Юран о Личке: «Лучшим стал тренер, взявший бронзу? Семак выиграл Суперкубок, Кубок и чемпионат, год за годом берет трофеи, но его нет даже в тройке. Как так?!»

Теги Зенит Сергей Семак Валерий Газзаев Юрий Семин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Сергей Юран Олег Романцев Валерий Карпин Владимир Ивич Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Сергей Юран выразил недовольство из-за приза тренеру сезона в Мир РПЛ.

В номинации победил главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

– Почему лучшим тренером сезона признали Личку?

– Дело в том, что голосование состоялось еще до последнего тура.

– Ну а зачем бежать впереди паровоза? Что в итоге получилось? Семак выиграл Суперкубок, Кубок и чемпионат. Но его нет даже в тройке лучших тренеров! Он пятый или шестой! Как так?!

– В первой тройке Личка, Ивич и Карпин.

– Но тренера же всегда судят по конечному результату. Ивич покинул клуб после поражения от команды Первой лиги в Кубке. Но он в тройке, а Семака там нет...

Я просто сейчас рассуждаю вслух, никого не осуждаю, привожу вам факты. Что мы видим по итогам голосования? Лучшим становится тренер, взявший бронзу? На это надо теперь ориентироваться?

Кому-то не нравится Семак, но он берет трофеи год за годом! Считаю, каждый специалист должен пройти определенный путь. Вы думаете, Романцев, Семин, Газзаев сразу стали великими специалистами?

Нет, все шли шаг за шагом, кто-то начинал с Первой лиги, кто-то – со Второй. Сейчас нет еврокубков, почему бы нам не развивать свои кадры? – сказал бывший главный тренер «Пари НН».

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17 комментариев
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Справедливо. Тоже не понимаю логики. При всём уважении к Личке, интересный тренер и приятный мужик
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+6
мнение не мальчика а зрелого мужа
+5
-2
+3
Тут самого начало дебилизм. Зачем проводить голосование до последнего тура? Может логичнее это сделать после всех соревнований?
+4
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+3
Правильно Юран глаголит, они там совсем крышей поехали
+6
-5
+1
Это только в дебильной рпл могут лучшего тренера до окончания чемпионата назвать ,когда еще непонятны результаты или еще где-нибудь такой же маразм есть?
+3
-2
+1
Матч в Краснодаре именно Личка про...моргал своими заменами,основой и тактикой на матч.
+3
-2
+1
Семак вне конкурса шёл.
Ну это как опрос на самую популярную команду. "Зенита" не будет ни в "тройке", ни в "пятёрке". Потому что "Зенит" - он самый первый по умолчанию.
+1
0
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Ресурсы у Семака значительно более серьёзные. Это очень хорошо объясняет Мостовой, задавая о ком угодно свой извечный вопрос "А выиграл бы имярек что-нибудь с Уралом?"
При этом Семак, надо отдать ему должное, очень хорошо эти ресурсы использует. Так что места в тройке он точно заслужил, на мой взгляд.
+1
-1
0
Ответ Dmitry Orlov
Ну может быть потому что Зенит с почти таким же составом в прошлом году с отрывом был чемпионом, а в этом - только в последнем туре получилось, тогда как Динамо в прошлом году с другим тренером было на 9 месте, а в этом - не просто в тройке, а ещё и до последнего тура боролось за первое? При этом - без радикальных перемен в составе, а только с некоторым точечным усилением. То есть Зенит с Семаком провёл сезон хуже, чем прошлый, а Динамо с Личкой добилось хорошего такого прогресса, разве нет?
Какая-то странная логика. Выбирают лучшего тренера сезона 2023/2024, а вы почему-то привлекаете сезон 2022/2023, при чём сравниваете Семака с Семаком, а Личку с Йокановичем. Это точно нужно для того, что бы определить лучшего тренера сезона 2023/2024?
+1
-1
0
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