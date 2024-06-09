«Барса» популярнее «Реала» в Испании. Опыт Хави был хорошим, но это не Гвардиола. Клуб не в кризисе, он сталкивается с трудностями – Лапорта проведет его через этот этап». Экс-глава «Барсы» Гаспар о клубе
Жоан Гаспар высказался о текущем состоянии «Барселоны».
«В Испании «Барса» более популярна, чем «Реал». Думаю, что опыт Хави в целом хорош. Он очень хороший тренер, но команде нужны были перемены. Это не Гвардиола, у каждого тренера есть своя философия.
«Барселона» не страдает от экономического кризиса, а сталкивается с трудностями, как и все мы в жизни, но в будущем клуб будет очень хорош. Лапорта – хороший президент и способен провести «блауграну» через этот этап», – сказал бывший глава «Барселоны».
«Барселона» выиграет Ла Лигу и ЛЧ в следующем году, я уверен. С нашей молодежью и с подписанием 2-3 игроков мы выиграем все». Экс-президент «Барсы» Гаспар о клубе
За счёт прошлых рычагов заложил кучу доходов, которые могли быть в будущем. Нынешняя сделка с Найком на 100 млн. - это тоже далеко не так выгодно, как может показаться изначально. Да, дают 100 млн. сразу, но это не просто так, а за счёт уменьшения следующих лет по контракту.
После ухода Месси надо было уходить в коренную перестройку, никаких новых тяжёлых контрактов, постепенное избавление от наследия Барто. Да, на несколько лет бы вылетели из всяких перспектив, но потом был шанс возродиться. Я бы понял этот шаг.
А теперь же кабала, кабала и ещё раз кабала...
У Пепа были лучшие игроки мира на своих позициях.
Ah shit, here we go again.