Экс-президент «Барсы» Гаспар о Мбаппе в «Реале»: «Это не сделка века, просто очередное подписание отличного игрока. С ним «Мадрид» не будет доминировать»

Жоан Гаспар высказался о переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

« ? Это не сделка века, это просто очередное подписание «Реалом» отличного игрока.

С этим приобретением « » не будет доминировать», – сказал экс-президент «Барселоны» .