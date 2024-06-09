«Боруссия» готова продать Аллера и Мукоко, Юссуфа может уйти в аренду. Клубу интересны Шешко и Гирасси

«Боруссия» этим летом готова продать Юссуфа Мукоко и Себастьяна Аллера.

Как передает GGFN со ссылкой на Westdeutsche Allgemeine Zeitung, дортмундцы готовы расстаться с игроками при наличии подходящих предложений.

Отмечается, что «Боруссии» вряд ли удастся продать за сумму, близкую к 31 млн евро, потраченным на трансфер нападающего в 2021 году.

, в свою очередь, не заинтересован в уходе из « ». Клуб рассматривает возможность аренды 19-летнего форварда, которая позволила бы ему получить необходимый игровой опыт.

Также сообщается, что «Боруссия» проявляет интерес к нападающему « » , однако приоритетом дортмундцев считается трансфер форварда «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко.