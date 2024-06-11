Директор «Родины» Зинин о новом тренере: «Был контакт с Игнашевичем – Сергей сразу дал понять, что в Первую лигу пока идти не планирует»

Теги Сергей Игнашевич Первая лига отставки Алексей Зинин Родина Москва Футбол

Алексей Зинин рассказал о поиске нового главного тренера для «Родины».

«Мы не стали продлевать контракт с Франком Артигой. Это качественный и самобытный тренер, яркий, профессиональный. Мы дали ему хорошие рекомендации. Теперь Франк продолжит работу в дружественном нам клубе в менее специфичном чемпионате, нежели Первая лига. И наш тренер по физподготовке Жозеп Техедо будет ему помогать.

По новому главному тренеру: мы не вступали в переговоры ни по одному тренеру, которого нам сватала пресса. Единственное – был контакт с Игнашевичем. Нужно было понимать его взгляды на ряд вопросов, на основании чего предстояло определить – включать его пятым в шорт-лист или нет. Сергей сразу дал понять, что в Первую лигу пока идти не планирует. Поэтому мы его кандидатуру дальше рассматривать не стали.

Переговоры с кандидатами мы с владельцем клуба проводили в Дубае. В итоге 5 июня мы утвердили главного тренера, который в большинстве ключевых пунктов соответствовал нашему брифу на подбор. Когда мы окончательно сформируем весь тренерский штаб команд «Родина» и «Родина-2» и подпишем со всеми контракты, то представим его, включая наставника первой команды», – сказал главный операционный и спортивный директор «Родины».

По итогам минувшего сезона московский клуб занял в Мелбет Первой лиге 5-е место.

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Дожили даже у Родины есть директор
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