«Барса» популярнее «Реала» в Испании. Опыт Хави был хорошим, но это не Гвардиола. Клуб не в кризисе, он сталкивается с трудностями – Лапорта проведет его через этот этап». Экс-глава «Барсы» Гаспар о клубе

Жоан Гаспар высказался о текущем состоянии «Барселоны».

«В Испании «Барса» более популярна, чем « ». Думаю, что опыт в целом хорош. Он очень хороший тренер, но команде нужны были перемены. Это не , у каждого тренера есть своя философия.

« » не страдает от экономического кризиса, а сталкивается с трудностями, как и все мы в жизни, но в будущем клуб будет очень хорош. Лапорта – хороший президент и способен провести «блауграну» через этот этап», – сказал бывший глава «Барселоны».

«Барселона» выиграет Ла Лигу и ЛЧ в следующем году, я уверен. С нашей молодежью и с подписанием 2-3 игроков мы выиграем все». Экс-президент «Барсы» Гаспар о клубе