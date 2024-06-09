Хомуха про РПЛ: «Нужен качественный лимит, игроки с матчами за сборную. В лиге много иностранцев, не превосходящих по уровню россиян. Другое дело – Халк и Витцель»

Дмитрий Хомуха считает, что лимит в Мир РПЛ нужно сделать качественнее.

«На сегодняшний день тенденция такова, что в чемпионате много иностранных футболистов, не превосходящих по уровню игроков с российским паспортом.

Больше всего напрягает, что такие футболисты заполоняют чемпионат. Одно дело – , и – исполнители, делающие разницу. Другое дело, когда приезжают легионеры и присаживаются на скамейку, выходя на поле через раз.

Нужно делать качественный лимит, приглашать футболистов с определенным количеством матчей за национальную команду. Такой лимит был бы оправдан. Согласен, что прямая конкуренция лучше.

Однако на сегодняшний день ситуация такова, что если лимит отменить полностью, то наплыв не совсем качественных легионеров увеличится. Российские футболисты останутся в качестве поддержки или будут играть дивизионом ниже», – сказал экс-игрок «Зенита».