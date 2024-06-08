Жевнов об одном игроке «Зенита» в сборной России: «Видимо, нашим россиянам надо больше работать, доказывать и заслуживать вызова»

Юрий Жевнов высказался о малом количестве игроков «Зенита» в сборной России.

Из «Зенита» вызов в сборную России на матч с Беларусью (4:0) получил только форвард .

– Почему в сборной только один россиянин из «Зенита»?

– Мне сложно сказать. Видимо, нашим россиянам надо больше работать, доказывать и заслуживать вызова в сборную.

– Но ведь кандидаты в « » есть – Мостовой, Караваев.

– Может, дело в том, что они оба проводили в этом сезоне недостаточно времени на поле. У обоих были повреждения. Может, поэтому они сейчас и вне списка сборной.

– Это плохая тенденция?

– Скажу так: если бы наши ребята получали меньше травм, на Беларусь был бы вызван не только Ваня, – сказал тренер вратарей «Зенита».