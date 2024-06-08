Александр Медведев: «Зенит» – самый популярный клуб в РПЛ»
Александр Медведев назвал «Зенит» самым популярным клубом Мир РПЛ.
«Самые медийные клубы в России? Наверное, по-прежнему «Амкал» и «2Drots».
Но в РПЛ самый популярный клуб – «Зенит», – сказал председатель правления петербургского клуба в кулуарах ПМЭФ-2024.
«Зенит» в сезоне-2023/24 стал чемпионом России в шестой раз подряд.
Тихо-тихо
Зенит, аналоговнет!
Пройдет еще лет 5, и в сухом остатке будет то, что большинство россиян будут знать, что есть у нас какой-то голубой гегемон с 10ью чемпионствами подряд.
Вот и популярность.
Примерно как Рома Ротенберг - ну популярный ведь))
(Надеюсь, что одного восклицательного знака достаточно и вмкадыши будут удовлетворены)