«Барса» популярнее «Реала» в Испании. Опыт Хави был хорошим, но это не Гвардиола. Клуб не в кризисе, он сталкивается с трудностями – Лапорта проведет его через этот этап». Экс-глава «Барсы» Гаспар о клубе

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Жоан Лапорта Пеп Гвардиола Жоан Гаспар деньги Футбол

Жоан Гаспар высказался о текущем состоянии «Барселоны».

«В Испании «Барса» более популярна, чем «Реал». Думаю, что опыт Хави в целом хорош. Он очень хороший тренер, но команде нужны были перемены. Это не Гвардиола, у каждого тренера есть своя философия.

«Барселона» не страдает от экономического кризиса, а сталкивается с трудностями, как и все мы в жизни, но в будущем клуб будет очень хорош. Лапорта – хороший президент и способен провести «блауграну» через этот этап», – сказал бывший глава «Барселоны».

«Барселона» выиграет Ла Лигу и ЛЧ в следующем году, я уверен. С нашей молодежью и с подписанием 2-3 игроков мы выиграем все». Экс-президент «Барсы» Гаспар о клубе

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20 комментариев
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Что за бред? Даже Ригоберка такую чушь не несёт.
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+24
Неадекватность один из критериев при выборе президента барсы
+23
-3
+20
Видимо, Пике действительно следующий в этом дурдоме бчк.
+18
-1
+17
Видимо у бывшего главаря Барсы выходные проходят на ура))))
+12
-1
+11
Ответ Dexter Morgan
Видимо, Пике действительно следующий в этом дурдоме бчк.
Очень вероятно.)Он пока на кошках тренируется с медиалигой.)
+7
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+7
Проблема в том, что методы Лапорты это как доза для наркомана. Не решают проблему, а лишь отодвигают её на потом, ещё больше усугубляя.

За счёт прошлых рычагов заложил кучу доходов, которые могли быть в будущем. Нынешняя сделка с Найком на 100 млн. - это тоже далеко не так выгодно, как может показаться изначально. Да, дают 100 млн. сразу, но это не просто так, а за счёт уменьшения следующих лет по контракту.

После ухода Месси надо было уходить в коренную перестройку, никаких новых тяжёлых контрактов, постепенное избавление от наследия Барто. Да, на несколько лет бы вылетели из всяких перспектив, но потом был шанс возродиться. Я бы понял этот шаг.

А теперь же кабала, кабала и ещё раз кабала...
+6
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+5
Повеяло Саламычем...
+6
-1
+5
Ответ Аврал
Очень вероятно.)Он пока на кошках тренируется с медиалигой.)
Ну мы будем угарать в будущем. Мне, как фанату Реала, дико видеть, что клубом уровня Барселоны могут руководить дилетанты.
+5
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+4
Лапортыч видать за рычах дернул деда Гаспара)
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0
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А сколько ему лет? Можт маразм/?
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Где-то в параллельной реальности живёт бывший глава Барселоны...
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Походу у них все президенты такие)))))))))
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К чему было говорить что Хави - не Гвардиола?
У Пепа были лучшие игроки мира на своих позициях.
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Гаспар, все хорошо, не нервничай, ты все правильно говоришь ! Санитары, срочно на выезд!...
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0
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Ответ Bazilic
Вот это факт Матчи Барсы - самые популярные
...в Каталонии
+2
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Да-да, нам про Спартак так каждую неделю говорят) Сами себя пытаются убедить
0
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Одно интервью растянут на 15 новостей?)
Ah shit, here we go again.
+1
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