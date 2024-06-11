Юран об Абаскале в «Спартаке»: «Молодой парень без заслуг приезжает в топовый клуб, где логика? Поэтому я и говорю о неуважении к нашим тренерам. Одно дело – Адвокат, Спаллетти, Хиддинк. А тут...»

Теги Спартак Зенит Дик Адвокат Гус Хиддинк Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Сергей Юран Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Сергей Юран высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Испанский специалист был уволен с поста главного тренера красно-белых в апреле.

А какие чувства вызывал у вас Абаскаль?

– Поймите правильно. Я никого не хочу обидеть, задеть. Вы спросили – я отвечаю. Молодой парень без заслуг приезжает в российский топовый клуб с такими традициями, где логика?

Как это вообще возможно? Поэтому я и говорю о неуважении к нашей тренерской школе. Одно дело, когда в РПЛ приезжали Адвокат, Спаллетти, Хиддинк. А тут... Странные дела творятся», – сказал бывший тренер «Пари НН».

Юран о Тюкавине: «Талантище! Ему надо уезжать в более серьезный чемпионат. В Ла Лиге ему было бы комфортно – он игровичок, тонкий исполнитель»

Юран о Луганске: «Дыры от снарядов, блокпосты, комендантский час. В городе ждут, что возродится «Заря», люди будут сидеть даже на деревьях, смотреть матчи! Все уже устали от всего этого»

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35 комментариев
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каким нашим тренерам?Где они? Что они могут?
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Ответ sabur
каким нашим тренерам?Где они? Что они могут?
Юран за 20 лет тренерства выиграл суперкубок Эстонии.
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+25
Молодой парень без заслуг против 10 лет бесполезного опыта без заслуг))
+24
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+24
Ну, Юрану грех жаловаться 17 ! раз клубы менял, сколько отступных поимел от одних Химок, одному Богу известно. )
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Нашим только подавай. И желательно без этой бесполезной "бумажки", как говорит Мостовой.
+6
0
+6
Российская тренерская школа - это когда у российских тренеров за последнии более чем 30 лет один еврокубок, один плей-офф крупного турнира сборной, ни одного представителя в топ-5 лигах. Один Слуцкий был в Нидерландах, один Бышовец был в Португалии. Чего это такого добились российские клубы, игроки и лига, что к ним должен ехать без огромных денег тренер уровня Спалетти? Тедеско приехал, дал уровень, так вы же клоуны недовольны, а человек после вас в сборную Бельгии ушёл. Карерра приехал, сделал со Спартаком то, что ни у Федотова, ни у Черчесова, ни у Карпина с Аленичевым не вышло. Вы же, физруки, и против Хиддинка в своё время были. Пока лучшие представители вашей мифической школы со сборной влетали албаниям и грузиям, вынимали 7 от Португалии и штурмовали последнии места групп, если куда-то умудрялись выйти.
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Сергей Николаевич, но ведь и вы ни Лобановский и не Бесков...
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Ответ Регион-36
Ну, Юрану грех жаловаться 17 ! раз клубы менял, сколько отступных поимел от одних Химок, одному Богу известно. )
Там Талалаев вне конкуренции, уже в сумме 200 лямов отступных заработал за 10 лет.
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Ответ Харламов Никита
Ему мост что-ли отлил ?? 🤪
На его место метит. Место Царя
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Тренерская карьера
2003 Спартак-д (Москва)
2003 Спартак (Москва) асс.
2003 Алмаз (Москва)
2004 Динамо (Ставрополь)
2006 Диттон (Латвия)
2006 ТФМК (Эстония)
2007—2008 Шинник
2008 Химки
2009 Локомотив (Астана)
2011—2012 Симург (Азерб.)
2012—2013 Сибирь
2015 Балтика
2016 Мика (Армения)
2017—2019 Зоркий
2020 Химки
2020—2022 СКА-Хабаровск
2022 Химки
2023—2024 Пари НН

ремесленник
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Мне кажется, или парень без заслуг выиграл у Юрана все матчи?
Так может, поэтому...?
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Какие заслуги у немолодого Юрана?
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Ему мост что-ли отлил ?? 🤪
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Мостовой номер два?
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Логично: если брать людей без заслуг, то лучше брать наших, чем иностранцев. Разница небольшая в итоге
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Сектант. Духовный наставник - Мостовой🤣🤣🤣
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Ответ ОттоДракула
Юран за 20 лет тренерства выиграл суперкубок Эстонии.
Только и всего. А понтов до фига и больше
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Кто из наших тренеров хоть что-то из себя представляет на сегодняшний день. Наверное только Карпин. Семака бы посмотреть в других условиях. А дальше тишина. Про Юрана вообще молчу, уровень первой лиги.
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Ты с этой логикой обращайся к руководству Спартака. А то взяли моду крыть тренера и молчать о решениях владельцев клуба. Абаскаль сам себя назначил что ли?
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В чем-то соглашусь. По сути это прям максимальные ноунеймы в мире тренерства в Спартак приезжают но со Станковичем думаю в тройку точно залетим
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А чего выдающегося добились наши тренеры за последние например 5 лет? Про Семака только не говорите, там просто газовая труба с деньгами вечно не заканчивается, плюс питер де жанейро вечно в составе, без бразильцев все видели как играет зенит. Поэтому выбирать не из кого, хотят видеть иностранцев ноунеймов, так как ̶Ф̶а̶л̶ь̶к̶а̶о̶ Моуринью к нам не поедет.
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Юран назвал "Спартак" топовым клубом. Где логика?
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Жаль, конечно, что Юрана в Спартак не назначили: результатов не было бы, но это был бы знатный перфоманс с журналюгами
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Так и наши молодые тренеры: Семак в Уфу попал, проявил себя и сразу в Зенит, многие другие получают команды в РПЛ или Первой лиге без опыта, разве дают мало шансов? Абаскаля нашли по не совсем понятным критериям - из серьезного только небольшой период в Базеле, но он показал вполне стабильный средний результат с бронзой, не провалился. В Спартаке было много тренеров с именами, у них шло даже хуже.
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а вообще возраст не совсем чтобы показатель.Тот же Аленичев,Кононов,Рахимов в свое время в жизни ниче не выигрывали.
Каррера ничего не выигрывал до Спартака. Тодеско тоже молодой...
Сейчас все меньше дедов в футболе
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Топовой клуб в иерархии привокзальной
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Ответ sabur
каким нашим тренерам?Где они? Что они могут?
А что может Слишкович, который в 2017-2020 работал помощником(!!!!) детского тренера в Боснии (команда U-16 и даже не главный тренер),
В 2020-2022 сидел без работы,
А в 2022 вдруг в Спартак попал.
Я посмотрел на биографию Слишковича в Википедии и прифигел, честно, кому дали з/п 300тыс евро в год.
Но по мнению Спортса Слишкович топ, раз несколько туров поруководил Спартаком без поражений (с унылыми 0:0 в Оренбурге и Пари НН).
Не спорю, что Юран далеко не топ тренер если что))))
Из наших только Карпин, Осинькин, Рахимов и Семак хорошо отработали сезон. Мусаев автобус 5-4-1 превращал в 4-3-3, вроде в чем то симпатично получилось, но результат был упущен.
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Ответ sabur
каким нашим тренерам?Где они? Что они могут?
так он говорит что зачем менять русского ноунейма на такого же но иностанного
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Ответ sabur
каким нашим тренерам?Где они? Что они могут?
ну как, Рома вон курить бросил,а раньше в Спартачке по две пачки за матч.
Семён Хусейн тоже бодрячок такой, с опытом в еврокубках, правда его там всякие середняки топтали,да и Арсенал Тула наваляла 4
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Ответ ОттоДракула
Юран за 20 лет тренерства выиграл суперкубок Эстонии.
Абаскаль что выиграл?
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