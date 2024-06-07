Зидан о Мбаппе в «Реале»: «Он войдет в историю и превзойдет всех»
Зинедин Зидан прокомментировал переход Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал».
«Мбаппе теперь здесь. Он войдет в историю и, думаю, превзойдет всех», – сказал бывший хавбек и главный тренер мадридцев в документальном фильме канала Telefoot, посвященном 25-летнему нападающему.
Мбаппе не требует от «Реала» игры на конкретной позиции. В клубе считают, что Килиан не испортит атмосферу в раздевалке
Но превзойдет всех, почему-то, черепаха… 🐢
он даже до Вини не дотянется
Топ-5 нашего времени:
1.Мбаппе (вряд ли попал бы в стартовую состав того Реала 2013-14)
2.Холланд (Вряд ли попал бы в стартовую состав той Барселоны 2014-15)
3.Вини (сидел бы в запасе того Реала 2014-2018)
4.Беллингем (сидел бы в глубокую банку Реала 2014-18)
5.Кейн
Пару сезонов