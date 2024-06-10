Сухина о женщинах-судьях в России: «Мы достаточно консервативны – не будем же все из Европы автоматом переносить, у нас свой менталитет. Почему не отправить Опейкину в Махачкалу, что здесь такого?»

Экс-арбитр ФИФА Станислав Сухина высказался о женщинах-судьях в мужском футболе.

Тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов выразил недовольство работой главного арбитра в проигранном матче против «СКА-Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся». За это получил дисквалификацию на 5 игр. Позднее апелляционный комитет РФС сократил наказание до 4 матчей отстранения, из которых 3 – условно.

– Женщина-судья в мужском профессиональном футболе. Ваше отношение? Да или нет? Или можно подумать?

– Можно подумать. Потому что здесь вопрос не гендерной принадлежности, а вопрос квалификации.

В принципе, это, можно сказать, штучный товар. Не каждая женщина-судья может достойно отработать матчи мужских команд, команд мастеров. Учитывая, что мы достаточно консервативны в этом вопросе.

– Как вы считаете, судья Опейкина получила достаточное количество поддержки после матча « »?

– Я эту историю знаю больше из прессы. В интервью главного тренера «Енисея» , по-моему, не было ничего такого оскорбительного. Такого прям из рук вон выходящего. Почему не отправить ее в Махачкалу? Что здесь такого?

Мы в этом консервативны достаточно. Просто брать все из футбола европейского, автоматом переносить, как из некоторых особенностей жизни в Европе, мы же не будем. У нас свой менталитет и свои особенности, поэтому так просто взять, что там есть, и «давайте мы тоже сделаем»? В общем, надо достаточно, мне кажется, подходить аккуратно, выборочно, чтобы избежать ненужных разговоров.

– То есть тогда лучше вообще не пробовать?

– Ну, можно же выбрать команды, которые, допустим, ни за что не борются.

– Но вы больше поддерживаете Тихонова?

– Я за футбол, чтобы меньше было разговоров. Поэтому здесь, с одной стороны, можно понять тренера, который вскипел.

С другой стороны, конечно, не хотелось бы, чтобы мы разговаривали не о футболе, а о том, женщина была или не женщина, куда ее отправить, в Махачкалу или в другой город. Пусть женщины судят, – сказал в интервью Youtube-каналу «Вынеси мяч!»

«Зачем женщинам судить? Это унижение мужчин!» Наш футбол поддерживает Тихонова 🤯