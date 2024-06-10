Юрист об алиментах Сафонова и «ПСЖ»: «Никакие регламентирующие документы не запрещают договор с таким игроком. В спортивной сфере не проводится проверок, наличие разбирательства не повлияет»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция светская хроника происшествия Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Юрист Анна Анцелиович высказалась о трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что голкиперу «Краснодара» запрещен выезд из России из-за задолженности по алиментам на 60 млн рублей. Несмотря на это, в «ПСЖ» уверены в том, что трансфер состоится.

Руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult Анна Анцелиович рассказала, может ли разбирательство о невыплате алиментов препятствовать этому трансферу. 

«Наличие разбирательства в отношении Сафонова никак не повлияет на его трансфер. В спортивной сфере не проводится каких-то проверок.

То, какие проводятся проверки, зависит индивидуально от каждого клуба, но никакие регламентирующие документы не запрещают заключение договора с таким игроком», – заявила юрист. 

Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить

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9 комментариев
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Фильм был такой «Окно в Париж»)) может не закрылось ещё
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Конечно не повлияет, на потенциального игрока просто запрет на выезд из страны наложили за нарушения законодательства и все, делов то! У Промеса кстати примерно тоже самое в ОАЭ...
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Эх, ему бы только добраться до города Парижа!)
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Да это все фейк никуда он не поедет, нужно это бревно в ПСЖ,так и поверил,ха ха очень смешно
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Конечно не запрещают, но играть ему придётся по удалёнке. Впрочем, будет к лучшему, если он в итоге останется в России.
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Даже если и возьмут,его же там зачмырят, отпустят, смысл ехать туда, чтобы вернуться оттуда петушком
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Он вратарь то никакой, дыра как у девочки по вызову
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Какой Париж? Да, брехня!
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