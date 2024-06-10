Юрист об алиментах Сафонова и «ПСЖ»: «Никакие регламентирующие документы не запрещают договор с таким игроком. В спортивной сфере не проводится проверок, наличие разбирательства не повлияет»
Юрист Анна Анцелиович высказалась о трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».
Ранее стало известно, что голкиперу «Краснодара» запрещен выезд из России из-за задолженности по алиментам на 60 млн рублей. Несмотря на это, в «ПСЖ» уверены в том, что трансфер состоится.
Руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult Анна Анцелиович рассказала, может ли разбирательство о невыплате алиментов препятствовать этому трансферу.
«Наличие разбирательства в отношении Сафонова никак не повлияет на его трансфер. В спортивной сфере не проводится каких-то проверок.
То, какие проводятся проверки, зависит индивидуально от каждого клуба, но никакие регламентирующие документы не запрещают заключение договора с таким игроком», – заявила юрист.
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