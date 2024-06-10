Писарев о долге Сафонова по алиментам: «В Матвее не сомневаюсь. Мы не видели документов и не можем говорить, что на самом деле происходит. Контракт с «ПСЖ» будет подписан, уверен»

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Николай Писарев не сомневается в трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что голкиперу «Краснодара» запрещен выезд из России из-за задолженности по алиментам на 60 млн рублей. Несмотря на это, в «ПСЖ» уверены в том, что трансфер состоится.

– Если бы Матвей подошел ко мне посоветоваться, то я бы поделился богатым опытом жизни. Мы, до конца не видя документов, не можем говорить, что на самом деле происходит.

Что меня порадовало? Матвей, несмотря на все эти слухи, отыграл хорошо товарищеский матч с Белоруссией.

– Но ребенок страдает…

– Пока я не увидел ни одного документа. Я уверен, что контракт с «ПСЖ» будет подписан. И если Матвей должен что‑то, он все выплатит.

– Вы не сомневаетесь в Сафонове?

– Я не сомневаюсь в Сафонове ни на футбольном поле, ни вне его, – сказал тренер сборной России.

Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить

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9 комментариев
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Ну если у бывшей есть деньги на адвокатов, чтобы вести судебный процесс по алиментам во Франции - то как бы на содержание ребёнка тоже должно хватать.

Я не располагаю статистикой, но по моему мнению, большинство первых браков российских футболистов неудачные. Потому как их избранницами становятся меркантильные особы, старающиеся заделать ребёнка, а потом 18 лет доить футболиста до его совершеннолетия.

Керж и Аршавин не дадут соврать :)

Я уже предлагал вариант с вазектомией в Израиле*, чтобы немножечко испортить бизнес-план этим хищницам до чужих денег.
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Шалошовку надо посылать на три буквы, а ребёнка оставить у отца
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Ответ death.xxxx
редкий гандон бросит жену с маленьким ребенком. Это существо еще хуже
Вы равняете бросить без копейки денег неработающую в декрете женщину, и оставить с квартирой и кучей бабла. А Матвей денег им давал. Купил квартиру дочери.
Так что не надо равнять его бывшую ни в чем абсолютно не нуждающуюся безусловно жадную супругу и миллионы действительно брошеных на выживание женщин, в одиночку воспитывающих детей.
Напоминает модные обвинения миту про прикоснулся к попе на фоне жертв реальных изнасилований.
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