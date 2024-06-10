Артига покинул «Родину». Испанец работал полтора года в клубе Первой лиги

Франк Артига покинул «Родину» из Мелбет Первой лиги по истечении срока контракта.

«Футбольный клуб « » благодарит Франка Артигу за совместно пройденный путь и все хорошее, что произошло за эти 16 месяцев.

Франк начал свою работу в клубе в январе 2023 года в «Родине-2» и успел вывести вторую команду в «Серебро» Второй лиги, а также внес огромный вклад в будущее попадание в «Золотой» дивизион.

В октябре прошлого года Артига возглавил основную команду «Родины» и по итогам сезона-2023/24 занял 5 место.



Франк продолжит работу в другом клубе. Желаем ему творческих успехов и удачи в тренерской карьере!» – говорится в официальном сообщении клуба.

Он работал в «Барсе» с Гави и Фати и двигал «Родину» в РПЛ. Интервью Франка Артиги