Сухина о женщинах-судьях в России: «Мы достаточно консервативны – не будем же все из Европы автоматом переносить, у нас свой менталитет. Почему не отправить Опейкину в Махачкалу, что здесь такого?»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия женский футбол судьи Первая лига Енисей Станислав Сухина Вера Опейкина Футбол

Экс-арбитр ФИФА Станислав Сухина высказался о женщинах-судьях в мужском футболе.

Тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов выразил недовольство работой главного арбитра в проигранном матче против «СКА-Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся». За это получил дисквалификацию на 5 игр. Позднее апелляционный комитет РФС сократил наказание до 4 матчей отстранения, из которых 3 – условно.

– Женщина-судья в мужском профессиональном футболе. Ваше отношение? Да или нет? Или можно подумать?

– Можно подумать. Потому что здесь вопрос не гендерной принадлежности, а вопрос квалификации.

В принципе, это, можно сказать, штучный товар. Не каждая женщина-судья может достойно отработать матчи мужских команд, команд мастеров. Учитывая, что мы достаточно консервативны в этом вопросе.

– Как вы считаете, судья Опейкина получила достаточное количество поддержки после матча «Енисея»?

– Я эту историю знаю больше из прессы. В интервью главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова, по-моему, не было ничего такого оскорбительного. Такого прям из рук вон выходящего. Почему не отправить ее в Махачкалу? Что здесь такого?

Мы в этом консервативны достаточно. Просто брать все из футбола европейского, автоматом переносить, как из некоторых особенностей жизни в Европе, мы же не будем. У нас свой менталитет и свои особенности, поэтому так просто взять, что там есть, и «давайте мы тоже сделаем»? В общем, надо достаточно, мне кажется, подходить аккуратно, выборочно, чтобы избежать ненужных разговоров.

– То есть тогда лучше вообще не пробовать?

– Ну, можно же выбрать команды, которые, допустим, ни за что не борются.

– Но вы больше поддерживаете Тихонова?

– Я за футбол, чтобы меньше было разговоров. Поэтому здесь, с одной стороны, можно понять тренера, который вскипел.

С другой стороны, конечно, не хотелось бы, чтобы мы разговаривали не о футболе, а о том, женщина была или не женщина, куда ее отправить, в Махачкалу или в другой город. Пусть женщины судят, – сказал Сухина в интервью Youtube-каналу «Вынеси мяч!»

«Зачем женщинам судить? Это унижение мужчин!» Наш футбол поддерживает Тихонова 🤯

15 комментариев
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Какая разница, какого пола судья, если она знает правила игры и сдала все необходимые нормативы?
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Вообще говоря, 100+ лет назад СССР одним из первых в мире продвинул права женщин и уравнял их с мужчинами. Да, больше от нужды, чем от особой прогрессивности, но это случилось куда раньше, чем в США или Европе. В честь Клары Цеткин и Розы Люксембург назывались улицы. Женщины на равных учились с мужчинами и осваивали их профессии, они же входили во власть. Доходило до того, что СССР посылал в космос Терешкову только ради того, чтобы пнуть запад. А потом была и Савицкая. И это, надо сказать.

Но в 2024 скудоумные считают, что это "копирование европы", а ведь это было одно из немногих светлых пятен СССР, то, в чём опередили весь мир на десятилетия.
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Ответ Кино Музыка
Никаких женщин, их целовать нельзя.
"Тут вам не Испания"!!!
У нас можно)
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Никаких женщин, их целовать нельзя.
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Ну понятно на топовые матчи не поставят, но условно Нижний - Химки думаю отработает нормально Опейкина. Там игра вся в центре поля будет
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Сухина о женщинах-судьях в России: «Многие забывают, что у нас уже был такой опыт. Много лет у нас судила Стася Сухина.»
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Это ведь новые кричалки нужно изобретать
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Судья продажная козел ты
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Ответ Rio de Janeiro
Соевым под такими заголовками хорошо: в обычной жизни они сидят тихо тише воды, ниже травы, а тут на спортсе могут по полной имитировать борьбу с рыжимом и российскими устоями)
Или очень голодный, поэтому хрень пишет в попытке взять объемом, или очень больной.
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Ответ Президент зоопарка
Какая разница, какого пола судья, если она знает правила игры и сдала все необходимые нормативы?
Как раз Опейкина, судя по недавним ее матчам, в правилах не очень. Но тут ее так облизывают просто за то, что "ЖЕНЩИНУ ОБИДЕЛИ!!1!", а не смотрят на ее квалификацию.
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Ответ Batitotti
Это ведь новые кричалки нужно изобретать
Скажем прямо, без обманки -
Эти судьи - "Лес" Бианки.
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