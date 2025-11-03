Арне Слот: «Реал» всегда был силен в ЛЧ, Хаби проделывает невероятную работу. Но у «Ливерпуля» тоже хорошая команда»

Арне Слот: «Реал» силен в ЛЧ, но у «Ливерпуля» тоже хорошая команда.

Арне Слот поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Во вторник «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» на «Энфилде» в 4-м туре общего этапа турнира.

«Нам противостоит очень хорошая команда, которая много лет была успешна в Европе и продолжает быть успешной в этом сезоне. У них отличный тренер и отличные игроки, и мы очень уважаем соперника.

Мне сложно сравнивать эту игру с последней встречей в прошлом сезоне («Ливерпуль » обыграл «Реал» со счетом 2:0 – Спортс’‘). Тогда у них было много травмированных игроков – сейчас все по-другому, и они сохранили состав. Хаби [Алонсо ] проделывает невероятную работу, как и Карло Анчелотти, который выиграл много [трофеев]. Они добавили несколько новых игроков, которые могут повлиять на стиль игры.

В прошлом сезоне я видел, что «Реал » был очень хорош, я вижу это и сейчас. Они всегда были значимой силой в этом турнире. Это очень хорошая команда, но и мы тоже очень хороши», – сказал главный тренер «Ливерпуля».