Депутат Милонов считает переход Сафонова в «ПСЖ» предательством: «У Франции одна из самых радикальных позиций по России. Сейчас не время пристраивать задницу где комфортнее»
Депутат Виталий Милонов считает переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» предательством.
«Я считаю, что это предательство. Если бы это было до 2022-го, я бы даже радовался, что наш русский парень играет в «ПСЖ». Сейчас, конечно, нет.
Франция занимает одну из самых радикальных позиций в отношении нашей страны. Сейчас не то время, чтобы пристраивать свою задницу где покомфортнее», – заявил депутат Государственной думы.
Ранее стало известно, что Сафонову, который близок к переходу в «ПСЖ», 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.
Или это другое?
У зам. Министра обороны Тимура Иванова в военное время вся семья два года во Франции жила. И все закрывали глаза.
Или это другое?
Почти у всей верхушки - активы и дети на Западе.
Или это другое?
Сказал этот 🤡 при власти
В России со своим уровнем дохода он мог бы жить не менее, а может, и более комфортно.
Едут туда, где выше уровень футбола. Спортсмен должен соревноваться с сильнейшими.
Если бы сильнейшие лиги мира базировались в дружественных КНДР, Эритрее, Афганистане, Сирии, то все игроки стремились бы туда.