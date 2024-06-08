Александр Медведев: «Зенит» – самый популярный клуб в РПЛ»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Спорт-Экспресс Амкал 2Drots Футбол

Александр Медведев назвал «Зенит» самым популярным клубом Мир РПЛ.

«Самые медийные клубы в России? Наверное, по-прежнему «Амкал» и «2Drots».

Но в РПЛ самый популярный клуб – «Зенит», – сказал председатель правления петербургского клуба в кулуарах ПМЭФ-2024.

«Зенит» в сезоне-2023/24 стал чемпионом России в шестой раз подряд.

Материалы по теме

55 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Самый популярный клуб в Санкт-Петербурге
+36
-8
+28
Надоело всем давно сине-белое #####!
+30
-6
+24
Да простят меня петербуржцы, но в последнее время у всех нормальных людей зенит только рвотный рефлекс может вызывать. И связано это больше с тошнотворным руководством этого клуба! К сожалению это горькая правда!
+26
-9
+17
От кого все эти господа облучились ? Необходимо найти источник облучения. Откуда они все это берут и рассказывают? В 1992-95 годах на Зенит ходило от 500 до 1500 человек. Всю свою историю до прихода Газпрома плавал по первой лиге , подвалам высшей лиги и падал во вторую лигу.
+20
-10
+10
Вот вы смеётесь, а у нас только в ленобласти за зенит 15 миллиардов человек болеет
+13
-3
+10
Ответ Зеленский
Самый популярный клуб в Санкт-Петербурге
И тут не факт
+19
-10
+9
Этот бурундук постоянно об этом говорит не замолкая, походу комплексы у чувака конкретные. Самый популярный клуб России это был и остаётся Спартак, это факт. А за это питерское недоразумение болеют только в самом Питере. Статистику бы поизучал данный товарищ.
+5
-1
+4
да??? с чего это??? как эти наркоманы достали?(
+5
-2
+3
Тут не поспоришь только со знаком минус. Их ненавидят во всей России.
+4
-2
+2
зенит - самый главный позор России
+2
0
+2
Вся страна вроде в поддержку Зенита - позора футбола
+3
-2
+1
Ответ КЕША
Комментарий удален пользователем
Вот бы сейчас взять Миллера или Медведева за ухо.Жаль от народа далеки
+3
-2
+1
"Синдром Байдена". Он имел ввиду фотоаппарат Зенит.
+2
-1
+1
Шепнул в кулуарах
Тихо-тихо
Зенит, аналоговнет!
+2
-1
+1
Ответ FETISH
Мясные - оне-же всяроссия (орф. сохранена) не согласны?
Ничего не понял. Давай ещё раз
+1
0
+1
Я из Воронежа, мне все равно кто будет чемпион - лишь бы не зенит. Не говори да всю Россию
+1
0
+1
Ответ Serdgio17
Этот бурундук постоянно об этом говорит не замолкая, походу комплексы у чувака конкретные. Самый популярный клуб России это был и остаётся Спартак, это факт. А за это питерское недоразумение болеют только в самом Питере. Статистику бы поизучал данный товарищ.
Он не бурундук, он жаба!
0
0
0
Ответ Beast
Вот вы смеётесь, а у нас только в ленобласти за зенит 15 миллиардов человек болеет
В лен. области, как ни печально, есть те, кто болеет за спартак. Но никаких миллиардов там нет, подтяни мат часть.
+1
-1
0
Ответ Алексей Чечуков
А чего не 1960 год сразу вспомним? Вроде говорят про сейчас и по посещаемости если судить то говорит он правду
А причём тут посещаемость ? Или популярность бюджетниками с бесплатными тикетами мериться? Фанаты ушли со стадиона , это были единственные люди кто любил клуб и до денег Газпрома , пару лет Зенит не выиграет ничего , и увидите его посещаемость
+1
-1
0
Ответ КЕША
Надоело всем давно сине-белое #####!
Пор но?
0
0
0
Ответ Red Stoun
Да простят меня петербуржцы, но в последнее время у всех нормальных людей зенит только рвотный рефлекс может вызывать. И связано это больше с тошнотворным руководством этого клуба! К сожалению это горькая правда!
Так это разве мешает ему быть самым популярным ?)
Пройдет еще лет 5, и в сухом остатке будет то, что большинство россиян будут знать, что есть у нас какой-то голубой гегемон с 10ью чемпионствами подряд.
Вот и популярность.
Примерно как Рома Ротенберг - ну популярный ведь))
+4
-4
0
А Рома Ротенберг самый популярный тренер в КХЛ.
0
0
0
Ну отметили, хряпнули, пофоткались и затянули песню 😂 Вот интересно, у кого больше отрыв от реальности? У Медведева или Ротенберга? Знаете, не буду говорить там ни за Спартак, ни за ЦСКА и т.д. Но кто- то адекватный действительно верит, что Зенит может быть популярными по всей стране? Это какой вкус должен быть у наших людей, что б так было 😂
0
0
0
А в КХЛ ?
0
0
0
Самый популярный среди тех кому он раздаёт бесплатные хот-доги и газировку🤣
0
0
0
Медведев няша. Как же он глумится! =)
0
0
0
Но "народным" ему не быть никогда!
(Надеюсь, что одного восклицательного знака достаточно и вмкадыши будут удовлетворены)
+1
-1
0
"И мне, как динамовцу с детства, обидно", добавил он
0
0
0
Да уж, очередные сказки от Медведева, сказки Пушкина отдыхают по сравнению.
+2
-2
0
а в фнл?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий