«Баварии», «Боруссии» и «Лейпцигу» интересен Франсишку Консейсау. Вингера можно купить за 30 млн евро до 15 июля

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Порту высшая лига Нидерланды Аякс бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг деньги Франсишку Консейсау Футбол

Франсишку Консейсау привлек внимание ведущих немецких клубов.

По сведениям A Bola, вингер «Аякса», выступавший за «Порту» на правах аренды в этом сезоне, интересует «Баварию», дортмундскую «Боруссию» и «Лейпциг» – они внимательно следят за ситуацией.

До 15 июля португальца можно купить за 30 млн евро, затем же отступные вырастут до 45 млн. Самому футболисту полагается 20% от суммы трансфера.

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3 комментария
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Оч интересный парень, перспективный. Не понимаю, зачем Аякс его в аренду отдавал...
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Вингер, серьёзно? И так пять игроков на два места, ещё Мусиала может там сыграть
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Ответ KNVB Oranje
Оч интересный парень, перспективный. Не понимаю, зачем Аякс его в аренду отдавал...
Мотивы Аякса не знаю, но отец игрока тренер Порту. Захотел к себя сына, а Аякс видимо был не против.
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