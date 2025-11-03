Шерингем о Палмере: «Коул может решить проблемы Англии в атаке. Он проявляется в важных матчах, уверен в себе при пенальти. Немного похож на Гаскойна, говорившего: «Отдайте мне мяч»

Тедди Шерингем: Палмер может решить проблемы сборной Англии в атаке.

Тедди Шерингем считает, что хавбек «Челси» Коул Палмер должен получить место в стартовом составе сборной Англии.

«Мне нравится смотреть, как играет Палмер. Он играет плавно, в своем темпе, у него всегда много времени с мячом. Но, учитывая это, гарантированно ли он будет игроком стартового состава? Дело не только в наличии лучших игроков, но и в слаженной работе команды.

У нас много других игроков на позиции атакующего полузащитника – Джуд Беллингем , Эберечи Эзе , Фил Фоден и Букайо Сака. Харри Кейн – основной нападающий, так что, возможно, все будет зависеть от того, кто лучше с ним взаимодействует.

Не думаю, что мы окончательно решили наши проблемы с атакой, ни на последнем Евро , ни после прихода Тухеля, и Палмер вполне может стать тем игроком, который это сделает. Думаю, он заслуживает выхода в основном составе, чтобы мы могли это проверить. Палмер проявляет себя в важных матчах. Тренеру необходимо это учитывать при приближении к чемпионату мира, ведь важнее ничего не бывает.

Более того, на него можно положиться в плане пенальти. Когда дело доходит до более напряженных матчей плей-офф, приходится учитывать и потенциальные пенальти – за последние 30 лет мы пережили их не раз. Наличие уверенных в себе ребят бесценно.

Своей [беззаботностью] он немного похож на Пола Гаскойна. Газза умел просто наслаждаться жизнью, что очень важно, когда ты по шесть недель находишься в подобной обстановке. Это расслабляет других. Газза всегда бездельничал и был душой команды, но, когда дело доходило до футбола, он менял подход. Он говорил: «Отдайте мне мяч, ребята», независимо от того, с кем ему приходилось играть.

Можно представить, как Палмер говорит своим партнерам по команде: «Мне все равно, кто нам противостоит, просто дайте мне мяч». Именно такой человек и игрок нужен в команде», – заявил экс-нападающий «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед» и других клубов.