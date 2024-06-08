Экс-президент «Барсы» Гаспар о Мбаппе в «Реале»: «Это не сделка века, просто очередное подписание отличного игрока. С ним «Мадрид» не будет доминировать»
Жоан Гаспар высказался о переходе Килиана Мбаппе в «Реал».
«Мбаппе? Это не сделка века, это просто очередное подписание «Реалом» отличного игрока.
С этим приобретением «Мадрид» не будет доминировать», – сказал экс-президент «Барселоны» Жоан Гаспар.
Мы готовы дать симитричный ответ!
Помимо того, ты же не станешь утверждать, что Барселона отказалась бы подписать Мбаппе, если бы могла? :)
Как поймать лису за хвост,
Как из камня сделать пар,
Знает доктор наш Гаспар.
©Ю.Олеша