Артига покинул «Родину». Испанец работал полтора года в клубе Первой лиги

Теги премьер-лига Россия Первая лига отставки Родина Москва Франк Артига Футбол

Франк Артига покинул «Родину» из Мелбет Первой лиги по истечении срока контракта.

«Футбольный клуб «Родина» благодарит Франка Артигу за совместно пройденный путь и все хорошее, что произошло за эти 16 месяцев.

Франк начал свою работу в клубе в январе 2023 года в «Родине-2» и успел вывести вторую команду в «Серебро» Второй лиги, а также внес огромный вклад в будущее попадание в «Золотой» дивизион.

В октябре прошлого года Артига возглавил основную команду «Родины» и по итогам сезона-2023/24 занял 5 место.

Франк продолжит работу в другом клубе. Желаем ему творческих успехов и удачи в тренерской карьере!» – говорится в официальном сообщении клуба.

Он работал в «Барсе» с Гави и Фати и двигал «Родину» в РПЛ. Интервью Франка Артиги

8 комментариев
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«Штирлиц склонился над картой мира. Его неудержимо рвало на родину»(с)
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Ответ Илья Ломакин
«Штирлиц склонился над картой мира. Его неудержимо рвало на родину»(с)
Пуля попала Штирлицу в голову.

— Разрывная, — подумал Штирлиц, пораскинув мозгами.
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...и уехал на родину
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Теперь до конца жизни детям и внукам будет что рассказать!
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"Родина" не забудет тебя Франк!
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Ответ Кирилл Голивец
Вот и заканчивается очередной проект-однодневка, даже на фоне питерского Сочи и саранского Тамбова это вообще непонятное нечто, кому нужен клуб без истории в переполненной Москве, тут болельщиков будет меньше, чем у Чертанова.
Заканчивается, конечно, а не просто хочет спокойно провести третий сезон в лиге...
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Штирлиц порол чушь. Чушь слегка похрюкивала.
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