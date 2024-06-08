Тебас о финансах «Барсы»: «Они на правильном пути, уровень зарплат адекватен статусу клуба. Нужно довести дела до конца, чтобы соответствовать правилу 1:1»

Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» может решить финансовые проблемы.

Напомним, каталонскому клубу требуется получить 100 миллионов евро дополнительного дохода, иначе «Барса» начнет трансферное окно без возможности применить правило 1:1.

Это означает, что у «Барсы» на данный момент не хватает доходов, чтобы разрешила ей тратить все деньги, полученные от продажи игроков и экономии на их зарплатах.

– Сможет ли «Барса» вернуться к норме 1:1 в это трансферное окно?

– Если они завершат те варианты, которые рассматривают и которые могут быть осуществлены, то, думаю, это возможно. Но это уже зависит от их руководства, и я считаю, что у них есть шансы. Но им нужно довести до конца те варианты, которые у них есть.

– Информирует ли «Барса» о каждом своем шаге?

– Мы получаем информацию, департамент экономического контроля поддерживает контакт со специалистами «Барселоны», как и со всеми клубами, практически ежедневно.

Они рассказывают, как идут дела. У меня есть ощущение, что они на правильном пути, но необходимо довести дела до конца. Но они идут в правильном направлении, да.

– Могут ли растущие зарплаты, как у Левандовского, быть одной из проблем?

– Мы рассматриваем вопрос в целом. Зарплаты могут расти, но при этом избавляются от других игроков, как это было в «Барселоне». Эти повышения зарплаты Левандовского компенсируются.

Мы видим ситуацию в целом, а не в разрезе конкретного игрока. В целом, « » поддерживает адекватный уровень зарплат, соответствующий статусу клуба.

Им нужно лишь урегулировать сделку с компанией, которая у них не очень хорошо сложилась. Я думаю, если они урегулируют эту сделку и еще несколько других, то будут соответствовать правилу 1:1, – отметил президент Ла Лиги.

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