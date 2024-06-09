«Боруссия» готова продать Аллера и Мукоко, Юссуфа может уйти в аренду. Клубу интересны Шешко и Гирасси
«Боруссия» этим летом готова продать Юссуфа Мукоко и Себастьяна Аллера.
Как передает GGFN со ссылкой на Westdeutsche Allgemeine Zeitung, дортмундцы готовы расстаться с игроками при наличии подходящих предложений.
Отмечается, что «Боруссии» вряд ли удастся продать Аллера за сумму, близкую к 31 млн евро, потраченным на трансфер нападающего в 2021 году.
Мукоко, в свою очередь, не заинтересован в уходе из «Боруссии». Клуб рассматривает возможность аренды 19-летнего форварда, которая позволила бы ему получить необходимый игровой опыт.
Также сообщается, что «Боруссия» проявляет интерес к нападающему «Штутгарта» Серу Гирасси, однако приоритетом дортмундцев считается трансфер форварда «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко.
Чудо , что просто вернулся в большой футбол после такого
Но даже так у него в этом сезоне в Бундеслиге 5 голов при 612 минутах.
Ему бы стоило поменять обстановку. Перейти в коуб (желательно аренда), где дадут место в старте. Невозможно развиваться, когда играешь по праздникам и то на несколько минут.
Чего , конечно , очень бы не хотелось, но учитывая его предыдущую карьеру, сомнений очень мало !
Как верно замечено, вероятно, переписанный товарищ.
Хотя по игре Гирраси действительно хорошо выглядит. Цена риска небольшая, отступные 17 млн, вроде бы. Можно попробовать.
Желательно и новых вингеров на 2 фланга приобрести, если Адейеми и Малена продадут.
Мален вероятно уйдёт, а Адейеми при хорошем предложении (30 млн+) стоит сбагрить, т.к слишком нестабилен и деревянный, одной скорости недостаточно.
Если бы Хуммельс остался и Зюле стал более профессиональным, то проблем кратно меньше стало бы.