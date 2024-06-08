Тебас о финансах «Барсы»: «Они на правильном пути, уровень зарплат адекватен статусу клуба. Нужно довести дела до конца, чтобы соответствовать правилу 1:1»

Теги Барселона Ла Лига бизнес Хавьер Тебас Роберт Левандовски деньги Футбол

Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» может решить финансовые проблемы.

Напомним, каталонскому клубу требуется получить 100 миллионов евро дополнительного дохода, иначе «Барса» начнет трансферное окно без возможности применить правило 1:1.

Это означает, что у «Барсы» на данный момент не хватает доходов, чтобы Ла Лига разрешила ей тратить все деньги, полученные от продажи игроков и экономии на их зарплатах.

– Сможет ли «Барса» вернуться к норме 1:1 в это трансферное окно?

– Если они завершат те варианты, которые рассматривают и которые могут быть осуществлены, то, думаю, это возможно. Но это уже зависит от их руководства, и я считаю, что у них есть шансы. Но им нужно довести до конца те варианты, которые у них есть.

– Информирует ли «Барса» о каждом своем шаге?

– Мы получаем информацию, департамент экономического контроля поддерживает контакт со специалистами «Барселоны», как и со всеми клубами, практически ежедневно.

Они рассказывают, как идут дела. У меня есть ощущение, что они на правильном пути, но необходимо довести дела до конца. Но они идут в правильном направлении, да.

– Могут ли растущие зарплаты, как у Левандовского, быть одной из проблем?

– Мы рассматриваем вопрос в целом. Зарплаты могут расти, но при этом избавляются от других игроков, как это было в «Барселоне». Эти повышения зарплаты Левандовского компенсируются.

Мы видим ситуацию в целом, а не в разрезе конкретного игрока. В целом, «Барселона» поддерживает адекватный уровень зарплат, соответствующий статусу клуба.

Им нужно лишь урегулировать сделку с компанией, которая у них не очень хорошо сложилась. Я думаю, если они урегулируют эту сделку и еще несколько других, то будут соответствовать правилу 1:1, – отметил президент Ла Лиги.

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7 комментариев
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Ответ Зеленский
Рычагам приготовиться
По Зеленскому пли!!! 🤣🔥😎
+4
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Тебас : Всё хорошо, Барселона на верном пути, но крен вам а не 1:1)))
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Тебас говорит о Барселоне что-то хорошее - надо запомнить этот день !
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Очень жду здоровую барсу
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