«Баварии», «Боруссии» и «Лейпцигу» интересен Франсишку Консейсау. Вингера можно купить за 30 млн евро до 15 июля
Франсишку Консейсау привлек внимание ведущих немецких клубов.
По сведениям A Bola, вингер «Аякса», выступавший за «Порту» на правах аренды в этом сезоне, интересует «Баварию», дортмундскую «Боруссию» и «Лейпциг» – они внимательно следят за ситуацией.
До 15 июля португальца можно купить за 30 млн евро, затем же отступные вырастут до 45 млн. Самому футболисту полагается 20% от суммы трансфера.