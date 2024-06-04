Игнашевич отказался возглавить «Родину». Тренер хочет работать в РПЛ или за рубежом (Metaratings)

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Первая лига Балтика Алексей Зинин Родина Москва Футбол

Сергей Игнашевич отказался стать главным тренером «Родины» из Первой лиги.

По данным Metaratings, 44-летний специалист не возглавит столичный клуб. С тренером контактировал спортивный и операционный директор «Родины» Алексей Зинин, но Игнашевича предложение из Мелбет Первой лиги не заинтересовало.

В данный момент приоритетом для специалиста является работа в Мир РПЛ либо в иностранных чемпионатах. Он готов подождать ради хорошего предложения.

По итогам сезона-2023/24 «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича лишилась шансов на сохранение места в Мир РПЛ и напрямую вылетела в Мелбет Первую лигу спустя год после выхода в высший дивизион.

Также калининградский клуб вышел в финал Фонбет Кубка России, где уступил «Зениту» (1:2). 

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Игнашевич отказался от Родины, потому что хочет работать за рубежом
+48
-4
+44
Не ожидал что Серега от родины откажется
+15
0
+15
Представляю очередь за тренером, выведшему команду в фнл
+6
0
+6
Казахстан? Сербия?..
+5
-1
+4
Ответ OldRedWhite
Тренер , который полностью провалил задачу на сезон и у которого поклонников на Спортсе больше, чем у любого тренера РПЛ ) Талант своего рода !
Морено такой же, дали топовый состав зимой, по факту за 13 игр обыграл только Илича и Абаскаля и вылетел с отрывом с Сочи.
Зато все пишут какой топ, не то что "отечественный физрук" Ташуев на 10 месте с Факелом шёл где бюджет середняка ФНЛ
+3
0
+3
Родина?
Не еду я на Родину.
+3
-1
+2
Значит пусть в пфл ещё тренируется!
+1
0
+1
Ответ Архитектор Мендисабаль
Урал? Факел? Осталось только там...
В Факел только что Черевченко пришёл. Раньше осени не выгонят.
+2
-1
+1
Ответ Al Al
Морено такой же, дали топовый состав зимой, по факту за 13 игр обыграл только Илича и Абаскаля и вылетел с отрывом с Сочи. Зато все пишут какой топ, не то что "отечественный физрук" Ташуев на 10 месте с Факелом шёл где бюджет середняка ФНЛ
Где там топовый состав? У Сочи
0
0
0
Ответ Al Al
Морено такой же, дали топовый состав зимой, по факту за 13 игр обыграл только Илича и Абаскаля и вылетел с отрывом с Сочи. Зато все пишут какой топ, не то что "отечественный физрук" Ташуев на 10 месте с Факелом шёл где бюджет середняка ФНЛ
Так он же тренер топ-сборной ?
0
0
0
Ответ Филипп Петров
Представляю очередь за тренером, выведшему команду в фнл
Тренер , который полностью провалил задачу на сезон и у которого поклонников на Спортсе больше, чем у любого тренера РПЛ )
Талант своего рода !
+2
-2
0
Ответ Регион-36
Узбекистан, Туркменистан.. Нагорный Карабах
Северная Корея 🤓
+4
-4
0
Игнашевич отказался возглавить Родину, потому что Родину уже возглавили.
0
0
0
Ну если правда, то ничего удивительного. Переходить из Балтики в Родину так себе идея карьерного роста. Смысл тогда в этом всём? Не исключаю что Родина может Балтику перескакать в какой то момент, но для Игнашевича может что и интереснее возникнет.
0
0
0
Если с руководством Ахмата нашел бы общий язык , вывел бы Ахмат на новый уровень.
0
0
0
Бывший защитник с мощным ударом, возглавил клуб из низшего дивизиона, поставил ему симпатичную игру, вывел команду в премьер-лигу, не вывез конкуренции и вылетел с командой. А, да, он еще и лысеет (или уже лысый). Он видимо посмотрел на пример Компани и тоже захотел возглавить европейский гранд)
И да, за него также может поручиться "шарлатан", только усатый))
0
0
0
За Мостовым будешь,он давно уже жаждет.
0
0
0
Чего-то Игнашевич потерял связь с реальностью
+1
-1
0
Балтика играла в силу своего состава.
За работу зубами хвататься надо.

В общем ещё один эксперт на матч тв.
0
0
0
Сезон начнётся отставки будут, нужно просто подождать.
0
0
0
Урал? Факел? Осталось только там...
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий