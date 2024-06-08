Глебов о Сафонове: «Моте по силам стать первым номером «ПСЖ». Он силен, хорошо играет ногами»

Теги ПСЖ Ростов лига 1 Франция Сборная России по футболу Краснодар Матвей Сафонов Данил Глебов Футбол

Данил Глебов верит, что Матвей Сафонов может стать первым номером в «ПСЖ».

«Не обсуждали с Сафоновым новости про «ПСЖ». Давайте дождемся официально трансфера. И пожелаем Моте удачи. Конечно, будет хорошо, если трансфер случится. 

Почему Сафонов не сможет выиграть конкуренцию у Доннаруммы? Мотя сильный вратарь, хорошо играет ногами. Я думаю, что ему будет по силам стать первым номером в «ПСЖ», – сказал полузащитник «Ростова» и сборной России.

Ранее стало известно, что Сафонову, который близок к переходу в «ПСЖ», 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.

Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить

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7 комментариев
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Он теперь не Мотя, а Мэттью
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Ответ igls54
Он теперь не Мотя, а Мэттью
Он не в Англии, а во Франции собирается играть, так что скорее Маттьё))
+3
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+3
"ПСЖ" Моти
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Верим в МатьЁ
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Ответ Pixel 8
Он не в Англии, а во Франции собирается играть, так что скорее Маттьё))
Матье Сафонье
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