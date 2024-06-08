Валуев о легионерах: «Будем все чаще избавляться от них, наверное. Их услуги дороговаты, они же все хотят валюту, а она сегодня имеет большой курс и нестабильна»
Николай Валуев выразил мнение, что количество легионеров в РПЛ будет сокращаться.
«Профессиональным клубам нельзя запрещать набирать легионеров... На то они и профессиональные клубы. Именно они решают, какой будет состав у команды и кто там получит возможность играть. Но тут есть еще проблема правильного подхода по выращиванию своих игроков.
Они же у нас в юниорском и молодежном возрасте порой рвут всех в Европах. А куда потом деваются все эти ребята? Надо давать им возможности для роста.
И, наверное, в скором времени мы будем все чаще избавляться от легионеров. Их услуги, мягко говоря, дороговаты. Они же все хотят валюту, а валюта сегодня имеет крайне большой курс и нестабильна», – сказал депутат Госдумы РФ Николай Валуев.
Какая валюта? О чём он? В рублях всё у них давно.
Валуев вообще понимает в какой стране находится сейчас?
Алло, секунданты, где полотенце?!