Депутат Милонов считает переход Сафонова в «ПСЖ» предательством: «У Франции одна из самых радикальных позиций по России. Сейчас не время пристраивать задницу где комфортнее»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Государственная дума Краснодар Виталий Милонов Политика Матвей Сафонов Футбол

Депутат Виталий Милонов считает переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» предательством.

«Я считаю, что это предательство. Если бы это было до 2022-го, я бы даже радовался, что наш русский парень играет в «ПСЖ». Сейчас, конечно, нет.

Франция занимает одну из самых радикальных позиций в отношении нашей страны. Сейчас не то время, чтобы пристраивать свою задницу где покомфортнее», – заявил депутат Государственной думы.

Ранее стало известно, что Сафонову, который близок к переходу в «ПСЖ», 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.

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40 комментариев
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США тоже радикальную позицию занимают. К Овечкину будут претензии, Милоныч?
+79
-2
+77
У Фетисова дочка в Нью-Йорке живет, а он получает орден за патриотизм.
Или это другое?
У зам. Министра обороны Тимура Иванова в военное время вся семья два года во Франции жила. И все закрывали глаза.
Или это другое?
Почти у всей верхушки - активы и дети на Западе.
Или это другое?
+48
-1
+47
Что он скажет про отпрысков так называемой политической илитки, которые давно облюбовали комфортные уголки стран враждебного блока НАТО?)))
+24
-2
+22
Ответ Рассол Уэстбрик
США тоже радикальную позицию занимают. К Овечкину будут претензии, Милоныч?
Милонов: Это другое 🤐
+23
-2
+21
Ответ Артём Матвеев
Комментарий удален модератором
Типичный депутат госдуры
+19
-2
+17
а депутат Милонов на какой машине передвигается? очень сомневаюсь насчёт Лада
+18
-2
+16
Кто о чём, а Милонов о задницах
+11
-1
+10
А хозяева ПСЖ вроде нет. Может перестать играть в Корею, и понять, что границ то в мире уже особо нет?
+10
-1
+9
А как же наши политики чьи дети живут в недружественных нам странах,учатся,бизнес имеют и просто ездят туда отдыхать?
+9
-2
+7
Не стоит , по большому счету, распыляться на очередной бред Милонова.
+7
-2
+5
Ответ Рассол Уэстбрик
США тоже радикальную позицию занимают. К Овечкину будут претензии, Милоныч?
И не только Ови, там десятки наших людей играют ).
+5
-1
+4
Когда сам Милонов пойдет добровольцем на СВО?
+4
-1
+3
Спорт вне политики!!!
+4
-1
+3
"Сейчас не то время, чтобы пристраивать свою задницу где покомфортнее"
Сказал этот 🤡 при власти
+4
-2
+2
А он знает, что тренер сборной вообще из Эстонии ???😁
+3
-1
+2
Милонов, так Сафонов не во французский легион переходит.
+2
-1
+1
>Сейчас не то время, чтобы пристраивать свою задницу где покомфортнее.

В России со своим уровнем дохода он мог бы жить не менее, а может, и более комфортно.
Едут туда, где выше уровень футбола. Спортсмен должен соревноваться с сильнейшими.
Если бы сильнейшие лиги мира базировались в дружественных КНДР, Эритрее, Афганистане, Сирии, то все игроки стремились бы туда.
+2
-1
+1
Ответ воробей джек
Сейчас время таких вот Милоновых,но даже в нашей несчастной стране это закончится. С любопытством жду как они будут переобуваться на ходу!
Хорошо бы, когда вся эта хрень закончится, задницу Милонова опробовали бы на зоне..
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Ответ Роман Орещук
а депутат Милонов на какой машине передвигается? очень сомневаюсь насчёт Лада
Пежо
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Комментарий удален модератором
Сафонов бежит от СВОйны, и алиментов
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Много внимания очередному мнению. Что угодно сказать можно
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Сейчас время таких вот Милоновых,но даже в нашей несчастной стране это закончится. С любопытством жду как они будут переобуваться на ходу!
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Милонов пускай с гомосятиной сражается, нефиг в спорт лезть.
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Они играют во первых ради себя
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Спорт вне политики .Да и если есть шанс рости и играть в хорошем клубе , плюс и еврокубки , зачем тратить время играя в чемпионате , где максимум рост в карьере , эт газовая команда
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И тут про задницу. Ох уж этот Виталя...
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Видимо, дан сигнал с верхушки топить Сафонова, что-бы трансфер сорвался.
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Сафонов ещё никуда не перешёл, а депутаты его уже в предатели записали 🤦
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Странно, что про алименты не высказался вдобавок ...
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