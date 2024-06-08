Глебов о Сафонове: «Моте по силам стать первым номером «ПСЖ». Он силен, хорошо играет ногами»

Данил Глебов верит, что Матвей Сафонов может стать первым номером в «ПСЖ».

«Не обсуждали с Сафоновым новости про «ПСЖ». Давайте дождемся официально трансфера. И пожелаем Моте удачи. Конечно, будет хорошо, если трансфер случится.

Почему Сафонов не сможет выиграть конкуренцию у Доннаруммы? Мотя сильный вратарь, хорошо играет ногами. Я думаю, что ему будет по силам стать первым номером в «ПСЖ», – сказал полузащитник «Ростова» и сборной России.

Ранее стало известно, что , который близок к переходу в « », 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.

Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить