Жевнов об одном игроке «Зенита» в сборной России: «Видимо, нашим россиянам надо больше работать, доказывать и заслуживать вызова»
Юрий Жевнов высказался о малом количестве игроков «Зенита» в сборной России.
Из «Зенита» вызов в сборную России на матч с Беларусью (4:0) получил только форвард Иван Сергеев.
– Почему в сборной только один россиянин из «Зенита»?
– Мне сложно сказать. Видимо, нашим россиянам надо больше работать, доказывать и заслуживать вызова в сборную.
– Но ведь кандидаты в «Зените» есть – Мостовой, Караваев.
– Может, дело в том, что они оба проводили в этом сезоне недостаточно времени на поле. У обоих были повреждения. Может, поэтому они сейчас и вне списка сборной.
– Это плохая тенденция?
– Скажу так: если бы наши ребята получали меньше травм, на Беларусь был бы вызван не только Ваня, – сказал тренер вратарей «Зенита».
😎
Паулу было хоть как-то оправдано, когда российские команды выступали в еврокубках.
Сегодня, когда российские клубы выгнали на мороз из европейского футбольного общества и играют они лишь во внутреннем чемпионате водокачки - это выглядит совсем нелепо и абсурдно.
Засилье легионеров в российских клубах и раздача им паспортов, это как импортозамещение с переклеиванием шильдиков на автомобилях.
Казалось бы, когда если не сейчас сделать упор на развитие своего внутреннего производства и промышленности, да всячески поддерживать местных футболистов, прокачивать школы и академии?
В итоге: на дорогах Чанганы, на футбольных полях Педры.
А хозяева страны и их лакеи рапортуют о суверенитете, небывалом подъеме и ежедневных рывках.
Мостовой - вообще далеко не лучше Миранчуков и остальных вызванных.
Нынешние до талого будут придерживаться идеи том, что всё и всех смогут купить за бабки, полученные с продажи недр.