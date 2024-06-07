Глава РФС Дюков о налоге на легионеров: «Вопрос поднимался два года назад, с тех пор не обсуждается»

Александр Дюков заявил, что в РФС не обсуждают введение налога на легионеров.

В 2022 году появлялась информация, что в Мир РПЛ введут налог на легионеров: клубы будут платить от 5 до 10 тысяч рублей за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле. Сумма налога будет зависеть от возраста легионера. По ходу сезона-2023/24 СМИ вновь сообщали, что подобный налог может быть введен со следующего сезона.

– Была новость, что в РПЛ появится налог легионеров. Так ли это?

– Нет, этот вопрос обсуждался два года назад. Но с тех пор этот вопрос не обсуждается, – сказал президент РФС.