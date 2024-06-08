Зырянов о трансферах «Зенита»: «Тот же «Реал», выигравший ЛЧ, нуждается в усилении каждое окно»

Теги Зенит Константин Зырянов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Константин Зырянов согласен, что «Зениту» нужны трансферы летом.

– Александр Медведев говорил, что после окончания сезона можно будет говорить о трансферах.

– Все правильно. Думаю, любая команда, хоть тот же «Реал», который выиграл Лигу чемпионов, нуждается в усилении каждое трансферное окно. Если есть эти усиления – это просто замечательно, – сказал советник председателя правления «Зенита».

В сезоне-2023/24 «Зенит» выиграл Суперкубок России, а также взял золотые медали Мир РПЛ и Фонбет Кубок России.

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14 комментариев
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Да и правильно.
На зенитовских легионеров хоть смотреть интересно, в отличие от.
А русские с головой дружащие тоже дорогу себе пробьют, если талант имеется.
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Зырянов: Мы - Зенит, а вы - спартак!
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Ответ Роман Ахмедов
еще 10 бразил покупайте.Гражданство сразу в аэропорту давайте,пока русские люди с республик ссср не могут гражданмтво годами получить ,хотя русский язык знают,в отличии от бибизян этих.Зенит депатриотичный клуб и соблюдает законы,поэтому бразилы с российским паспортом незнают русский язык от слова совсем....что является прямым нарушением пунктов по выдаче гражданства.Патриоты и некоррупционеры ....
Я смотрю, у тебя самого проблемы с русским языком.
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Ответ Нефанатик
Сравнивать победу в ЛЧ с днищенской лигой запрещено побеждать другим. Да даже если и сравнивать, пусть смотрит на Реал Зидана. Который без трансферов выиграл 3 ЛЧ подряд.
Т.е. Зенит обязан не делать трансферы, потому что "лига днищенская".
А остальным можно?
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Ответ Вячеслав Припузов
Сравнение Зенита с Реалом здесь уместно в части неограниченности бюджета обоих клубов
А я думал, что оба королевские.
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Ответ Роман Ахмедов
еще 10 бразил покупайте.Гражданство сразу в аэропорту давайте,пока русские люди с республик ссср не могут гражданмтво годами получить ,хотя русский язык знают,в отличии от бибизян этих.Зенит депатриотичный клуб и соблюдает законы,поэтому бразилы с российским паспортом незнают русский язык от слова совсем....что является прямым нарушением пунктов по выдаче гражданства.Патриоты и некоррупционеры ....
"незнают русский язык от слова совсем" ©
Не, ну это цитата дня :)
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Тут больше вопрос в том, почему доморощенные игроки других клубов РПЛ ничего не могут противопоставить легионерам Зенита, купленным за довольно скромные деньги по меркам мирового футбола
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Ответ Роман Ахмедов
еще 10 бразил покупайте.Гражданство сразу в аэропорту давайте,пока русские люди с республик ссср не могут гражданмтво годами получить ,хотя русский язык знают,в отличии от бибизян этих.Зенит депатриотичный клуб и соблюдает законы,поэтому бразилы с российским паспортом незнают русский язык от слова совсем....что является прямым нарушением пунктов по выдаче гражданства.Патриоты и некоррупционеры ....
Зенит причём? Все вопросы в МВД(Динамо)
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