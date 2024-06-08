Гюндоган о роли тренера в успехах команды: «70-80%. Хороший тренер может вывести команду на новый уровень или сделать игрока лучше. Алонсо превратил Гримальдо в топ-футболиста, его никто не знал до этого»

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Барселона Ла Лига Илкай Гюндоган Алекс Гримальдо Футбол

Илкай Гюндоган оценил влияние тренера на результаты команды.

Полузащитник «Барселоны», отвечая на вопрос о зависимости успеха команды от тренера, сказал, что «она составляет от 70% до 80%».

«Тренеры создают модель, по которой играет команда. Действительно хороший тренер может вывести команду на новый уровень или сделать игрока лучше, чем он был.

В «Байере» Хаби Алонсо превратил Гримальдо в топ-игрока Бундеслиги. Никто не знал его до начала сезона», – сказал Гюндоган.

Гюндоган о словах про Араухо после матча с «ПСЖ»: «Я говорил о команде, а не только о Рональде. Я тоже ошибаюсь и признаю это. Если не готов признавать ошибки, ты не добьешься успеха»

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3 комментария
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Гримальдо знали многие, но Алонсо вывел его, да и весь Байер на новый уровень
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В барсе неадекватом стал Гюндоган.Гримальдо не знали говорит
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Гримальдо и в прошлой Фифе топарём был, всегда его брал из Бенфики, т.к. был на истекающем контракте)))

Вообще было удивительно, что после Бенфики оказался не в топ-клубе, а в Байере (крутость которого никто сейчас не отрицает, конечно)
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