Максим Канунников: «У Сафонова есть качества для усиления «ПСЖ». Очень рад, еще один наш игрок за рубежом, в супертоповом клубе»
Максим Канунников считает, что Матвей Сафонов может усилить «ПСЖ».
«Это очень крутая новость. Я очень рад, что еще один наш игрок поедет играть за рубеж, причем в супертоповый клуб.
Думаю, если в такой большой клуб берут человека, они отслеживали его не один сезон. Значит, есть те качества, которые способны усилить игру парижан. Очень рад за Матвея. Желаю ему удачи», – сказал экс-игрок сборной России.
Ранее стало известно, что Сафонову, который близок к переходу в «ПСЖ», 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.