Писарев о долге Сафонова по алиментам: «В Матвее не сомневаюсь. Мы не видели документов и не можем говорить, что на самом деле происходит. Контракт с «ПСЖ» будет подписан, уверен»

Николай Писарев не сомневается в трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что голкиперу « » запрещен выезд из России из-за задолженности по алиментам на 60 млн рублей. Несмотря на это, в «ПСЖ» уверены в том, что трансфер состоится.

– Если бы подошел ко мне посоветоваться, то я бы поделился богатым опытом жизни. Мы, до конца не видя документов, не можем говорить, что на самом деле происходит.

Что меня порадовало? Матвей, несмотря на все эти слухи, отыграл хорошо товарищеский матч с Белоруссией.

– Но ребенок страдает…

– Пока я не увидел ни одного документа. Я уверен, что контракт с «ПСЖ» будет подписан. И если Матвей должен что‑то, он все выплатит.

– Вы не сомневаетесь в Сафонове?

– Я не сомневаюсь в Сафонове ни на футбольном поле, ни вне его, – сказал тренер сборной России.

Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить