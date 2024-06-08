Валуев о легионерах: «Будем все чаще избавляться от них, наверное. Их услуги дороговаты, они же все хотят валюту, а она сегодня имеет большой курс и нестабильна»

Теги Николай Валуев премьер-лига Россия Государственная дума лимит на легионеров Спорт-Экспресс деньги Футбол

Николай Валуев выразил мнение, что количество легионеров в РПЛ будет сокращаться.

«Профессиональным клубам нельзя запрещать набирать легионеров... На то они и профессиональные клубы. Именно они решают, какой будет состав у команды и кто там получит возможность играть. Но тут есть еще проблема правильного подхода по выращиванию своих игроков.

Они же у нас в юниорском и молодежном возрасте порой рвут всех в Европах. А куда потом деваются все эти ребята? Надо давать им возможности для роста.

И, наверное, в скором времени мы будем все чаще избавляться от легионеров. Их услуги, мягко говоря, дороговаты. Они же все хотят валюту, а валюта сегодня имеет крайне большой курс и нестабильна», – сказал депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

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19 комментариев
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россиянам пора избавляться от Валуева, он обходится налогоплательщикам дороговато, постоянно хочет валюту, а она нестабильна
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Точно валюта нестабильна?) Или может рубль все-таки?))
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А сам в свою репу бестолковую за рубли получал?
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Тупая каменная башка не может понять что рвут часто на молодёжном уровне потому что дрочат на физику с раннего возраста , на наигрывают переростков , при это хреново ставя технику , а потом когда все выравниваются эти пробелы уже не восполнимы , и что давать практику этим поленьям просто ПОТОМУ ЧТО ?
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+5
Как хорошо, что Валуев в бытность боксёром ведь выходил на ринг исключительно в России исключительно с Иванами и гонорары за бои получал сплошь в рублях. Так ведь и было?) Теперь есть чему остальных поучать)
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+5
Их услуги дороговаты? Да на зарплату одного Зобнина можно всю команду собрать из Сербии и ЮА, которая будет играть получше Спартака
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Хмм, так в представлении Кувалды это оказывается волюта нестабильна а не рубль. Отлично обыграл.
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Каменная башка
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Даже самый высокооплачиваемый легионер стоит меньше чем любой депутат госдумы. На игру легионеров хоть смотреть интересно.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Как хорошо, что Валуев в бытность боксёром ведь выходил на ринг исключительно в России исключительно с Иванами и гонорары за бои получал сплошь в рублях. Так ведь и было?) Теперь есть чему остальных поучать)
Ну вы сравнили, Валуев выходил на ринг во времена когда янки и Европа были для нас стратегическими партнёрами. Сейчас нужно выходить на ринг где нибудь в Пекине или Шанхае, с Джеки Чаном за юани))
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Ответ <<Amstel Trigun>>
Ну вы сравнили, Валуев выходил на ринг во времена когда янки и Европа были для нас стратегическими партнёрами. Сейчас нужно выходить на ринг где нибудь в Пекине или Шанхае, с Джеки Чаном за юани))
Еще в новом Мортал Комбате или Теккене злодея какого изобразить)
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"Они же у нас в юниорском и молодежном возрасте порой рвут всех в Европах". Да.. И при этом - ни одного отбора на Олимпиаду. Ни одного.
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У чувака оказывается ещё есть чем думать!!!!!!!
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Какой-то бессвязный бред. От ребят к валюте.
Какая валюта? О чём он? В рублях всё у них давно.
Валуев вообще понимает в какой стране находится сейчас?
Алло, секунданты, где полотенце?!
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Капец он умный.
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Проснулся медведь и решил,что в 90х живет.. Как таких в думу берут ,законы утверждать ум нужен
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Пока не избавимся от таких типов, которые по прописке во власти ничего не поменяется.
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услуги депутатов тоже дороговато обходятся
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