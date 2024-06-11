Юран о срыве перехода в «Ливерпуль» в 91-м: «В последний момент все поменялось – «Бенфика» предложила за меня больше. Тогда не сами футболисты выбирали клуб, а за них все решали»

Сергей Юран рассказал о срыве своего перехода в «Ливерпуль» в 1991 году.

— Самый статусный клуб, куда вы могли перейти? Лондонский «Арсенал»?

— Нет. Пожалуй, « ». Именно туда я должен был уезжать из киевского « ». Мне же уже визу английскую оформили, переговоры прошли успешно. Оставалось медобследование. В последний момент все поменялось. Полетел в Лиссабон, так как « » предложила за меня больше денег.

— Не жалели потом о таком повороте?

— Да нет, зачем? «Бенфика» тогда тоже неслабо гремела. Хорошее время в Португалии. Просто тогда не сами футболисты выбирали клуб, а за них все решали, – сказал экс-тренер «Пари НН».