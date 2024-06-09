«Боруссия» готова продать Аллера и Мукоко, Юссуфа может уйти в аренду. Клубу интересны Шешко и Гирасси

Теги Боруссия Дортмунд Штутгарт бундеслига Германия возможные трансферы Себастьян Аллер РБ Лейпциг Серу Гирасси Юссуфа Мукоко Беньямин Шешко Футбол

«Боруссия» этим летом готова продать Юссуфа Мукоко и Себастьяна Аллера.

Как передает GGFN со ссылкой на Westdeutsche Allgemeine Zeitung, дортмундцы готовы расстаться с игроками при наличии подходящих предложений.

Отмечается, что «Боруссии» вряд ли удастся продать Аллера за сумму, близкую к 31 млн евро, потраченным на трансфер нападающего в 2021 году.

Мукоко, в свою очередь, не заинтересован в уходе из «Боруссии». Клуб рассматривает возможность аренды 19-летнего форварда, которая позволила бы ему получить необходимый игровой опыт.

Также сообщается, что «Боруссия» проявляет интерес к нападающему «Штутгарта» Серу Гирасси, однако приоритетом дортмундцев считается трансфер форварда «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко.

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18 комментариев
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Про Аллера что скажешь ?
Чудо , что просто вернулся в большой футбол после такого
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+7
А как красиво Мукоко в молодёжном футболе всех обыгрывал. Как конусы обходил. Убедили Бундеслигу, чтобы ему разрешили за взрослую команду с 16 лет играть. И такой финал.
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Гирасси это тот же Аллер до болезни, с учетом его возраста, не факт, что проведет второй такой сезон
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Ответ Vinnipukh Vinni
А как красиво Мукоко в молодёжном футболе всех обыгрывал. Как конусы обходил. Убедили Бундеслигу, чтобы ему разрешили за взрослую команду с 16 лет играть. И такой финал.
Он по прежнему хорош и талантлив, но не подходит Терзичу. Терзичу нужны габаритные классические 9-ки, а Мукоко мелковат для него. Да и вообще Терзич не доверяет молодым (Рейна, Гиттенс, Мукоко, Дюравилль, Бамба).
Но даже так у него в этом сезоне в Бундеслиге 5 голов при 612 минутах.
Ему бы стоило поменять обстановку. Перейти в коуб (желательно аренда), где дадут место в старте. Невозможно развиваться, когда играешь по праздникам и то на несколько минут.
+3
-1
+2
Ответ Vinnipukh Vinni
А как красиво Мукоко в молодёжном футболе всех обыгрывал. Как конусы обходил. Убедили Бундеслигу, чтобы ему разрешили за взрослую команду с 16 лет играть. И такой финал.
Учитывая , что он родился в Камеруне , ему вполне может быть не 19 , а ближе к 29-ти
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Ответ Кирилл Голивец
Гирасси это тот же Аллер до болезни, с учетом его возраста, не факт, что проведет второй такой сезон
90 % , что сдуется !
Чего , конечно , очень бы не хотелось, но учитывая его предыдущую карьеру, сомнений очень мало !
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Ответ S H A R K
Он по прежнему хорош и талантлив, но не подходит Терзичу. Терзичу нужны габаритные классические 9-ки, а Мукоко мелковат для него. Да и вообще Терзич не доверяет молодым (Рейна, Гиттенс, Мукоко, Дюравилль, Бамба). Но даже так у него в этом сезоне в Бундеслиге 5 голов при 612 минутах. Ему бы стоило поменять обстановку. Перейти в коуб (желательно аренда), где дадут место в старте. Невозможно развиваться, когда играешь по праздникам и то на несколько минут.
Да я не о том, кому он подходит. Куда только делся его дриблинг? Допустим, 3-4 обыграть сложно на профессиональном уровне, это удел избранных, но хотя бы 1 в 1, как Адейеми.
Как верно замечено, вероятно, переписанный товарищ.
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Ответ OldRedWhite
Учитывая , что он родился в Камеруне , ему вполне может быть не 19 , а ближе к 29-ти
На это я и намекаю
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Ответ Кирилл Голивец
Гирасси это тот же Аллер до болезни, с учетом его возраста, не факт, что проведет второй такой сезон
Скорее всего так и будет. У Хённеса не только Гирраси много забивает, но и Ундав.
Хотя по игре Гирраси действительно хорошо выглядит. Цена риска небольшая, отступные 17 млн, вроде бы. Можно попробовать.
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Ответ Кирилл Голивец
и забил победный гол своей сборной на КАН
Точно !
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Ответ OldRedWhite
Про Аллера что скажешь ? Чудо , что просто вернулся в большой футбол после такого
и забил победный гол своей сборной на КАН
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Вечно 16и летний малыш Мукоко, конец красивой сказки.
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Шешко конечно будет предпочтительнее, но если Гирасси и вправду стоит 20-ку тогда можно обоих взять.
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Сколько разговоров было вокруг этого Мукоко. Но как я и говорил(и не только я) это просто очередной бездумный африканский бегунок. Через 5 лет дай Бог в Индии будет играть. Регресс у него будет стремительный.
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Шешко надо брать это будущий топ футболист. я так года два назад про Сабослая говорил, в итоге Ливерпуль и основа.
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Ответ Andrey_Rlv
Шешко надо брать это будущий топ футболист. я так года два назад про Сабослая говорил, в итоге Ливерпуль и основа.
У него отступные 65 млн, Дортмунду не по зубам. Тем более у команды много проблемных зон, которых нужно усиливать в первую очередь.
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Ответ S H A R K
У него отступные 65 млн, Дортмунду не по зубам. Тем более у команды много проблемных зон, которых нужно усиливать в первую очередь.
С этим согласен. сейчас проблема это защитники. один растолстел, другого уже выгоняют.
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Ответ Andrey_Rlv
С этим согласен. сейчас проблема это защитники. один растолстел, другого уже выгоняют.
Нужно Маатсена выкупать, найти дублёра Рюерсону, надёжного опорника, двух вентральных защитников (опытного в основу, молодого на перспективу)
Желательно и новых вингеров на 2 фланга приобрести, если Адейеми и Малена продадут.
Мален вероятно уйдёт, а Адейеми при хорошем предложении (30 млн+) стоит сбагрить, т.к слишком нестабилен и деревянный, одной скорости недостаточно.

Если бы Хуммельс остался и Зюле стал более профессиональным, то проблем кратно меньше стало бы.
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