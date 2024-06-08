Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции в субботу. Это мера предосторожности – форвард «Реала» получил небольшой ушиб в матче с Люксембургом

Килиан Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции перед игрой с Канадой.

9 июня французы проведут товарищеский матч со сборной .

не принял участие в тренировке сборной в субботу вечером. По словам тренерского штаба французов, у капитана команды нет никаких серьезных повреждений.

По предварительным данным, Мбаппе получил небольшой ушиб во время игры с Люксембургом (3:0) в среду, так что в штабе сборной Франции форварду порекомендовали не выходить на тренировку в качестве меры предосторожности.