Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции в субботу. Это мера предосторожности – форвард «Реала» получил небольшой ушиб в матче с Люксембургом

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Канады по футболу товарищеские матчи (сборные) Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции перед игрой с Канадой.

9 июня французы проведут товарищеский матч со сборной Канады

Килиан Мбаппе не принял участие в тренировке сборной Франции в субботу вечером. По словам тренерского штаба французов, у капитана команды нет никаких серьезных повреждений.

По предварительным данным, Мбаппе получил небольшой ушиб во время игры с Люксембургом (3:0) в среду, так что в штабе сборной Франции форварду порекомендовали не выходить на тренировку в качестве меры предосторожности.

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1 комментарий
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Стоило перейти в Реал и даже покупка презервативов в аптеке стаёт событием.)
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