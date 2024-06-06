Ротен о Мбаппе: «Килиан предавал «ПСЖ» весь сезон, не прилагая достаточно усилий. Если ты считаешь себя одним из лучших в мире, то должен относиться к делу соответствующе»

Жером Ротен обвинил Килиана Мбаппе в неуважении к «ПСЖ».

«В течение пяти месяцев Килиан не прилагал достаточно усилий. Проблема не в тренере, не в руководстве, президенте или болельщиках – это лишь вопрос уважения. Если ты относишь себя к лучшим игрокам мира, то должен соответствующим образом относиться к делу. Ты должен бороться за своих товарищей по команде, за свою страну, за свой клуб.

Думаю, он предавал нас на протяжении всего сезона. С самого начала и до конца это был провал с точки зрения имиджа и коммуникации. По-моему, это во многом его вина. Потому что, когда я вижу его улыбающимся в сборной, то думаю: «Это невозможно!» – сказал бывший игрок «ПСЖ».

Килиан Мбаппе: «В «ПСЖ» я не был несчастлив, но были люди и вещи, которые делали меня несчастливым. Я не мог этого показывать»

«Со мной говорили жестко. Теперь я освободился». Мбаппе рассказал, чем ему угрожали в «ПСЖ»