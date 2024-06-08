В «ПСЖ» уверены, что проблема с алиментами не помешает трансферу Сафонова (Фабрицио Романо и Le Parisien)

Теги ПСЖ премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов Фабрицио Романо Футбол

Матвея Сафонова ждут в «ПСЖ», несмотря на ограничение выезда из России.

Ранее стало известно, что парижане не сомневаются в том, что трансфер состоится, хотя футболист должен бывшей жене 60 млн рублей в качестве алиментов и не имеет права покидать страну.

Инсайдер Фабрицио Романо и Le Parisien подтверждают: «ПСЖ» уверен, что в ближайшее время переход состоится.

Сообщалось, что «Краснодар» получит за вратаря 20 млн евро с учетом бонусов.

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32 комментария
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Главное чтобы проблема была только в алиментах, а не повторение истории как с хоккеистом Федотовым.
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60 млн рублей. Неудивительно, что все эти золотоискательницы постоянно рядом крутятся с футболистами и при первой возможности заводят источника алиментов
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Ответ Зеленский
Комментарий скрыт
На Западе детей изначально отдают родителю, который обеспечит лучшие условия. Там интересы ребенка на первом месте. Поэтому будь они в Европе, алименты бы платила бывшая жена, а не использовала бы ребенка для манипуляций. И уж тем более никак не могла бы запретить общаться с отцом.
Поэтому мимо.
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Ответ Семен Варламов
Сегодня видел Сафонова в Сбере у кассы с большим чёрным чемоданом. Угадайте с трёх раз что там...
Багаж Аленичева?
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Ответ Зеленский
Комментарий скрыт
Большинство мужиков в России содержат свои детей. В отличие от Европы
+12
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Даже романо пишет про алименты :)) скоро до уровня Роналду с изнасилованием дойдет
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Шейх отстегнет
Да там и Краснодар отстегнет, лишь бы перешел
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Шейх отстегнет
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Сафонов - не мировая звезда, более того, на 99 процентов уверен, что его даже и не знает никто во французской лиге, а значит им до звезды его вопросы личной жизни и реноме. Будь на его месте условный Гризманн или Облак, то такая история могла бросить тень на клуб. А так... ПСЖ не думает об этике, им просто нужен запасной вратарь.
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Француженки, дуры вы картавые, берегись, Мотька едет
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Ответ Зеленский
Комментарий скрыт
Лучше чем когда ребенка воспитывют 2 мужика
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Ответ ILB05
Лучше чем когда ребенка воспитывют 2 мужика
Лучше думай о реальной ситуации,когда воспитывают две женщины - мать и бабушка(
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Сафонов конечно с некрасивой стороны себя показывает..........показал свое нутро.....
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А зачем ей 60 млн? Она же финансово не образована, эти млн у нее слетят быстрее чем пух с одуванчика
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Обезжиривают , зря брызгал необдуманно.
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Теперь вся Франция будет знать , что к ним едет главный алиментщик России!!!
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Ответ Папа Футбола
Главное чтобы проблема была только в алиментах, а не повторение истории как с хоккеистом Федотовым.
думаешь в армейку загребут?))
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Сегодня видел Сафонова в Сбере у кассы с большим чёрным чемоданом. Угадайте с трёх раз что там...
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Ответ Зеленский
Комментарий скрыт
Ну да, это же у одного Сафонова проблемы с бывшей. В благословенной Европе такого нет
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Шейх отстегнет
Да не важно кто отстегнет. Я бы на месте Сафонова чувствовал себя униженным по факту получения бывшей необоснованного обогащения в целых 60 млн, пока не отомстил ей. 🤷🏻‍♂️
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