Зидан о Мбаппе в «Реале»: «Он войдет в историю и превзойдет всех»

Зинедин Зидан прокомментировал переход Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал».

«Мбаппе теперь здесь. Он войдет в историю и, думаю, превзойдет всех», – сказал бывший хавбек и главный тренер мадридцев в документальном фильме канала Telefoot, посвященном 25-летнему нападающему.

Мбаппе не требует от «Реала» игры на конкретной позиции. В клубе считают, что Килиан не испортит атмосферу в раздевалке