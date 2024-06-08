В «ПСЖ» уверены, что проблема с алиментами не помешает трансферу Сафонова (Фабрицио Романо и Le Parisien)
Матвея Сафонова ждут в «ПСЖ», несмотря на ограничение выезда из России.
Ранее стало известно, что парижане не сомневаются в том, что трансфер состоится, хотя футболист должен бывшей жене 60 млн рублей в качестве алиментов и не имеет права покидать страну.
Инсайдер Фабрицио Романо и Le Parisien подтверждают: «ПСЖ» уверен, что в ближайшее время переход состоится.
Сообщалось, что «Краснодар» получит за вратаря 20 млн евро с учетом бонусов.
Поэтому мимо.