Юран о Цымбаларе: «Я бы его поставил повыше Хвичи. Илья ошибся, когда не поехал в «Лацио», он бы тоже произвел фурор в Серии А»
Сергей Юран поставил Илью Цымбаларя выше Хвичи Кварацхелии по таланту.
– Самый талантливый футболист, с которым довелось поиграть в одной команде?
– Пожалуй, Руй Кошта. Мы с ним вместе выступали в «Бенфике», потом он уже играл в «Фиорентине», «Милане».
– А из россиян?
– Илюха Цымбаларь. Считаю, он ошибся, когда не поехал в «Лацио». Сейчас мы наблюдаем за игрой Хвичи в «Наполи». Уверен, Цымбаларь бы тоже произвел фурор в Серии А.
– А Кварацхелия и Цымбаларь сопоставимы по таланту?
– Я бы Илью даже повыше поставил.
– А вы не думаете, что Цымбаларь особо никогда и не рвался в Европу?
– Возможно. Он же такой – домосед. Жена, сыновья, друзья, Юрка Никифоров, Пятницкий...
– Без амбиций?
– Без больших амбиций. Все рядом, все к тебе тепло относятся. Тарасовка под боком, Олег Иваныч.
– Мамедов.
– (Смеется.) Мамед, да... Рамиз иногда Илюшу с дорожки в другую сторону уводил. Так что его вроде все здесь устраивало. Я его же спрашивал: «Ну как ты мог в Италию не поехать?!» Он: «Да мне и здесь нормально. Вот в Одессу съезжу, на Дерибасовской погуляю». Мы с ним много общались в «Спартаке». Оба же по знаку зодиака Близнецы.
– Когда-нибудь видели Цымбаларя, который пребывал в унынии?
– Его? В унынии? Хм... Если только когда Иваныч (Олег Романцев – Спортс) устраивал нам «максималку». Вот тогда Илюша сразу становился понурым. Он обожал тренировки с мячом, не любил все эти тесты... Но Иваныч мог нас таким образом наказать даже за ничью.
Помню, после какого-то неудачного матча приезжаем на тренировку. Вижу Цымбаларя каким-то озабоченным. Спрашиваю, в чем дело. Он: «Ты Иваныча видел? Он не в настроении, сейчас будем бегать...» Так и получилось (смеется). Ну что поделать? Нас пресс-атташе Александр Львов в таких случаях подбадривал. Мол, все в копилочку. На что Илюха ему замечал: «Львович, ты все шутишь, тебе-то не бежать...», – сказал бывший нападающий сборной России Сергей Юран.
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