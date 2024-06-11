Юран о Луганске: «Дыры от снарядов, блокпосты, комендантский час. В городе ждут, что возродится «Заря», люди будут сидеть даже на деревьях, смотреть матчи! Все уже устали от всего этого»

Теги Заря премьер-лига Россия Сергей Юран Политика Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Юран поделился воспоминаниями о родном Луганске.

Бывшему главному тренеру «Пари НН» сегодня исполнилось 55 лет.

Ваш самый памятный день рождения?

– Вспоминается Луганск, где я родился, начинал играть. Детство, частный дом, родители... Мы накрывали большой стол, приходило много друзей, одноклассники.

А давно были в Луганске?

– В декабре. Каждый год туда езжу. У меня там старший брат живет. Хожу к родителям на кладбище, к друзьям, которые погибли...

Дыхание СВО чувствуется?

– Чувствуется... На днях была атака на Луганск, много жертв... Так вот мы как раз с младшим сыном были в декабре недалеко от места прилета... На маленьком рыночке покупали сапоги для охоты. Когда приезжаю туда, такое ощущение, что даже птицы не летают. Эти дыры от снарядов... Блокпосты, комендантский час.

Тяжело было смотреть на то, что происходит с городом, где ты родился, вырос, сделал первые шаги в футболе. Даже днем на улицах людей мало. Каждый раз приезжаю в свой интернат, захожу в комнаты, где жил... Ходим в баню. Было время... 

В городе ждут, что рано или поздно возродится луганская «Заря», как и донецкий «Шахтер». Люди будут сидеть даже на деревьях, смотреть матчи! Все уже устали от всего этого... Очень соскучились по футболу, – сказал бывший главный тренер «Пари НН».

Юран о срыве перехода в «Ливерпуль» в 91-м: «В последний момент все поменялось – «Бенфика» предложила за меня больше. Тогда не сами футболисты выбирали клуб, а за них все решали»

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10 комментариев
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КВНщик террорист. По мирняку лупить самое любимое дело. В Луганске поспокойней, в Донецке каждый день прилетает.
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+4
Ответ Чебурашка от Гены
КВНщик террорист. По мирняку лупить самое любимое дело. В Луганске поспокойней, в Донецке каждый день прилетает.
А перед выборами как красиво пел про мир любой ценой…
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Скажи спасибо Гиркину и тому, кто его туда отправил.
+10
-9
+1
Ответ Сергей Орлов
Жаль, что Юрану не приходит в голову мысль, кто всё это устроил.
квнщик очевидно ж
+10
-9
+1
Ответ Сергей Орлов
Жаль, что Юрану не приходит в голову мысль, кто всё это устроил.
Юран знает, что бомбить Донбасс начали еще в 2014 году укронацики. А Порошенко заявлял, что дети Донбасса будут в подвалах сидеть, прятаться от бомбежек, а правильные украинские дети в школах учиться.
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+1
Ответ Антон Фалафель
Скажи спасибо Гиркину и тому, кто его туда отправил.
Ага , Гиркин же в 2013 на майдане брусчатку разбирал и в беркут коктейли Молотова бросал, Гиркин в Одессе в доме профсоюзов людей сжег, Гиркин печенье раздавал в центре Киева )
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