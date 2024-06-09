Максим Канунников: «У Сафонова есть качества для усиления «ПСЖ». Очень рад, еще один наш игрок за рубежом, в супертоповом клубе»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Максим Канунников Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Максим Канунников считает, что Матвей Сафонов может усилить «ПСЖ».

«Это очень крутая новость. Я очень рад, что еще один наш игрок поедет играть за рубеж, причем в супертоповый клуб.

Думаю, если в такой большой клуб берут человека, они отслеживали его не один сезон. Значит, есть те качества, которые способны усилить игру парижан. Очень рад за Матвея. Желаю ему удачи», – сказал экс-игрок сборной России.

Ранее стало известно, что Сафонову, который близок к переходу в «ПСЖ», 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.

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3 комментария
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Пожалуй пора придержать дальнейшие диферамбы до момента фактического подписания контракта, этот трансфер требует затишья, пока ещё один косяк из жизни Сафонова не всплыл в дополнение к алиментам...
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Мне не нравится Сафонов, мне не нравится французский чемпионат. Но тут тот случай, когда личное мнение можно засунуть в одно место. Наш вратарь может перейти в мировой топ-клуб. Если это случится, это будет хорошо для всех и со всех точек зрения.
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