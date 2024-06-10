Юрист об алиментах Сафонова и «ПСЖ»: «Никакие регламентирующие документы не запрещают договор с таким игроком. В спортивной сфере не проводится проверок, наличие разбирательства не повлияет»

Юрист Анна Анцелиович высказалась о трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что голкиперу « » запрещен выезд из России из-за задолженности по алиментам на 60 млн рублей. Несмотря на это, в «ПСЖ» уверены в том, что трансфер состоится.

Руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult Анна Анцелиович рассказала, может ли разбирательство о невыплате алиментов препятствовать этому трансферу.

«Наличие разбирательства в отношении Сафонова никак не повлияет на его трансфер. В спортивной сфере не проводится каких-то проверок.

То, какие проводятся проверки, зависит индивидуально от каждого клуба, но никакие регламентирующие документы не запрещают заключение договора с таким игроком», – заявила юрист.

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