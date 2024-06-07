Зидан о Мбаппе в «Реале»: «Он войдет в историю и превзойдет всех»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Зинедин Зидан Килиан Мбаппе Футбол

Зинедин Зидан прокомментировал переход Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал».

«Мбаппе теперь здесь. Он войдет в историю и, думаю, превзойдет всех», – сказал бывший хавбек и главный тренер мадридцев в документальном фильме канала Telefoot, посвященном 25-летнему нападающему.

Мбаппе не требует от «Реала» игры на конкретной позиции. В клубе считают, что Килиан не испортит атмосферу в раздевалке

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37 комментариев
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Если в топ 3 войдет уже будет успех ибо до Бенза и Роналду как ..до китая
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По жадности.
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+11
Ответ che kaif
Если в топ 3 войдет уже будет успех ибо до Бенза и Роналду как ..до китая
о каком топ 3 может идти речь? дай бог отыграет пару сезоном и войдет в топ 20 для начала.
+11
-1
+10
Кого всех? Тех кто сейчас в Реале или вообще всех в истории? Второго не случится точно думаю. Я не очень люблю Криша, но его достижения в Реале вряд ли кто то превзойдет в ближайшее время, это если брать статистику. По влиянию на игру трудно превзойти самого Зидана
+12
-3
+9
Мбаппе уже 26 лет, полагаю он может отыграть максимум 5-6 сезонов на топовом уровне учитывая его стиль игры, как только сбавить в дриблинге и скорости он будет абсолютно без полезным игроком для топ клуба. Месси после 30ти играл за счёт футбольного айкю, а Роналду за счёт физических данных и габарита. Пока я не вижу и то и другое у Киллиан.
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Он уже не превзойдет ни Месси ни Роналду,те к 25 годам уже были с ЗМ и кучей голов
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Ответ Ержан Уразов
Мбаппе как Азар будет. Провальный трансфер
По окончании сезона не забудь себя же процитировать. Опозоришься.
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Ответ dancosmodan
о каком топ 3 может идти речь? дай бог отыграет пару сезоном и войдет в топ 20 для начала.
Согласен. Вдруг капризы пойдут и через год будут слить пытаться. Надо лет 5 хотя-бы подождать чтобы делать выводы. Даже в оптимистичном сценарии не вижу что он превзойти Рона
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0
+3
поваров он превзойдет,массажистов и может быть боллбоя
+4
-2
+2
Достижения Роналду вряд ли превзойдёт Мбаппе, уж слишком космические цифры оставил после себя Криш, вроде говорят типа мусорная стата, но именно в стадии плей офф ЛЧ Роналду забил больше всех, и многие из них были решаюшими
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К слову, у Месси в 25 было уже 4 золотых мяча.
Но превзойдет всех, почему-то, черепаха… 🐢
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Француз хвалит француза...
он даже до Вини не дотянется
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Ответ Михо
Кого всех? Тех кто сейчас в Реале или вообще всех в истории? Второго не случится точно думаю. Я не очень люблю Криша, но его достижения в Реале вряд ли кто то превзойдет в ближайшее время, это если брать статистику. По влиянию на игру трудно превзойти самого Зидана
Перейди он 2 года назад вполне возможно и побил бы рекорд КР по голам.
+1
0
+1
Ответ Михо
Кого всех? Тех кто сейчас в Реале или вообще всех в истории? Второго не случится точно думаю. Я не очень люблю Криша, но его достижения в Реале вряд ли кто то превзойдет в ближайшее время, это если брать статистику. По влиянию на игру трудно превзойти самого Зидана
Я очень симпатизирую Зидана...но о каком таком влияние вы говорите..до него и после были игроки которые оказывали намного больше влияние на игру Реала...
+3
-2
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150 м бонус, пришел играть за мечту :xD
+2
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+1
Ответ Raar
По жадности.
Ахахаххахахах
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тупо времени не хватает думаю рекорд по голам Рона побить будут тяжело
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нынешный футбол переживает крисиз! Отсутствует настоящий топари!

Топ-5 нашего времени:
1.Мбаппе (вряд ли попал бы в стартовую состав того Реала 2013-14)

2.Холланд (Вряд ли попал бы в стартовую состав той Барселоны 2014-15)

3.Вини (сидел бы в запасе того Реала 2014-2018)

4.Беллингем (сидел бы в глубокую банку Реала 2014-18)

5.Кейн
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Если в зимнее окно перейдёт в Ливерпуль
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Ну посмотрим как он обрйдет Роналду и Бензема
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Нет
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по зарплате?
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Че то сомнительно как то
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Мбаппе супер игрок,но думаю пиковые Неймар и Роббен были по сильнее! Тот же прайм Бейл даст фору! Просто голландец и валиец не были так распиярены
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Ответ che kaif
Если в топ 3 войдет уже будет успех ибо до Бенза и Роналду как ..до китая
А Рауль?
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Все же кажется что идеальным местом для Киллиана был бы Ливерпуль Клоппа, стиль игры предрасполагает
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Ответ Александр Кошелев
Я очень симпатизирую Зидана...но о каком таком влияние вы говорите..до него и после были игроки которые оказывали намного больше влияние на игру Реала...
Пожалуйста в циф)рах
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Сильное заявление. Проверять, конечно, будем.
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Ответ PIT-BUL
Француз хвалит француза... он даже до Вини не дотянется
Че до него тянуться то?
Пару сезонов
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