вера Опейкина Футбол

Директор «Енисея» заявил, что Андрей Тихонов не оскорблял судью Веру Опейкину.

Тренер красноярского «Енисея» выразил недовольство работой главного арбитра в проигранном матче против «СКА-Хабаровск» (0:3), за что получил дисквалификацию на 5 игр. Позднее апелляционный комитет РФС сократил наказание до 4 матчей отстранения, из которых 3 – условно.

«На мой взгляд, было достаточно много судейских ошибок, которые повлияли на результат. Но со стороны Андрея Валерьевича не было, считаю, никаких оскорблений. Человек сказал то, что думает. Мы полностью его поддерживаем.

В принципе, мы согласились с тем решением, которое вынес КДК. История забыта и, надеюсь, больше не повторится. Что касается системы ВАР, у меня небольшой опыт работы, но говорят, что с ней лучше. Хотелось бы ее использования в Первой лиге, конечно», – сказал директор «Енисея» Дмитрий Федосеев.

Тихонов раскритиковал судейство Опейкиной: «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся»

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