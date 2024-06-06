Ротен о Мбаппе: «Килиан предавал «ПСЖ» весь сезон, не прилагая достаточно усилий. Если ты считаешь себя одним из лучших в мире, то должен относиться к делу соответствующе»

Теги ПСЖ Жером Ротен Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Жером Ротен обвинил Килиана Мбаппе в неуважении к «ПСЖ».

«В течение пяти месяцев Килиан не прилагал достаточно усилий. Проблема не в тренере, не в руководстве, президенте или болельщиках – это лишь вопрос уважения. Если ты относишь себя к лучшим игрокам мира, то должен соответствующим образом относиться к делу. Ты должен бороться за своих товарищей по команде, за свою страну, за свой клуб.

Думаю, он предавал нас на протяжении всего сезона. С самого начала и до конца это был провал с точки зрения имиджа и коммуникации. По-моему, это во многом его вина. Потому что, когда я вижу его улыбающимся в сборной, то думаю: «Это невозможно!» – сказал бывший игрок «ПСЖ».

Килиан Мбаппе: «В «ПСЖ» я не был несчастлив, но были люди и вещи, которые делали меня несчастливым. Я не мог этого показывать»

«Со мной говорили жестко. Теперь я освободился». Мбаппе рассказал, чем ему угрожали в «ПСЖ»

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18 комментариев
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Полуфинал в ЛЧ, победа в Кубке Франции. В Лиге лучший бомбардир.
Мбаппе как раз и тащил ПСЖ как мог.

На фоне прошлогодних "успехов" с пешей обузой.
Мбаппе хорошо сезон провел.
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А Ротен вообще какое право имеет судить топ футболиста? Он сам то что выиграл? Как по мне Киллиан всегда играл на уровне и не он к ПСЖ а ПСЖ к нему не особо порядочно поступил
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Ротен в той или иной степени говорил всё это и про Месси, и про Неймара, и про Вератти. Может стоит задуматься Ротену, что не в игроках дело.
+2
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Ответ madaev
Лучший по г+п, не неси чушь, остальные отстают аж на 20+ очков
Так говоришь, будто остальные в равных с ним условиях были.
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Месси Кубком Мира закрыл ротену рот навсегда.
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Так у него же не было в контракте обязательств по приложению всех усилий. И даже по достижению результата
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Ответ Крушение баварского драндулета
Так говоришь, будто остальные в равных с ним условиях были.
Они были в наручниках ?
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Ответ Крушение баварского драндулета
Так говоришь, будто остальные в равных с ним условиях были.
нет, на разных полях бегали).
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Ответ Сергей Лютый
А Ротен вообще какое право имеет судить топ футболиста? Он сам то что выиграл? Как по мне Киллиан всегда играл на уровне и не он к ПСЖ а ПСЖ к нему не особо порядочно поступил
Не обращай внимание, это французский Кассано) Критики много, а аргументов нет
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Ответ Евгений Сидоров
Ротен в той или иной степени говорил всё это и про Месси, и про Неймара, и про Вератти. Может стоит задуматься Ротену, что не в игроках дело.
дал ему на ротэн, так сказать )
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