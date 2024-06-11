Юран о Тюкавине: «Талантище! Ему надо уезжать в более серьезный чемпионат. В Ла Лиге ему было бы комфортно – он игровичок, тонкий исполнитель»
Сергей Юран считает, что Константину Тюкавину следует уезжать в европейскую лигу.
– Каким вы видите будущее Тюкавина?
– Он мне очень нравится. Талантище! Его же по праву признали лучшим игроком РПЛ. Но ему надо развиваться, куда-то уехать. В более серьезный чемпионат.
Не знаю, насколько это возможно с учетом всей международной обстановки. Посмотрим. Просто, мне кажется, Константин уже начинает перерастать нашу лигу.
– Какой чемпионат ему бы подошел?
– Испанский. Тюкавин – игровичок, любит импровизировать, тонкий исполнитель. В Ла Лиге ему было бы комфортно, – сказал бывший тренер «Пари НН».
В прошедшем сезоне Мир РПЛ Тюкавин провел за «Динамо» 30 матчей, забил 15 голов и отдал 9 голевых передач. Его статистика представлена здесь.
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