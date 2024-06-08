Ван Гал о «Барсе»: «Тренер обязан побеждать, здесь только так. В первые 2 года я выиграл чемпионат, потом дошел до полуфинала ЛЧ, но этого было недостаточно»

Теги Луи ван Гал Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Бобби Робсон Футбол

Луи ван Гал порассуждал о сложностях в работе главным тренером «Барселоны».

«В «Барселоне» нужно добиваться хороших результатов. В свои первые два года я выиграл чемпионат. В третий год я дошел до полуфинала Лиги чемпионов, но этого было недостаточно. Ты обязан побеждать.

В таких клубах только так. Возможно, это хорошо, но я так не думаю. Тот же Бобби Робсон провел успешный год и затем сменил должность в клубе. Это тоже не было логичным.

Я был его преемником на скамейке «Барсы». Он мог бы разозлиться на меня, когда его перевели на должность технического директора, но он предложил свою помощь и был рядом со мной.

Он был фантастическим человеком, очень трудолюбивым. Я говорю это не потому, что его уже нет, а потому что действительно так считаю», – сказал бывший главный тренер «Барселоны» в интервью Sky Sports.

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19 комментариев
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Да я помню как Ван Гал в ЛЧ сезона 1997/98 занял последнее место в группе, проиграв Динамо Киев два матча с общим счётом 7:0. Но про это он конечно предпочитает не вспоминать 😅
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Ответ Amalfitano
При нём Барса играла отвратительно. Это было ужасно. Со всеми этими Райцигерами, Хеспами, Зенденами и Овермарсами. Но те кто не видел той игры поверят статистике и словам ван Гала.
Абсолютно шикарная Барса. Именно его футбол привлёк меня болеть за Барсу в 98м.
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Сэр Бобби был реально крут.
Ван Гал и в Байерне недостаточно наработал, хотя команда была классная у него.
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Ответ A to the K
Всего по-немного, но точно не из-за развития футболистов. Именно Ван Гааль подтянул в главную команду Пуйоля, Хави, Иньесту, Вальдеса…
Иньеста и Вальдес дебютировали во второй его приход в Барсу в 2002-м году когда он довёл команду до 12-го места в Ла Лиге. Но есть нюанс. Вальдес при Луи дебютировал за Барсу и он же его отправил в дубль. Вальдес тогда хотел уйти ибо считал что его унизили. Но ушли ван Гала.
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Ответ Папа Футбола
Да я помню как Ван Гал в ЛЧ сезона 1997/98 занял последнее место в группе, проиграв Динамо Киев два матча с общим счётом 7:0. Но про это он конечно предпочитает не вспоминать 😅
Там еще было 0-3 от Ньюкасла с хет-триком Фаустино Асприльи.)) Тот сезон был славной охотой.))
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Ответ pozevalkin
Абсолютно шикарная Барса. Именно его футбол привлёк меня болеть за Барсу в 98м.
Я просто тебе напомню, что первые 2 сезона его Барса даже не выходила из группы ЛЧ, а ван Гал беспощадно гнобил Ривалдо и ставил его играть где угодно только не на его позиции. И Луи тогда критиковали все. От болельщиков и прессы до футбольных людей. А во второй его приход в Барсу за пол сезона он довёл клуб до 12-го места и его тупо уволили. Ван Гал конечно великий тренер, но свои великие победы он явно не в Барсе ковал. Вот его Аякс был в порядке, его Бавария тоже была ничего. Его сборные начиная с 10-х годов тоже хороши. Но Барса и МЮ точно не лучшее его время.
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Ответ Amalfitano
Я просто тебе напомню, что первые 2 сезона его Барса даже не выходила из группы ЛЧ, а ван Гал беспощадно гнобил Ривалдо и ставил его играть где угодно только не на его позиции. И Луи тогда критиковали все. От болельщиков и прессы до футбольных людей. А во второй его приход в Барсу за пол сезона он довёл клуб до 12-го места и его тупо уволили. Ван Гал конечно великий тренер, но свои великие победы он явно не в Барсе ковал. Вот его Аякс был в порядке, его Бавария тоже была ничего. Его сборные начиная с 10-х годов тоже хороши. Но Барса и МЮ точно не лучшее его время.
Да. Второй сезон был провальным у Луи.
Но, например, сезон в сезоне 99-00 только чудом не выиграли ЛЧ из-за провала одной игры с Валенсией. Но по игре в целом это была лучшая команда Европы. Уж точно самая зрелищная.
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Ответ Amalfitano
Иньеста и Вальдес дебютировали во второй его приход в Барсу в 2002-м году когда он довёл команду до 12-го места в Ла Лиге. Но есть нюанс. Вальдес при Луи дебютировал за Барсу и он же его отправил в дубль. Вальдес тогда хотел уйти ибо считал что его унизили. Но ушли ван Гала.
и? с вратарями при нем всегда была беда, что Хесп, Вальдес, Бонано, Рюшту… никто не соответствовал уровню клуба. Это позже Вальдес уже заматерел. И, конечно, не будем забывать про слабый менеджмент и крайне странного президента Гаспара. Кого только не покупали в клуб при нем…
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Ван Гал легенда!
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Ответ Дмитрий Морозов ЦСКА
Мне кажется его уволили из-за не отсутствия результатов, а из-за игры, которая деградировала и большинство футболистов, как минимум не развивались?
Всего по-немного, но точно не из-за развития футболистов. Именно Ван Гааль подтянул в главную команду Пуйоля, Хави, Иньесту, Вальдеса…
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Ответ Amalfitano
98-й это по моему когда Барса была в одной группе ЛЧ с МЮ, Баварией и каким-то скандинавским клубом. Там где были красивые голы Бекхэма со штрафного, гол ударом через себя от перекладины в исполнении Ривалдо и 2 раза 3-3 с одним из сильных противником( не скандинавами). Это было зрелищно, да. Но команда не вышла из группы.
Наша дискуссия началась из-за твоих слов, что Барса при нем играла "отвратительно". В итоге я тебе объясняю, что игра была хорошая и притягивала множество фанатов, меня в частности навсегда влюбила в клуб. А ты мне тычешь сугубо в результаты (хотя и они были неплохими). Ну это же чисто мадридистские ценности - результато-центричность. Я ещё тогда эту фишку просек, поэтому за Барсу и топлю, т.к. она больше про игру.
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Ответ pozevalkin
Абсолютно шикарная Барса. Именно его футбол привлёк меня болеть за Барсу в 98м.
98-й это по моему когда Барса была в одной группе ЛЧ с МЮ, Баварией и каким-то скандинавским клубом. Там где были красивые голы Бекхэма со штрафного, гол ударом через себя от перекладины в исполнении Ривалдо и 2 раза 3-3 с одним из сильных противником( не скандинавами). Это было зрелищно, да. Но команда не вышла из группы.
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Ответ Amalfitano
Посла игр в ЛЧ против Динамо Киев?))
После Эль Классико с победой 3-0 в марте 98го. После чемпионства. Или после 3-0 в Классико в феврале 99го с двумя голами Энрике и Ривалдо.
Да много чего хорошего по результатам можно вспомнить во время ван Гаала. Но мы сейчас об игре, а она была на загляденье в большинстве матчей.
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Ответ pozevalkin
Абсолютно шикарная Барса. Именно его футбол привлёк меня болеть за Барсу в 98м.
Посла игр в ЛЧ против Динамо Киев?))
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Мне кажется его уволили из-за не отсутствия результатов, а из-за игры, которая деградировала и большинство футболистов, как минимум не развивались?
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Короче отработал,как Хави.Выиграл чемпионат и дощел до полуфинала,хотя Хави до 1/4
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Еще из той Барсы ван Гала ... Помню как в одном матча ЛЧ Овермарс играя на фланге только в первом тайме 7 раз принял мяч спиной к воротам( я до того вообще не видел такой манеры игры на фланге) и разворачиваясь пытался пробрасывать узко во фланг. Все 7 раз неудачно. Либо упускал мяч за боковую, либо выбивали у него этот мяч. Во втором тайме он продолжил это делать, но я уже не считал. И было очевидно, что это установка тренера, а не прихоть игрока. И повторюсь, игра у Барсы тогда была ужасной.
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