Юран об Абаскале в «Спартаке»: «Молодой парень без заслуг приезжает в топовый клуб, где логика? Поэтому я и говорю о неуважении к нашим тренерам. Одно дело – Адвокат, Спаллетти, Хиддинк. А тут...»

Сергей Юран высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Испанский специалист был уволен с поста главного тренера красно-белых в апреле.

– А какие чувства вызывал у вас ?

– Поймите правильно. Я никого не хочу обидеть, задеть. Вы спросили – я отвечаю. Молодой парень без заслуг приезжает в российский топовый клуб с такими традициями, где логика?

Как это вообще возможно? Поэтому я и говорю о неуважении к нашей тренерской школе. Одно дело, когда в приезжали , , . А тут... Странные дела творятся», – сказал бывший тренер «Пари НН».

Юран о Тюкавине: «Талантище! Ему надо уезжать в более серьезный чемпионат. В Ла Лиге ему было бы комфортно – он игровичок, тонкий исполнитель»

Юран о Луганске: «Дыры от снарядов, блокпосты, комендантский час. В городе ждут, что возродится «Заря», люди будут сидеть даже на деревьях, смотреть матчи! Все уже устали от всего этого»