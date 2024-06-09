«Баварии», «Боруссии» и «Лейпцигу» интересен Франсишку Консейсау. Вингера можно купить за 30 млн евро до 15 июля

Франсишку Консейсау привлек внимание ведущих немецких клубов.

По сведениям A Bola, вингер « », выступавший за « » на правах аренды в этом сезоне, интересует «Баварию», дортмундскую «Боруссию» и « » – они внимательно следят за ситуацией.

До 15 июля португальца можно купить за 30 млн евро, затем же отступные вырастут до 45 млн. Самому футболисту полагается 20% от суммы трансфера.