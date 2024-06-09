Игорь Шалимов: «Сафонов в раме не уступает Доннарумме, а, возможно, и превосходит»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Игорь Шалимов Краснодар Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Футбол

Игорь Шалимов оценил перспективы Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Матвей в раме, на мой взгляд, не уступает Доннарумме, а возможно, и превосходит его. Важно убрать все вещи, которые могут привести к ошибкам, потому что права на ошибку не дадут при таком конкуренте.

Конкуренция, вероятно, будет именно в ситуациях, когда надо играть ногами – там важно не ошибаться, и тем более не привозить», – сказал экс-тренер «Краснодара» и бывший игрок «Интера».

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12 комментариев
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Да лучший вратарь мира, чевоуштам)) просто в Краснодаре засиделся))
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Шалимов в поле не уступал Марадоне, а возможно и превосходил его
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Не говори гоп пока не перепрыгнешь...
По факту посмотрим кто кого...
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А возможно и не превосходит
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Уровень Доннарумы выше из-за антропологии. В лучших кондициях он вообще зверь, с него даже новый тип вратаря собирались делать. Но у него со стабильностью что-то случилось.
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Как он определил кто из них лучший?
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Ответ ID89
Шалимов в поле не уступал Марадоне, а возможно и превосходил его
Как тренер лишь в титулах уступает Гвардиоле, а как эксперт - уровень Линекера.
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Ответ ID89
Шалимов в поле не уступал Марадоне, а возможно и превосходил его
В Кубке Чемпионов-1990 так просто отправил отдыхать.
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