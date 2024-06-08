Ван Гал о «Барсе»: «Тренер обязан побеждать, здесь только так. В первые 2 года я выиграл чемпионат, потом дошел до полуфинала ЛЧ, но этого было недостаточно»

Луи ван Гал порассуждал о сложностях в работе главным тренером «Барселоны».

«В «Барселоне» нужно добиваться хороших результатов. В свои первые два года я выиграл чемпионат. В третий год я дошел до полуфинала чемпионов, но этого было недостаточно. Ты обязан побеждать.

В таких клубах только так. Возможно, это хорошо, но я так не думаю. Тот же провел успешный год и затем сменил должность в клубе. Это тоже не было логичным.

Я был его преемником на скамейке «Барсы». Он мог бы разозлиться на меня, когда его перевели на должность технического директора, но он предложил свою помощь и был рядом со мной.

Он был фантастическим человеком, очень трудолюбивым. Я говорю это не потому, что его уже нет, а потому что действительно так считаю», – сказал бывший главный тренер «Барселоны» в интервью Sky Sports.