Сергей Игнашевич отказался стать главным тренером «Родины» из Первой лиги.

По данным Metaratings, 44-летний специалист не возглавит столичный клуб. С тренером контактировал спортивный и операционный директор « » , но Игнашевича предложение из Мелбет Первой лиги не заинтересовало.

В данный момент приоритетом для специалиста является работа в Мир РПЛ либо в иностранных чемпионатах. Он готов подождать ради хорошего предложения.

По итогам сезона-2023/24 « » под руководством лишилась шансов на сохранение места в Мир и напрямую вылетела в Мелбет Первую лигу спустя год после выхода в высший дивизион.

Также калининградский клуб вышел в финал Фонбет Кубка России, где уступил «Зениту» (1:2).