Депутат Милонов считает переход Сафонова в «ПСЖ» предательством: «У Франции одна из самых радикальных позиций по России. Сейчас не время пристраивать задницу где комфортнее»

Депутат Виталий Милонов считает переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» предательством.

«Я считаю, что это предательство. Если бы это было до 2022-го, я бы даже радовался, что наш русский парень играет в «ПСЖ». Сейчас, конечно, нет.

Франция занимает одну из самых радикальных позиций в отношении нашей страны. Сейчас не то время, чтобы пристраивать свою задницу где покомфортнее», – заявил депутат Государственной думы.

Ранее стало известно, что , который близок к переходу в « », 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.