Юран об Абаскале в «Спартаке»: «Молодой парень без заслуг приезжает в топовый клуб, где логика? Поэтому я и говорю о неуважении к нашим тренерам. Одно дело – Адвокат, Спаллетти, Хиддинк. А тут...»
Сергей Юран высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
Испанский специалист был уволен с поста главного тренера красно-белых в апреле.
– А какие чувства вызывал у вас Абаскаль?
– Поймите правильно. Я никого не хочу обидеть, задеть. Вы спросили – я отвечаю. Молодой парень без заслуг приезжает в российский топовый клуб с такими традициями, где логика?
Как это вообще возможно? Поэтому я и говорю о неуважении к нашей тренерской школе. Одно дело, когда в РПЛ приезжали Адвокат, Спаллетти, Хиддинк. А тут... Странные дела творятся», – сказал бывший тренер «Пари НН».
Юран о Тюкавине: «Талантище! Ему надо уезжать в более серьезный чемпионат. В Ла Лиге ему было бы комфортно – он игровичок, тонкий исполнитель»
Юран о Луганске: «Дыры от снарядов, блокпосты, комендантский час. В городе ждут, что возродится «Заря», люди будут сидеть даже на деревьях, смотреть матчи! Все уже устали от всего этого»
2003 Спартак-д (Москва)
2003 Спартак (Москва) асс.
2003 Алмаз (Москва)
2004 Динамо (Ставрополь)
2006 Диттон (Латвия)
2006 ТФМК (Эстония)
2007—2008 Шинник
2008 Химки
2009 Локомотив (Астана)
2011—2012 Симург (Азерб.)
2012—2013 Сибирь
2015 Балтика
2016 Мика (Армения)
2017—2019 Зоркий
2020 Химки
2020—2022 СКА-Хабаровск
2022 Химки
2023—2024 Пари НН
ремесленник
Так может, поэтому...?
Каррера ничего не выигрывал до Спартака. Тодеско тоже молодой...
Сейчас все меньше дедов в футболе
В 2020-2022 сидел без работы,
А в 2022 вдруг в Спартак попал.
Я посмотрел на биографию Слишковича в Википедии и прифигел, честно, кому дали з/п 300тыс евро в год.
Но по мнению Спортса Слишкович топ, раз несколько туров поруководил Спартаком без поражений (с унылыми 0:0 в Оренбурге и Пари НН).
Не спорю, что Юран далеко не топ тренер если что))))
Из наших только Карпин, Осинькин, Рахимов и Семак хорошо отработали сезон. Мусаев автобус 5-4-1 превращал в 4-3-3, вроде в чем то симпатично получилось, но результат был упущен.
Семён Хусейн тоже бодрячок такой, с опытом в еврокубках, правда его там всякие середняки топтали,да и Арсенал Тула наваляла 4