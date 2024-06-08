Зырянов о трансферах «Зенита»: «Тот же «Реал», выигравший ЛЧ, нуждается в усилении каждое окно»
Константин Зырянов согласен, что «Зениту» нужны трансферы летом.
– Александр Медведев говорил, что после окончания сезона можно будет говорить о трансферах.
– Все правильно. Думаю, любая команда, хоть тот же «Реал», который выиграл Лигу чемпионов, нуждается в усилении каждое трансферное окно. Если есть эти усиления – это просто замечательно, – сказал советник председателя правления «Зенита».
В сезоне-2023/24 «Зенит» выиграл Суперкубок России, а также взял золотые медали Мир РПЛ и Фонбет Кубок России.
На зенитовских легионеров хоть смотреть интересно, в отличие от.
А русские с головой дружащие тоже дорогу себе пробьют, если талант имеется.
А остальным можно?
Не, ну это цитата дня :)