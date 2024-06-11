Юран о Тюкавине: «Талантище! Ему надо уезжать в более серьезный чемпионат. В Ла Лиге ему было бы комфортно – он игровичок, тонкий исполнитель»

Теги премьер-лига Россия Ла Лига Динамо Москва Сергей Юран Спорт-Экспресс Константин Тюкавин Футбол

Сергей Юран считает, что Константину Тюкавину следует уезжать в европейскую лигу.

Каким вы видите будущее Тюкавина?
 
– Он мне очень нравится. Талантище! Его же по праву признали лучшим игроком РПЛ. Но ему надо развиваться, куда-то уехать. В более серьезный чемпионат.

Не знаю, насколько это возможно с учетом всей международной обстановки. Посмотрим. Просто, мне кажется, Константин уже начинает перерастать нашу лигу.

Какой чемпионат ему бы подошел?

– Испанский. Тюкавин – игровичок, любит импровизировать, тонкий исполнитель. В Ла Лиге ему было бы комфортно, – сказал бывший тренер «Пари НН».

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Тюкавин провел за «Динамо» 30 матчей, забил 15 голов и отдал 9 голевых передач. Его статистика представлена здесь.

Юран о Луганске: «Дыры от снарядов, блокпосты, комендантский час. В городе ждут, что возродится «Заря», люди будут сидеть даже на деревьях, смотреть матчи! Все уже устали от всего этого»

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13 комментариев
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Игровичок...должен играть тогда у тренеришки
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Шутки шутками, а в Реал Сосьедад как раз не хватает напа
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Там таких игровичков вагон и маленькая тележка... Все познаётся в сравнении с усредненным уровнем РПЛ, ещё неизвестно как адаптируется, но уезжать нужно, главное решиться, не гнаться за мифическими топами...
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Старичок - игровичок )
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В "Атлетико" ему надо.
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То-то реалы пороги динамовские обивают.
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Вот кто нибудь объяснил бы мне, почему всё старое поколение, хочет, чтобы молодой пацам, обязательно должен уехать в Европу, если он получает бабла больше в 2 раза здесь, чем будет получать там. Тот же Юран и его поколение, ехала в Европу за баблом. Вот мы получаем за работу зарплату, а тебе говорят переходи на другую работу и будешь получать в 2 раза меньше.
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Ответ Dzmitry Lavysh
Игровичок...должен играть тогда у тренеришки
Значит к Эмери поедет. Решено!
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Ответ Дядя ТУРА
Шутки шутками, а в Реал Сосьедад как раз не хватает напа
Сосьедад уже одного «игровичка» купил, теперь будет обходить РПЛ десятой стороной
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Ответ Дядя ТУРА
Шутки шутками, а в Реал Сосьедад как раз не хватает напа
Есть молодые и перспективные Смолов с Кокориным
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Ответ Дядя ТУРА
Шутки шутками, а в Реал Сосьедад как раз не хватает напа
И в адаптации будет попроще
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