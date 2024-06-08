Экс-президент «Барсы» Гаспар о Мбаппе в «Реале»: «Это не сделка века, просто очередное подписание отличного игрока. С ним «Мадрид» не будет доминировать»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Гаспар Килиан Мбаппе Футбол

Жоан Гаспар высказался о переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

«Мбаппе? Это не сделка века, это просто очередное подписание «Реалом» отличного игрока.

С этим приобретением «Мадрид» не будет доминировать», – сказал экс-президент «Барселоны» Жоан Гаспар.

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53 комментария
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Да не горит у него.
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Реал и без него доминирует, Гаспар пусть посмотрит титулы Реала в этом сезоне и то где находится Барселона....
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Я не завидую, просто врачи констатировали плечевой прогрессирующий жаборост, он никак не связан с делами Реала!
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Ну да, команда, которая при равной игре 50/50 всегда побеждает, добавила одного из лучших нападающих 21 века. Согласен, такое себе))
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ну да, команда, которая при равной игре 50/50 всегда побеждает, добавила одного из лучших нападающих 21 века. Согласен, такое себе))
Зато у Барсы есть 156 летный столб из Польши в центре нападения при помощи которого они доминируют как могут!)))
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Ответ Benjamin
Комментарий скрыт
Да, это называется так, продолжай надеятся на ямалей/кубараси:))
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Бестрофейник Гаспар уж точно знает о доминации
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Сделка века впереди: Борха Майораль.
Мы готовы дать симитричный ответ!
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Ответ Dmitriii
Как жаль Барсу с нынешним руководством , хочется видеть сильного противника
Знаете, много раз писал это и не первый год, но вот честно пошли они со своей риторикой, особенно пошла на эта токсичная местная фан/база, люди ни чего ни хотят слышать, только оскорбления/хейт, ноль уважения к сопернику
+6
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+6
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ну да, команда, которая при равной игре 50/50 всегда побеждает, добавила одного из лучших нападающих 21 века. Согласен, такое себе))
Почему идиоты из Барсы несут эту бредятину про Мбаппе ❓Атлетико же ничего не заявляет, да и другие клубы ЛаЛиги, полагаю довольны его появлением - это увеличивает интерес к турниру в целом, а значит, и привлекает дополнительного зрителя на стадион☝️
+8
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Как жаль Барсу с нынешним руководством , хочется видеть сильного противника
+7
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+6
Ответ Ллб
Комментарий скрыт
Ну, конкретно в Барселоне буквально всё построено на зависти и комплексах, они же сами это регулярно вываливают на публичное обозрение. Если неудачи - виноват "социальный мадридизм" или столичные козни, если купили Мбаппе - то и заодно законы под Реал переписали (в Мадриде ведь других клубов нет), если предвыборная кампания - то вся выстроена на обещаниях подгадить Реалу. А если уж совсем плохи дела, то можно вспомнить про требл или какое-нибудь из выигранных Эль Класико.
Помимо того, ты же не станешь утверждать, что Барселона отказалась бы подписать Мбаппе, если бы могла? :)
+7
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+5
Ответ Ллб
Комментарий скрыт
Ок, да трансфер того про кого ты пишешь был неудачным, но Мбаппе это топ 3 на сегодня, может провалится, да может, но скорее всего будет блистать, и отгружать вашему по дублю, и без него справлялись, а с ним ещё лучше будет
+4
0
+4
Как лететь с земли до звёзд,
Как поймать лису за хвост,
Как из камня сделать пар,
Знает доктор наш Гаспар.
©Ю.Олеша
+3
0
+3
Мбаппе не сделка века, но игрока, который получит точно ЗМ они подписали.
+3
0
+3
Ответ Ллб
Без этого имени и клуб бы не существовал. Барсу основнал Жоан Гампер в 1899 году
Тем более не доверяю - человек взял себе имя кубка!
+4
-1
+3
Ответ Benjamin
Комментарий скрыт
Ты ещё про требл вспомни :)
+3
-1
+2
Конечно конечно конечно .... (с)
+3
-1
+2
Ответ Сергей Лютый
Зато у Барсы есть 156 летный столб из Польши в центре нападения при помощи которого они доминируют как могут!)))
Практически при такой же зарплате
+2
0
+2
Ответ Сергей Лютый
Комментарий удален модератором
Ммм, подгорело?…
+1
0
+1
Ответ Benjamin
Комментарий скрыт
Я тебе про этот сезон говорю, где недоклуб с кучей долгов и где лучший клуб Мира Реал Мадрид?
+3
-2
+1
Ответ Н.Ф.
Как лететь с земли до звёзд, Как поймать лису за хвост, Как из камня сделать пар, Знает доктор наш Гаспар. ©Ю.Олеша
Ну ты и вспомнил, плюс заслуженный)
+1
0
+1
Да не будет! Тебе же виднее! Но точно знаю,что будете обхватывать по 3-4 мяча минимум!!!
+8
-7
+1
Лучший нападающий мира прямо сейчас, да и возраст очень хороший. Да и ещё и бесплатно пришёл. Не знаю, что можно сделать лучше.
+1
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Ганс Христиан Андерсен!.
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Будет доминировать над барсой)
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После этого Барсе придется зачать самого молодого игрока в истории
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Ответ Tristan...
Выиграли Примеру в кабинетах, без конкуренции. ЛЧ на отскоках в плей офф и в финале переиграли пятую команду Бундеслиги. Доминация, да
Комментарий удален модератором
Как Мбаппе может быть «сделкой века», когда в 21-м веке был переход Роналду в Реал и контракт с Месси на салфетке ?
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Перес очередные Галактикос строит. Только защита не солидно смотрится
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