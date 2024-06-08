Жевнов об одном игроке «Зенита» в сборной России: «Видимо, нашим россиянам надо больше работать, доказывать и заслуживать вызова»

Теги Зенит Юрий Жевнов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Вячеслав Караваев Андрей Мостовой Иван Сергеев Футбол

Юрий Жевнов высказался о малом количестве игроков «Зенита» в сборной России.

Из «Зенита» вызов в сборную России на матч с Беларусью (4:0) получил только форвард Иван Сергеев.

– Почему в сборной только один россиянин из «Зенита»?

– Мне сложно сказать. Видимо, нашим россиянам надо больше работать, доказывать и заслуживать вызова в сборную.

– Но ведь кандидаты в «Зените» есть – Мостовой, Караваев.

– Может, дело в том, что они оба проводили в этом сезоне недостаточно времени на поле. У обоих были повреждения. Может, поэтому они сейчас и вне списка сборной.

– Это плохая тенденция?

– Скажу так: если бы наши ребята получали меньше травм, на Беларусь был бы вызван не только Ваня, – сказал тренер вратарей «Зенита».

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20 комментариев
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Ну правильно. Костяк сборной Бразилии зенитовцы же. Или нет?
😎
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Превращение отечественной команды в филиал Сан-
Паулу было хоть как-то оправдано, когда российские команды выступали в еврокубках.
Сегодня, когда российские клубы выгнали на мороз из европейского футбольного общества и играют они лишь во внутреннем чемпионате водокачки - это выглядит совсем нелепо и абсурдно.
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Мне как болельщику Зенита на эту сборную вообще пофиг, чем меньше вызывают игроков Зенита тем лучше.
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Ответ Spartakus1984
нелепо иметь в Российской команде 10 Бразильце
У себя посчитай, сколько разных учкудуков в "народной" команде) 🤣🤣🤣
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Ответ Amalfitano
А у вас то и не из кого выбирать. Россиян на поле минимум. Скорее сборной плевать на ваших пляжников.
Да и пусть. =)
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Ну тут всё двояко. В матче против Боснии в составе сборной Англии по моему не было ни одного игрока МС, а в заявке на Евро таких игроков всего 3 из 26-ти. Их там в МС вроде как не упрекнёшь в отсутствии старания, но вот как-то не работает эта схема. Вместо Грилиша берут Эзе из середняка АПЛ, а вместо Мэдиссона берут 19-ти летнего перспективного, но пока еще ноунейма. И вообще сборная Англии в нынешнем её виде это сборище игроков из клубов середняков. Игроков из клубов которые попали в ЛЧ там по минимуму. Как-то так. Но конечно же можно всегда кого-то упрекнуть в отсутствии старания.
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Ответ Иван Иванов
Ну правильно. Костяк сборной Бразилии зенитовцы же. Или нет? 😎
Недаром говорят, что происходящее в отечественном футболе - это Россия в миниатюре.
Засилье легионеров в российских клубах и раздача им паспортов, это как импортозамещение с переклеиванием шильдиков на автомобилях.
Казалось бы, когда если не сейчас сделать упор на развитие своего внутреннего производства и промышленности, да всячески поддерживать местных футболистов, прокачивать школы и академии?
В итоге: на дорогах Чанганы, на футбольных полях Педры.
А хозяева страны и их лакеи рапортуют о суверенитете, небывалом подъеме и ежедневных рывках.
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"наша песня хороша начинай сначала"
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Чтобы играть в сборной нужно быть игроком основы своего клуба, иметь постоянную игровую практику...
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У Караваева вроде травма, его бы 100% вызвали.
Мостовой - вообще далеко не лучше Миранчуков и остальных вызванных.
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Ответ Алексей Горланов
Недаром говорят, что происходящее в отечественном футболе - это Россия в миниатюре. Засилье легионеров в российских клубах и раздача им паспортов, это как импортозамещение с переклеиванием шильдиков на автомобилях. Казалось бы, когда если не сейчас сделать упор на развитие своего внутреннего производства и промышленности, да всячески поддерживать местных футболистов, прокачивать школы и академии? В итоге: на дорогах Чанганы, на футбольных полях Педры. А хозяева страны и их лакеи рапортуют о суверенитете, небывалом подъеме и ежедневных рывках.
Спорт, как религия, культура и тд обслуживают экономический базис (экономика + политика). Что в экономике - то и в надстройке (в данный "отрослях").
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Ответ Иван Иванов
Спорт, как религия, культура и тд обслуживают экономический базис (экономика + политика). Что в экономике - то и в надстройке (в данный "отрослях").
Когда власть в стране захватили красные террористы, использующие подобную риторику и терминологию, они быстро поняли, что необходимо развитие внутренней кухни.
Нынешние до талого будут придерживаться идеи том, что всё и всех смогут купить за бабки, полученные с продажи недр.
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Ответ Святой Патрик
Нелепо и абсурдно выглядит твой комментарий.
нелепо иметь в Российской команде 10 Бразильце
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Ответ Spartakus1984
нелепо иметь в Российской команде 10 Бразильце
Ну замени на легионеров из других стран, что изменится?
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Ответ Spartakus1984
нелепо иметь в Российской команде 10 Бразильце
Болельщик Спартака про "нелепо")))
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Ответ Maxim Ivanov
Мне как болельщику Зенита на эту сборную вообще пофиг, чем меньше вызывают игроков Зенита тем лучше.
А у вас то и не из кого выбирать. Россиян на поле минимум. Скорее сборной плевать на ваших пляжников.
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