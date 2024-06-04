Игнашевич отказался возглавить «Родину». Тренер хочет работать в РПЛ или за рубежом (Metaratings)
Сергей Игнашевич отказался стать главным тренером «Родины» из Первой лиги.
По данным Metaratings, 44-летний специалист не возглавит столичный клуб. С тренером контактировал спортивный и операционный директор «Родины» Алексей Зинин, но Игнашевича предложение из Мелбет Первой лиги не заинтересовало.
В данный момент приоритетом для специалиста является работа в Мир РПЛ либо в иностранных чемпионатах. Он готов подождать ради хорошего предложения.
По итогам сезона-2023/24 «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича лишилась шансов на сохранение места в Мир РПЛ и напрямую вылетела в Мелбет Первую лигу спустя год после выхода в высший дивизион.
Также калининградский клуб вышел в финал Фонбет Кубка России, где уступил «Зениту» (1:2).
Зато все пишут какой топ, не то что "отечественный физрук" Ташуев на 10 месте с Факелом шёл где бюджет середняка ФНЛ
Не еду я на Родину.
Талант своего рода !
И да, за него также может поручиться "шарлатан", только усатый))
За работу зубами хвататься надо.
В общем ещё один эксперт на матч тв.