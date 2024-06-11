Юран о Цымбаларе: «Я бы его поставил повыше Хвичи. Илья ошибся, когда не поехал в «Лацио», он бы тоже произвел фурор в Серии А»

Сергей Юран поставил Илью Цымбаларя выше Хвичи Кварацхелии по таланту.

– Самый талантливый футболист, с которым довелось поиграть в одной команде?

– Пожалуй, Руй Кошта. Мы с ним вместе выступали в «Бенфике», потом он уже играл в «Фиорентине», «Милане».

– А из россиян?

– Илюха Цымбаларь. Считаю, он ошибся, когда не поехал в «Лацио». Сейчас мы наблюдаем за игрой в « ». Уверен, Цымбаларь бы тоже произвел фурор в Серии А.

– А Кварацхелия и Цымбаларь сопоставимы по таланту?

– Я бы Илью даже повыше поставил.

– А вы не думаете, что Цымбаларь особо никогда и не рвался в Европу?

– Возможно. Он же такой – домосед. Жена, сыновья, друзья, Юрка Никифоров, ...

– Без амбиций?

– Без больших амбиций. Все рядом, все к тебе тепло относятся. Тарасовка под боком, Олег Иваныч.

– .

– (Смеется.) Мамед, да... Рамиз иногда Илюшу с дорожки в другую сторону уводил. Так что его вроде все здесь устраивало. Я его же спрашивал: «Ну как ты мог в Италию не поехать?!» Он: «Да мне и здесь нормально. Вот в Одессу съезжу, на Дерибасовской погуляю». Мы с ним много общались в « ». Оба же по знаку зодиака Близнецы.

– Когда-нибудь видели Цымбаларя, который пребывал в унынии?

– Его? В унынии? Хм... Если только когда Иваныч (Олег Романцев – Спортс) устраивал нам «максималку». Вот тогда Илюша сразу становился понурым. Он обожал тренировки с мячом, не любил все эти тесты... Но Иваныч мог нас таким образом наказать даже за ничью.

Помню, после какого-то неудачного матча приезжаем на тренировку. Вижу Цымбаларя каким-то озабоченным. Спрашиваю, в чем дело. Он: «Ты Иваныча видел? Он не в настроении, сейчас будем бегать...» Так и получилось (смеется). Ну что поделать? Нас пресс-атташе Александр Львов в таких случаях подбадривал. Мол, все в копилочку. На что Илюха ему замечал: «Львович, ты все шутишь, тебе-то не бежать...», – сказал бывший нападающий сборной России Сергей Юран.

Юран о Личке: «Лучшим стал тренер, взявший бронзу? Семак выиграл Суперкубок, Кубок и чемпионат, год за годом берет трофеи, но его нет даже в тройке. Как так?!»