Юран о Личке: «Лучшим стал тренер, взявший бронзу? Семак выиграл Суперкубок, Кубок и чемпионат, год за годом берет трофеи, но его нет даже в тройке. Как так?!»

Сергей Юран выразил недовольство из-за приза тренеру сезона в Мир РПЛ.

В номинации победил главный тренер « » .

– Почему лучшим тренером сезона признали Личку?

– Дело в том, что голосование состоялось еще до последнего тура.

– Ну а зачем бежать впереди паровоза? Что в итоге получилось? Семак выиграл Суперкубок, и чемпионат. Но его нет даже в тройке лучших тренеров! Он пятый или шестой! Как так?!

– В первой тройке Личка, Ивич и .

– Но тренера же всегда судят по конечному результату. Ивич покинул клуб после поражения от команды Первой лиги в Кубке. Но он в тройке, а там нет...

Я просто сейчас рассуждаю вслух, никого не осуждаю, привожу вам факты. Что мы видим по итогам голосования? Лучшим становится тренер, взявший бронзу? На это надо теперь ориентироваться?

Кому-то не нравится Семак, но он берет трофеи год за годом! Считаю, каждый специалист должен пройти определенный путь. Вы думаете, Романцев, Семин, Газзаев сразу стали великими специалистами?

Нет, все шли шаг за шагом, кто-то начинал с Первой лиги, кто-то – со Второй. Сейчас нет еврокубков, почему бы нам не развивать свои кадры? – сказал бывший главный тренер «Пари НН».