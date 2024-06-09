Хомуха про РПЛ: «Нужен качественный лимит, игроки с матчами за сборную. В лиге много иностранцев, не превосходящих по уровню россиян. Другое дело – Халк и Витцель»

Теги Вагнер Лав премьер-лига Россия Аксель Витцель Халк Дмитрий Хомуха лимит на легионеров Футбол

Дмитрий Хомуха считает, что лимит в Мир РПЛ нужно сделать качественнее.

«На сегодняшний день тенденция такова, что в чемпионате много иностранных футболистов, не превосходящих по уровню игроков с российским паспортом.

Больше всего напрягает, что такие футболисты заполоняют чемпионат. Одно дело – Халк, Витцель и Вагнер Лав – исполнители, делающие разницу. Другое дело, когда приезжают легионеры и присаживаются на скамейку, выходя на поле через раз. 

Нужно делать качественный лимит, приглашать футболистов с определенным количеством матчей за национальную команду. Такой лимит был бы оправдан. Согласен, что прямая конкуренция лучше.

Однако на сегодняшний день ситуация такова, что если лимит отменить полностью, то наплыв не совсем качественных легионеров увеличится. Российские футболисты останутся в качестве поддержки или будут играть дивизионом ниже», – сказал экс-игрок «Зенита».

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9 комментариев
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Объясните ему сколько стоили Халк и Витсель и что условный факел не может себе позволить купить таких игроков.
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Ну был Шюррле с матчами за сборную и даже титулом чемпиона мира - много он дал Спартаку?
А был Изидор без матчей за сборную, игравший в 3 дивизионе Франции - посчитайте, сколько он за Локомотив забил.

И полно примеров и контрпримеров, которые опровергают необходимость вот этого "качественного лимита" в РПЛ - бывало, вроде бы именитые игроки сюда приезжали и ничего не показывали, а бывало - ноунеймы и середняки феерили.
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То есть давайте еще перекроем последнюю возможность зарабатывать нормальные деньги на перепродаже молодого балканца / латиноса / кого угодно, которые не играют за сборную, но могут прокачаться, заявить о себе
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Хомуха сам указал нынешний уровень российских футболистов
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Хомуха смешной

Вот Нино ради засовывания дорого в Газпром один матч в сборной отыграл

И так в зените все эти бразильские отбраковки оказались

Тот же Халк в сборной Бразилии был статистом - ни одного мяча за сборную в официальных матчах

И из зенита его Газпром только по мутной схеме смог его в Китай спихнуть

Весь этот карнавал зенитовский ничего не стоит - никто из зенита никогда в Европу из них не уедет
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Ответ Дядя ТУРА
Объясните ему сколько стоили Халк и Витсель и что условный факел не может себе позволить купить таких игроков.
У Халка,вроде и матчей за сборную не было
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Ответ Wiley Fox
Хомуха смешной Вот Нино ради засовывания дорого в Газпром один матч в сборной отыграл И так в зените все эти бразильские отбраковки оказались Тот же Халк в сборной Бразилии был статистом - ни одного мяча за сборную в официальных матчах И из зенита его Газпром только по мутной схеме смог его в Китай спихнуть Весь этот карнавал зенитовский ничего не стоит - никто из зенита никогда в Европу из них не уедет
Ты не видел уровень Халка?это лучший(Лав ещё)кто приезжал к нам!!!я вообще не помню таких у нас.Шава пониже будет!
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