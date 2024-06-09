Игорь Шалимов: «Сафонов в раме не уступает Доннарумме, а, возможно, и превосходит»

Игорь Шалимов оценил перспективы Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Матвей в раме, на мой взгляд, не уступает Доннарумме, а возможно, и превосходит его. Важно убрать все вещи, которые могут привести к ошибкам, потому что права на ошибку не дадут при таком конкуренте.

Конкуренция, вероятно, будет именно в ситуациях, когда надо играть ногами – там важно не ошибаться, и тем более не привозить», – сказал экс-тренер «Краснодара» и бывший игрок «Интера».