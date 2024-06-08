Гюндоган о роли тренера в успехах команды: «70-80%. Хороший тренер может вывести команду на новый уровень или сделать игрока лучше. Алонсо превратил Гримальдо в топ-футболиста, его никто не знал до этого»
Илкай Гюндоган оценил влияние тренера на результаты команды.
Полузащитник «Барселоны», отвечая на вопрос о зависимости успеха команды от тренера, сказал, что «она составляет от 70% до 80%».
«Тренеры создают модель, по которой играет команда. Действительно хороший тренер может вывести команду на новый уровень или сделать игрока лучше, чем он был.
В «Байере» Хаби Алонсо превратил Гримальдо в топ-игрока Бундеслиги. Никто не знал его до начала сезона», – сказал Гюндоган.
Гюндоган о словах про Араухо после матча с «ПСЖ»: «Я говорил о команде, а не только о Рональде. Я тоже ошибаюсь и признаю это. Если не готов признавать ошибки, ты не добьешься успеха»
Вообще было удивительно, что после Бенфики оказался не в топ-клубе, а в Байере (крутость которого никто сейчас не отрицает, конечно)